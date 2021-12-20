Счастливый турнир Щербаковой. Почему вешать Валиевой золото чемпионата России ещё рано

Для Анны Щербаковой чемпионат России в Санкт-Петербурге станет уже четвёртым в карьере. Удивительно, но фигуристка ещё ни разу не проигрывала свой счастливый турнир. Однако теперь на её пути встала действительно грозная соперница. 15-летняя Камила Валиева постарается реабилитироваться за прошлогоднее поражение и отобрать титул у более опытной коллеги по сборной.

Вот только вряд ли чемпионка мира так просто распрощается с драгоценной медалью. Пока букмекеры ставят на победу юной звезды Тутберидзе, Аня готовит план, как в очередной раз покорить вершину на арене в «Юбилейном».

У Щербаковой есть тайное оружие против Валиевой. Вешать на Камилу золото чемпионата России ещё рано.

Счастливый турнир Щербаковой

Анну Щербакову нередко называют королевой домашнего льда. Фигуристка три раза подряд становилась чемпионкой России, что по нынешним временам является невероятным достижением. Этот турнир стал для Щербаковой по-настоящему счастливым. А ведь по иронии судьбы каждый год спортсменке отводилась второстепенная роль. Сначала ученица Этери Тутберидзе находилась в тени Александры Трусовой и Алёны Косторной, а затем оказалась ещё и за спиной восходящей звезды «Хрустального» Камилы Валиевой. Тем не менее именно Ане трижды покорился титул чемпионки страны. Год назад в Челябинске фигуристка и вовсе сотворила настоящее чудо.

Не успев полностью восстановиться после тяжёлой болезни, Щербакова всё же вышла на соревновательный лёд и оставила на нём всю себя. После блестящего проката в короткой программе Аня едва держалась на ногах — спортсменка буквально упала в руки своих наставников. Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков сильно переживали за состояние подопечной, а Этери Тутберидзе до последнего уговаривала ученицу сняться с соревнований. Но Аня наотрез отказалась и, приземлив два идеальных четверных в произвольной программе, в очередной раз взяла золото национального чемпионата. После героического выступления Щербаковой никто не мог сдержать слёз — эта победа досталась ей очень тяжело.

«Одно слово, которое описывает всё произошедшее, — это преодоление. Для Ани это было преодоление и физического состояния, и морального. Для нас поступок Ани — геройский. Наверное, это про спорт. Я заплакала после проката, потому что это был всплеск эмоций. Мне казалось, то, что сегодня сделала Аня, — это невозможное», — описывала тот знаменательный день Этери Тутберидзе.

За счёт чего Щербакова может победить?

В этом сезоне Щербакову ожидает не менее сложный тест. На фоне суперуспешных выступлений Камилы Валиевой, которая установила три мировых рекорда, вера экспертов и болельщиков в Аню несколько пошатнулась. Букмекеры ставят на победу 15-летней звезды Тутберидзе, в то время как Щербаковой снова пророчат роль догоняющей.

На первый взгляд, с технической точки зрения Валиева выглядит абсолютной фавориткой. Фигуристка прыгает тройной аксель, что даёт ей преимущество в короткой программе. В произвольной же она исполняет контент из трёх четверных и трикселя. Базовая стоимость её программ составляет 37,71 и 82,77 балла соответственно. У Щербаковой результаты поскромнее: 33,78 балла за набор из двойного акселя, тройного флипа и каскада лутц-риттбергер в короткой и 81,88 балла за контент с квад-лутцем и квад-флипом. В текущем сезоне фигуристка не показывала оба элемента на соревнованиях, поскольку ошиблась на лутце на Гран-при во Франции, но очевидно, что она стремится именно к такой сложности. Итого: 115,66 против 120,48 в пользу Валиевой.

Это весомый перевес, который очень трудно нивелировать второй оценкой, особенно если учитывать, что компоненты Камилы тоже очень высоки. Тем не менее Щербаковой есть чем побеждать. Для этого чемпионке мира достаточно добавить третий квад. На чемпионате России — 2020 фигуристка приземлила два лутца, один из которых в каскаде, и флип. Стоимость такого набора равна 87,88 балла, то есть в сумме Щербакова будет опережать Валиеву по технике на 0,78 балла. При минимальном разрыве авторитет Ани, заработанный на чемпионате мира и трёх чемпионатах России, поможет ей добиться более лояльного отношения судей, а значит, и более высокой оценки за компоненты.

Проблемы Валиевой с психологией вернутся?

Есть у Щербаковой и другое тайное оружие. Фигуристка более психологически устойчива. Аня не раз доказывала, что умеет собираться в нужный момент. Она лучше всех учениц Тутберидзе впитала наставления и выработала иммунитет к внешним раздражителям. Ей не привыкать сохранять спокойствие в условиях жёсткой конкуренции с более яркой соперницей, а это именно то качество, которое присуще победителям. Щербакова — самостоятельная спортсменка, мотивированная на результат, поэтому нет никаких сомнений, что в Петербурге она покажет всё, на что способна. От этого старта будет зависеть судьба её олимпийской путёвки, и у Ани нет права на ошибку.

Что же касается Валиевой, то на данный момент она поражает стабильностью, но в прошлом фигуристка имела проблемы с психологией. В первом взрослом сезоне ей часто мешало волнение: Камила допускала грубейшие ошибки, что тормозило её прогресс. В финале Кубка России и на чемпионате страны спортсменка встретилась с сильнейшими конкурентками и рассыпалась. В «Юбилейном» ситуация может повториться по нескольким причинам. Во-первых, это будет первое в сезоне очное противостояние с Трусовой и Щербаковой (до этого фигуристок разводили по разным турнирам), а во-вторых, давление, оказываемое на Камилу как главную надежду в Пекине, возрастёт в разы на отборочном старте.

Ученице Тутберидзе будет необходимо обуздать эмоции и отключиться от лишних мыслей. Но очевидно, что вешать золото чемпионата России на Валиеву ещё рано. Щербакова может обойти менее опытную соперницу и стать четырёхкратной чемпионкой страны.