«Никогда не разойдёмся». Трогательная история любви известного фигуриста Дмитрия Алиева

Диму и Алису называли Ромео и Джульеттой фигурного катания. Ради того, чтобы быть чаще с возлюбленной, Алиев был готов перейти в пары.

Дмитрий Алиев — фигурист с тонкой душевной организацией. Чемпион Европы обострённо переживает свои взлёты и падения и нередко изливает свою душу в стихах. Неудивительно, что серьёзные чувства настигли Диму в достаточно раннем для спортсмена возрасте — в 16 лет.

Если обычно для фигуристов спасением от сильных переживаний становятся кропотливые тренировки, то Алиева из депрессии вытащила любовь к 13-летней Алисе Федичкиной. Спортсмены тренировались в одной группе и проводили много времени вместе. Но даже этого Диме казалось недостаточно. Чтобы быть чаще с возлюбленной, Алиев был готов перейти в пары!

Ребята помогали друг другу и на соревнованиях, и в жизни. Клялись никогда не расставаться. Верили, что эта любовь навсегда. Но…

Ромео и Джульетта фигурного катания

Дмитрий приехал в Питер из Ухты в 2013 году, Алиса из Ростова-на-Дону в 2014-м. Судьба свела их в одной академии фигурного катания в группе Евгения Рукавицына. Однако познакомившись, они поначалу практически не общались. Тайно нравились друг другу, переглядывались на тренировках, но сделать первый шаг навстречу никак не решались. В конце концов первым осмелел Дима: влюблённый парень больше не мог скрывать свои чувства.

«В какой-то момент меня переклинило, просто решил сделать шаг навстречу Алисе. И с тех пор, не знаю, я растаял», — рассказывал Дмитрий Алиев в интервью «Матч ТВ».

Отношения с Алисой стали для Димы настоящим спасением. Он больше не был один. Ведь когда только переехал в Питер, то долгое время не мог адаптироваться к новой жизни. В большом городе без близких он остро ощущал своё одиночество. Он так тосковал по родителям, что целых полтора месяца пропускал тренировки. Врал, что болеет. А может, и не врал: депрессия — это же тоже болезнь, но таблетки от одиночества не существует. А потом к ним в группу вдруг пришла милая девочка с ангельским личиком и большими голубыми глазами. Скучать теперь не хотелось, сердце уже знало, что они будут вместе.

Вместе к победам

Своих чувств ребята ни от кого не скрывали. В том числе и от тренеров. Евгений Рукавицын спокойно отнёсся к появлению Ромео и Джульетты в своей группе, не разводил на разный лёд, но с условием, что все их отношения будут оставаться за бортиком катка. На льду — только работа. Дима и Алиса послушно принимали правила игры. Парень позволял себе на тренировке лишь украдкой взглянуть, что там делает его девушка, проезжая мимо. А она и вовсе не замечала его, пока отрабатывала свои элементы.

На многие соревнования Дима с Алисой ездили вместе и болели друг за друга. Но сидеть на трибуне и смотреть, как катает твоя вторая половинка порой сложнее, чем выступать самому. В первую очередь это касалось Димы. Он и так постоянно волновался за Алису, а однажды ему пришлось примерить на себя роль её тренера. Это произошло на юниорском этапе Гран-при в Ницце в 2015 году, куда Евгений Рукавицын не смог приехать. Алиев выводил Алису на лёд, а потом встречал и сидел с ней в «кике». Он очень переживал за девушку, с трудом скрывал эмоции. А после ещё и сам катался на тех же соревнованиях. Груз ответственности для 16-летнего подростка — колоссальный.

Дима знал все программы Алисы, и она была благодарна ему за такое внимание и поддержку. По её мнению, она смогла завоевать бронзу на первенстве России среди юниоров в 2016 году именно благодаря Диме, который всегда был рядом и придумал им общий ритуал перед выходом на лёд. Этот ритуал, возможно, помог и ему самому: тогда в Челябинске он победил, показав почти взрослый контент и став в один миг надеждой нашего мужского одиночного катания.

Клятва на берегу озера

Свободное время между тренировками ребята старались проводить вместе: много гуляли по Питеру, ходили в кино, тренировали собаку Чарли. Вроде ничего особенного, но так трогательно, как бывает только с первой не омрачённой жизненным опытом любовью.

Для многих со стороны их отношения могли показаться ребячеством. Подумаешь, играют дети в любовь, позже разбегутся. Но для Димы с Алисой всё было на тот момент серьёзно. Они хотели быть вместе всегда и даже дали клятву друг другу.

«Мы пообещали друг другу, что мы сошлись вдвоём и больше никогда не разойдёмся. Поклялись друг другу на берегу озера» — делился Дмитрий Алиев в интервью «Матч ТВ».

Однако, несмотря на внешнюю идиллию, отношения юной пары не были всё время гладкими, случались и размолвки. Алисе не нравилось, что Дима часто её ревновал, а тот, в свою очередь, страдал из-за её постоянных обид, хотя и старался с ними мириться.

Родители Алиева и Федичкиной их отношениям не препятствовали, но и не то чтобы поддерживали. Просто не считали чувства детей настоящими.

«Назвать это любовью, допустим, я не могу, потому что у них это юношеское, всё впереди ещё. Вырастет эта юношеская любовь или дружба в большую любовь, это будет в дальнейшем всё видно», — говорил папа Алиева в интервью «Матч ТВ».

Думали ли Алиса с Димой, что их пути разойдутся, а клятвы канут в небытие? Скорее всего, они просто жили моментом, наслаждаясь своим общим счастьем. А будущее — оно далеко.

Мечты о парном катании

Одно время Дима с Алисой хотели перейти в парное катание, чтобы быть вместе и в жизни, и на льду. Не случайно примером отношений для них являлись парники Максим Траньков и Татьяна Волосожар. Казалось, общие цели и победы уж точно должны объединить юных ребят навсегда, но мысли о парном катании так и не воплотились в реальность. Парное катание полно рисков, а Дима очень боялся за Алису. Лучше было кататься по отдельности и вздыхать друг по другу на тренировках, чем подвергать любимую опасности. А держаться за руки на льду они могли и на обычном катке. Там никаких выбросов и поддержек делать было не нужно.

«У нас был момент, когда мы в зале пытались, просто ради интереса, сделать какой-то выброс, например, или поддержку какую-то попробовать, но я не знаю. Я, на самом деле, боюсь того, что хочу в пару с Алисой, потому что переживаю, во-первых, за неё», — рассказывал Дмитрий Алиев в интервью «Матч ТВ».

Любовь, которой не было

Дима с Алисой не только не перешли в парное катание, но и не остались парой в жизни. В январе 2018 года Алиса Федичкина перешла к Алексею Мишину, а Дмитрий Алиев продолжил тренироваться в группе у Рукавицына. Пути Ромео и Джульетты разошлись. Вряд ли из-за перехода Алисы. Но что бы там ни было, никакие юношеские клятвы не сохранили их любовь.

Сейчас Дмитрий Алиев продолжает соревноваться, а Алиса Федичкина осваивается в роли тренера. Они не подписаны друг на друга в «Инстаграме» и не имеют в ленте общих фото. Будто и не было никакой истории любви. Наверное, она осталась где-то там, в сказке их юношеских надежд и мечтаний. Там, где они когда-то дали клятвы никогда не расставаться друг с другом.