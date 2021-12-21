«TikTok сделал меня тем, кто я есть». Как российский фигурист стал звездой интернета

Евгения Медведева только и успевает, что менять партнёров по шоу. В ледовом спектакле «Анна Каренина» двукратная чемпионка мира выступала с фигуристом Александром Энбертом, в телешоу «Ледниковый период» — с тиктокером Даней Милохиным. В новогодней сказке «Снежная королева» компанию Жене составит уже новый партнёр. Каем для Герды в исполнении Медведевой станет бывший фигурист и известный тиктокер Артём Федорченко.

Поклонники фигурного катания немногое слышали об Артёме. Из-за семейной трагедии ему довольно рано пришлось уйти из спорта. Зато Федорченко удалось то, о чём Медведева и Загитова могут только мечтать. Артём — самый популярный фигурист в TikTok.

Рассказываем, как в 19 лет Федорченко превратился в звезду интернета.

Федорченко завершил карьеру из-за семейной трагедии

Спортивный путь Артёма начался в Екатеринбурге, когда ему было всего 5 лет. Изначально мальчик хотел пойти на батуты, но в секцию брали только с 6 лет. Чтобы не терять времени, Федорченко отдали в фигурное катание. Мальчику безумно понравилось проводить время на льду, поэтому о батутах он быстро забыл. Тренировался Артём в известной школе «Локомотив», в которой воспитывались такие фигуристы, как Юлия Липницкая и Максим Ковтун.

Федорченко показывал успешные результаты на региональных соревнованиях, но в 15 лет был вынужден закончить со спортом. Семью Артёма постигла трагедия — сгорел дом. Вместе с родными фигурист буквально остался на улице.

«У нас был дом почти в центре Екатеринбурга. Всё было замечательно. Однажды мы с мамой поехали на тренировку рано утром, где-то в 7-8 часов. Я поработал на льду, возвращаемся обратно. И тут бабушка звонит маме в истерике: «Таня, горит дом». Мы в панике, мама зарёванная. Летим туда, приезжаем, а там пепелище…

У нас ничего не осталось вообще. Хорошо, что у меня коньки и форма были с собой. А всё остальное сгорело. Грубо говоря, мы остались на улице. Но потихонечку выбрались из этой ситуации», — делился фигурист в интервью Sport24.

Федорченко был вынужден зарабатывать с 15 лет

Федорченко оказался в очень тяжёлом положении. С 15 лет Артём был вынужден зарабатывать. Делал это фигурист с помощью занятия, которое давалось ему лучше всего. Федорченко начал ставить детей на коньки, проводить тренировки. У Артёма быстро пошёл результат, и он стал развиваться в этом направлении. Фигурист начал неплохо зарабатывать и вскоре купил себе абонемент в танцевальную студию. Новое увлечение стало для него отдушиной.

Жизнь постепенно начала налаживаться. Семье Федорченко выделили квартиру для временного проживания. Многие люди помогали деньгами и вещами. Постепенно Артём и его родные оправились после трагедии и встали на ноги.

Пошла в гору и тренерская карьера Федорченко. Работа Артёма очень нравилась его ученикам и их родителям. Фигуриста начали рекомендовать, и вскоре он обзавёлся взрослыми учениками со спортивными разрядами. Результаты своих усилий Федорченко выкладывал в соцсети. Так фигуриста заметили в московской школе «Армия фигурного катания» и пригласили работать скользистом. В декабре 2020 года Артём переехал в столицу.

Федорченко стал звездой TikTok

Помимо тренерства, Федорченко активно развивал свой аккаунт в TikTok. Артём стал одним из первых, кто начал делиться в соцсети «ледовым» контентом. Первые видео фигуриста не залетали — смотреть на прыжки было мало кому интересно. Но потом случилось нечто невероятное. Ролик, в котором Артём показывает свой прогресс в фигурном катании с детских лет, набрал больше трёх миллионов просмотров. Федорченко заметили, и с этого момента он превратился в настоящую звезду TikTok. Ныне аккаунт Артёма насчитывает более двух миллионов подписчиков, а некоторые его видео переваливают за 20 миллионов просмотров.

Федорченко — самый популярный фигурист в TikTok. Даже Медведевой и Загитовой не удаётся приблизиться к цифрам Артёма. Сам фигурист объясняет свой успех так:

«Я очень вовремя начал снимать. На тот момент TikTok не был так сильно раскручен, а блогеров-миллионников были единицы. Спортсменов тем более было мало. И моё творчество принесло что-то новое в соцсеть.

К тому же я много лет профессионально занимаюсь танцами. В TikTok как раз часто залетают всякие танцульки. Начал совмещать это со льдом, ставить какую-то хореографию, показывать прыжки, вращения. Это всё и дало такую картину», — говорил Федорченко в интервью Sport24.

Федорченко станет партнёром Медведевой по шоу

Благодаря популярности Артёма в соцсетях его заметили в команде Ильи Авербуха. Фигуриста позвали на кастинг в шоу «Анна Каренина». Федорченко сильно волновался, но смог собраться в ответственный момент. Артём отлично проявил себя перед Авербухом.

«Он меня посмотрел на льду, я успел исполнить несколько прыжков, какой-то кусочек своей постановки откатать. Постояли, поговорили: спросил, откуда я, почему спорт бросил. В общем, стандартные вопросы. И сказал: «Ладно, иди, не мёрзни». Потом мне позвонили и сказали: «Мы тебя берём», — делился Федорченко со Sport24.

Благодаря работе в «Анне Карениной» Артём познакомился со звёздами фигурного катания: с Евгенией Медведевой, Алексеем Ягудиным, Романом Костомаровым и многими другими. Федорченко интересно перенимать опыт более квалифицированных коллег. Фигурист понял, что сейчас он находится там, где и должен.

Катание и подход к делу Артёма настолько впечатлили Авербуха, что хореограф предложил фигуристу одну из главных ролей в своём следующем шоу. В новогодней сказке «Снежная королева» Федорченко сыграет Кая и станет напарником Евгении Медведевой, которая выступит в роли Герды.

Федорченко работал со специалистами «Хрустального»

Но окончательно уходить в шоу Артём не собирается. Фигурист активно развивается в роли тренера. Летом Федорченко провёл совместный мастер-класс с хореографом «Хрустального» Алексеем Железняковым. Причём инициатива исходила от старшего коллеги Артёма. Федорченко удалось продуктивно поработать с Железняковым. Фигурист уверен, что это не последнее их сотрудничество.

Затем последовали и другие предложения из «Хрустального» — Артёма просили поставить программы для юных фигуристов. Федорченко рад, что, несмотря на вынужденное завершение карьеры, ему удаётся сохранять себя в фигурном катании. В Артёма много кто не верил, но в свои 19 лет он уже имеет хороший послужной список. Нет никаких сомнений, что в будущем из Федорченко вырастет высококлассный специалист и мы ещё не раз услышим его имя.