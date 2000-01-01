Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Фигуристы переживают за здоровье олимпийского чемпиона Соловьёва
Фигуристы переживают за здоровье олимпийского чемпиона Соловьёва
Дмитрий находится в больнице в тяжёлом состоянии. Фигуриста поддержали Навка, Медведева, Загитова, Роднина и многие другие.
AMP-версия
С олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым произошёл неприятный инцидент. На фигуриста и его девушку Анну Сидорову напали на улице.
С олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым произошёл неприятный инцидент. На фигуриста и его девушку Анну Сидорову напали на улице.
Пытаясь защитить возлюбленную, Соловьёв был избит. Дмитрия госпитализировали в тяжёлом состоянии. Фигуристы переживают за здоровье олимпийского чемпиона.
Пытаясь защитить возлюбленную, Соловьёв был избит. Дмитрия госпитализировали в тяжёлом состоянии. Фигуристы переживают за здоровье олимпийского чемпиона.
«Я надеюсь, что молодой и здоровый организм Димы всё-таки справится с этими тяжёлыми травмами. Есть сотрясение мозга, и что-то не совсем идеально в голове», — <a href="https://www.championat.com/figureskating/news-4552789-tatyana-navka-rasskazala-v-kakom-sostoyanii-nahoditsya-izbityj-dmitrij-solovyov.html" target="_blank">сказала</a> Татьяна Навка.
«Я надеюсь, что молодой и здоровый организм Димы всё-таки справится с этими тяжёлыми травмами. Есть сотрясение мозга, и что-то не совсем идеально в голове», — сказала Татьяна Навка.
«Когда такое происходит с близким человеком… Это очень страшно. Я посылаю Димке на выздоровление все свои энергию и силы. Надеюсь, всё будет хорошо», — сказала Екатерина Боброва «Чемпионату».
«Когда такое происходит с близким человеком… Это очень страшно. Я посылаю Димке на выздоровление все свои энергию и силы. Надеюсь, всё будет хорошо», — сказала Екатерина Боброва «Чемпионату».
«Спокойный, воспитанный, приятный в общении человек. Любой, кто знает Диму, подтвердит эти слова. Хочется пожелать скорейшего выздоровления! Дима, скоро увидимся!» — написала Евгения Медведева.
«Спокойный, воспитанный, приятный в общении человек. Любой, кто знает Диму, подтвердит эти слова. Хочется пожелать скорейшего выздоровления! Дима, скоро увидимся!» — написала Евгения Медведева.
«Скорейшего выздоровления!» — пожелала Соловьёву Алина Загитова.
«Скорейшего выздоровления!» — пожелала Соловьёву Алина Загитова.
«Прискорбно. Надеюсь, что Дмитрий Соловьёв пойдёт на поправку. Как такое возможно? К сожалению, такой жестокий мир», — сказала «Чемпионату» Ирина Роднина.
«Прискорбно. Надеюсь, что Дмитрий Соловьёв пойдёт на поправку. Как такое возможно? К сожалению, такой жестокий мир», — сказала «Чемпионату» Ирина Роднина.
«Они ведь смелые, когда их трое, а по одному боятся. Обидно и больно. Надо бороться с этим», — посетовала трёхкратная олимпийская чемпионка.
«Они ведь смелые, когда их трое, а по одному боятся. Обидно и больно. Надо бороться с этим», — посетовала трёхкратная олимпийская чемпионка.
Помимо фигуристов, Соловьёва поддержали Ольга Бузова, Ксения Бородина, Тина Канделаки и Яна Рудковская. Произошедшее с олимпийским чемпионом повергло в ужас даже звёзд шоу-бизнеса.
Помимо фигуристов, Соловьёва поддержали Ольга Бузова, Ксения Бородина, Тина Канделаки и Яна Рудковская. Произошедшее с олимпийским чемпионом повергло в ужас даже звёзд шоу-бизнеса.
Ещё по теме: «Аня приняла меня таким, какой я есть». <a href="https://www.championat.com/figureskating/article-4552977-figurnoe-katanie-istoriya-lyubvi-olimpijskogo-chempiona-dmitriya-solovyova-i-kyorlingistki-anny-sidorovoj.html" target="_blank">Драматичная история любви фигуриста</a> Соловьёва.
Ещё по теме: «Аня приняла меня таким, какой я есть». Драматичная история любви фигуриста Соловьёва.
Фигуристы переживают за здоровье олимпийского чемпиона Соловьёва
Читайте также
Драматичная история любви фигуриста Соловьёва
Знаменитого российского фигуриста жестоко избили
История бывшего фигуриста Артёма Федорченко
Провал Трусовой на чемпионате России-2020
История любви Дмитрия Алиева и Алисы Федичкиной
Чемпионат России по фигурному катанию — 2022
© championat.com 2000–2021