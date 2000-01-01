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Фигуристки ослепительно хороши на жеребьёвке чемпионата России
Фигуристки ослепительно хороши на жеребьёвке чемпионата России
Спортсменки превратили официальное мероприятие в модный показ!
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Александра Трусова пришла на жеребьёвку в элегантном брючном костюме.
Александра Трусова пришла на жеребьёвку в элегантном брючном костюме.
Анна Щербакова выбрала для мероприятия стильный наряд от известного бренда.
Анна Щербакова выбрала для мероприятия стильный наряд от известного бренда.
Камила Валиева вытянула первый номер на жеребьёвке в стильном брючном костюме.
Камила Валиева вытянула первый номер на жеребьёвке в стильном брючном костюме.
Анастасия Скопцова сфотографировалась в эффектном наряде в окружении мужчин.
Анастасия Скопцова сфотографировалась в эффектном наряде в окружении мужчин.
Александра Бойкова пришла на мероприятие в экстравагантном комбинезоне.
Александра Бойкова пришла на мероприятие в экстравагантном комбинезоне.
Анастасия Мишина поразила откровенным платьем.
Анастасия Мишина поразила откровенным платьем.
Тиффани Загорски оделась под стать своему партнёру Джонатану Гурейро.
Тиффани Загорски оделась под стать своему партнёру Джонатану Гурейро.
Фигуристки ослепительно хороши на жеребьёвке чемпионата России
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