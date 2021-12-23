«Компенсация за нервы». Щербакова довела Тутберидзе до слёз героическим прокатом

На чемпионате России — 2021 разыгралась невероятная драма с главной героиней в лице Анны Щербаковой. Фигуристка приехала на турнир после пневмонии и выглядела очень болезненной. В победу Ани никто не верил. Более того, все вокруг умоляли фигуристку сняться.

Но Щербакова была непреклонна. И оказалась права. На чемпионате России Аня выдала лучший прокат в карьере и поразила невиданным героизмом. Растрогалась даже железная леди Этери Тутберидзе, не сумевшая сдержать слёз на публике.

Щербакова не могла отдышаться после короткой программы

Плохое самочувствие Щербаковой на короткой программе было заметно невооружённым глазом. Аня никак не могла отдышаться после проката и, выйдя со льда, рухнула в объятия Тутберидзе. Как она каталась в таком состоянии – уму непостижимо. Но тем удивительнее получилось её выступление: она безупречно исполнила все прыжки, включая сложнейший каскад лутц-риттбергер, и сумела спасти одно из вращений, на которое под конец программы у неё, видимо, просто не нашлось больше сил.

Судьи щедро оценили прокат Щербаковой, поставив 80,31 балла, и она уверенно заняла промежуточное первое место. Однако Аня так устала, что не смогла проявить радостных эмоций. К тому же впереди была произвольная программа, где ей предстояло исполнить уже не три, а семь прыжковых элементов. В таком состоянии, какое у неё было в короткой, это казалось нереальным. Но Аня раздвинула границы возможного и сотворила чудо, которое мы никогда не забудем.

Щербакова довела Тутберидзе и Глейхенгауза до слёз

В день произвольной программы у Щербаковой совсем не шли прыжки на тренировке. Её желание кататься в любом состоянии выглядело чистым безумием. Все ждали, что Аня всё-таки снимется. Не просто ждали, а надеялись, потому что не представляли, как она доедет до конца программы. Приносить в жертву здоровье ради призрачного шанса победить было бы неправильно. Ибо только победа могла принести Щербаковой желанную цель – гарантированную путёвку на чемпионат мира.

Но Аня сниматься не стала. Её выхода на лёд ждать было очень страшно. Главные соперницы показывали идеальные прокаты. Сначала Александра Трусова чисто откаталась с двумя четверными и захватила лидерство. Затем её опередила Камила Валиева, тоже чисто откатавшись и практически убедив всех, что её чемпионство в тот вечер уже неоспоримо. Выступать после таких мощных прокатов и при обычных обстоятельствах очень тяжело. А в случае с Аней требовало колоссальной психологической и физической стойкости. И именно непреклонная воля к победе позволила фигуристке, далёкой от своей лучшей формы, выдать прокат жизни. Аня уверенно исполнила четверной лутц и флип в начале программы и до самого конца каталась на разрыв аорты.

После выступления Ани вместе с ней ликовал весь зал, а Тутберидзе за бортиком закусывала губы и никак не могла справиться с подступившими к глазам слезами. Даниил Глейхенгауз же даже не пытался бороться с эмоциями. Когда Щербакова, такая уставшая, но невероятно счастливая, покинула лёд, тренеры очень крепко и долго её обнимали. Их эмоции были понятны без слов.

История про преодоление

В том, что чемпионкой России — 2021 станет Анна Щербакова, не возникало и сомнений. Оценки судей лишь подтвердили очевидное. За произвольную программу Аня получила 183,79 балла, а в общей сумме – 264,10. Результат такой же фантастический, как и выступление фигуристки на чемпионате России. А отрыв от занявшей второе место Валиевой – больше 10 баллов. Новогодняя сказка, ставшая явью.

«Я счастлива, что всё получилось. Я старалась не думать о плохом. На тренировке меня тревожило самочувствие, прыжки не задались. Все вокруг предлагали мне сняться, и родители, и тренеры. Это мешало и добавляло давления. Если бы я ошиблась, то, значит, они оказались бы правы. Поэтому я ещё больше рада тому, что всё получилось», — говорила Щербакова после произвольной программы.

Вопрос с поездкой на чемпионат мира для Анны Щербаковой был снят. Она выстрадала своё право там выступить и доказала, что участие в чемпионате России было верным решением. Да, она рисковала своим здоровьем, но это реалии большого спорта. Аня свой риск оправдала, и все «если бы да кабы» меркнут на фоне её триумфа.

«Слово, которое объединяет всё происходившее — это преодоление. Для меня это было преодоление и физического состояния, и морального. Это давило и было сложно. Наверное, мы сейчас просто рады. Это большая компенсация за проделанную работу, за нервы», — подвела итоги соревнований Этери Тутберидзе.

Победа Анны Щербаковой на чемпионате России в Челябинске – это пример истинного спортивного характера и стойкости. Это невероятная по силе вдохновения история, которая напоминает, что нет ничего невозможного. Для Ани – точно нет. Титул трёхкратной чемпионки страны с самой сильной конкуренцией в женском одиночном – тому подтверждение.