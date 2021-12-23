«Лучше пусть работает дальше — желательно молча». Резкая реакция на интервью с Тутберидзе

Обычно холодная и неприступная Этери Тутберидзе решилась на откровенное интервью. В разговоре с ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым тренер не стеснялась даже самых провокационных вопросов. Этери Георгиевна честно рассказала про своё тяжёлое прошлое, взаимоотношения с ученицами и личную жизнь. Такой открытой Тутберидзе мы ещё не видели.

Однако далеко не все оценили честность и прямоту Этери Георгиевны. После выхода интервью начался настоящий пожар. Тренера обвиняют в лжи и лицемерии, а также уличают в отсутствии человеческих качеств.

Некоторые и вовсе считают, что лучше бы Тутберидзе продолжала молчать.

«Сочувствие и сопереживание — не про неё»

Интервью Этери Тутберидзе Дмитрию Борисову открыло ворота в ад. Такое количество негатива тренер не видела, наверное, ни разу за всю свою карьеру. Откровенная отповедь наставницы, в которой она нелестно высказалась о Юлии Липницкой, Евгении Медведевой и Алине Загитовой, затронула болельщиков до глубины души. Они обвиняют Тутберидзе в неуважении к своим фигуристкам и отсутствии человеческих качеств.

— Какая же Георгиевна предсказуемая до тошноты. Кто-то ждал чего-то нового от этой закомплексованной мадам? Надеюсь, что доживу до того момента, когда её ученицы наконец-то расскажут всю правду о святой великомученице Этери.

— Только сейчас открыла интервью Этери. Мне больно на физическом уровне от её слов, как сейчас девочкам — вообще не представляю.

— Человеческих качеств у неё нет!!! Неприятный человек…

— К сожалению, сочувствие и сопереживание — это не про неё. Как говорится, на войне все средства хороши.



— Очерняя всех вокруг, невозможно остаться в белом пальто. На этом фоне больше уважения другим тренерам стало у меня, тут человеческие качества не вызвали восхищения.

«Этери противоречит сама себе»

Помимо всего прочего, Тутберидзе обвинили во лжи и лицемерии. Особенно болельщиков задели слова тренера про то, что Женя соврала в своём интервью Лауре Джугелии по поводу смены программы в 2018 году. Также Этери Георгиевне припомнили, как она заставила Косторную извиняться за свой побег к Плющенко перед всей страной, хотя в интервью Борисову она категорически высказалась против прощений.

— Если Этери Георгиевна думает, что у людей проблемы с памятью и они не помнят, что она говорила в 2018-м, то она сильно заблуждается… Удивительное единение на всех ресурсах и реакция на её слова показательны.



— Тренер она, конечно, хороший, но человек… такое себе. Что-то не стыкуются её слова с реалиями 2018 года. До сих пор не простила уход Жене.

— Пожалуйста, сделайте кто-нибудь видео, как Этери противоречит сама себе. Про смену программ в фильме она говорила, что это её решение, а сейчас говорит, что Женя решила. И главное, как дипломатично она отпустила Женю…

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— Георгиевна врёт. Косторную заставила не просто извиняться, а каяться публично. Унижение, говорит?

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— Сама же сказала, что только с Женей были такие доверительные (уже нет) отношения, и я думаю, что всё начиналось именно так. Но почему же тогда столько негатива?

«Этери, лучше бы помолчала»

Многие болельщики уверены, что Этери Тутберидзе стоит сохранять образ холодной и неприступной Снежной королевы и не давать интервью. Мол, они только портят её имидж.

— Иногда лучше, чтобы тренер тренировал, выполняя свою настоящую функцию, а не разговаривал на поднимаемые болезненные темы, чтобы сказанное потом абсолютно все препарировали.

— Этери должна перестать болтать в интервью, иначе карма её настигнет.

— Давать интервью — совсем не её конёк. Лучше пусть работает дальше — желательно молча.

— Что-то нехило так Этери прорвало на откровения, захотелось себе карму подпортить перед ЧР?

— Этери, лучше бы помолчала.

— Этери — типичный нарцисс, ей несвойственна истинная эмпатия. У нарциссов часто бывает мания величия, и все, кто не падает перед ними ниц, подвергаются нападкам. Она не видит своей неправоты и поэтому закапывает саму себя.

«Этери Георгиевна, как всегда, гений чистой красоты»

Однако нашлись и те, кто оказался в восторге от откровенного интервью Этери Георгиевны. Болельщики восхищаются тем, что Тутберидзе отвечала на вопросы открыто и не пыталась угодить публике. В соцсетях множество комплиментов и слов восхищения.

— Интересная женщина, сильная и яркая личность. Интервью на острые вопросы без стремления понравиться аудитории мне очень импонирует. Такая, какая есть. Неидеальная, но не снежная. Знает себе цену — уважаю таких людей.

— Интервью, не «зализанное» в угоду фанатам, правду-матку сказала и не побоялась обидеть ни тренеров, ни фигуристов. Смело. Хотя кого ей теперь бояться.

— Спасибо за очень интересное интервью. Этери Георгиевна умеет любить, глубоко чувствовать, очень порядочная. Горько, что люди позволяют себе высказываться о ней негативно. Таких людей, как Этери Георгиевна, вся страна должна боготворить.

— Потрясающая женщина, настоящий профессионал, красивая, сильная, искренняя и ранимая. Немногие поймут её прямоту и честность.

— Какая же она глубокая, сильная, справедливая. Достойна быть примером другим тренерам. Об этике никто до неё не говорил.

— Этери Георгиевна, как всегда, гений чистой красоты. Можно много писать и говорить про её методы, отношение к спортсменам, жизни, но отрицать личность, которая перевернула фигурное катание за последние годы с ног на голову, просто невозможно.