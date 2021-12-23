Скандал в танцах на льду. Известных фигуристов засудили в угоду дочери Тутберидзе?

В танцах на льду на чемпионате России разгорается настоящий скандал: третью пару нашей сборной — Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро — безжалостно засудили в ритм-танце. Опытные фигуристы неожиданно оказались на четвёртом месте, а опередили их дебютанты на взрослом уровне — молодая пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Причём опередили чуть ли не на пять баллов: в танцах на льду это колоссальный отрыв и нереальный взлёт для новичков.

А учитывая, что новички эти непростые, а с влиятельным покровителем в лице Этери Тутберидзе, которая по совместительству является мамой Дианы Дэвис, история приобретает довольно неприятный оттенок.

Неудачный сезон Загорски и Гурейро

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — очень яркая пара, вместе они выступают за сборную России с 2014 года. На чемпионате России они уже дважды брали бронзовые медали, а в прошлом году в отсутствие наших лидеров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова уверенно взяли серебро. Казалось, что в этом сезоне они продолжат держаться в тройке сильнейших танцоров нашей сборной, но как бы не так.

Олимпийский сезон для ребят превратился в какое-то сплошное испытание на прочность. Летом Джонатан второй раз перенёс коронавирус, из-за чего их подготовка к сезону получилась скомканной. В Челябинск на контрольные прокаты они приехали, однако произвольный танец не показали, дважды откатав ритм-танец. Фигуристы признались, что просто не успели накатать новую постановку. Но контрольные прокаты — ладно, не страшно. А вот снятие с этапа Гран-при в Лас-Вегасе — уже серьёзный звонок. На этот раз беда случилась с Тиффани. Девушка попала в инфекционную больницу, и долгое время не было известно, что послужило для этого причиной.

В конце октября Тиффани выписали из больницы, и она рассказала, что у неё был менингит. Восстановление после такого, мягко говоря, неприятного заболевания, предстояло долгое и форсировать подготовку ради участия в соревнованиях однозначно не стоило. Пара ожидаемо снялась с ещё одного этапа Гран-при, который проходил в ноябре во Франции.

«Сложно осознавать, что из-за пропуска этапа мы в этот раз не сможем порадовать зрителей и судей нашими программами, которые нам очень нравятся. Но мы не расстраиваемся и смотрим вперёд.

Я, в свою очередь, стараюсь тренироваться, насколько это возможно, чтобы мы с Тиффани максимально быстро вернулись к соревнованиям и радовали вас, дорогие зрители. Сейчас Тиффани очень важна наша поддержка. Она большая молодец. Мы сумеем преодолеть все трудности», — написал Гурейро тогда в своём «инстаграме».

Стремительный взлёт вчерашних юниоров

Несмотря на оптимизм пары, факт оставался фактом: до чемпионата России они так и не приняли участия ни в одном соревновании. Пропали с радаров судей в то время, как другие танцоры рвались в бой и, конечно, совсем были не против занять место третьей пары сборной. Правда, претендовать на это место почему-то стали вчерашние юниоры — Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Для дебютантов во взрослых они продемонстрировали небывалый прогресс. Их лучшим результатом в этом сезоне стало 199,90 балла. А у Загорски — Гурейро лучший результат остался с прошлого сезона — 188,45 балла. По сравнению с Дианой и Глебом очень скромно.

Разумеется, причиной стремительного взлёта молодой пары посчитали её приближённость к Этери Тутберидзе. Диана Дэвис — единственная дочь ведущего тренера. Возможно, вознеся Дэвис и Смолкина, в федерации хотели отблагодарить Тутберидзе за её многочисленные заслуги. Тем более раз уж судьба сама преподнесла такой повод, когда перспективы одной из ведущих российских пар оказались под вопросом.

У России в танцах на льду появилась новая надежда?

Позволять списывать себя со счетов Загорски и Гурейро не собирались. Они усердно готовились к чемпионату страны и сообщали болельщикам, что подготовка идёт полным ходом.

Моментом истины стал ритм-танец чемпионата России, который судьи оценили в 79,36 балла. А их ближайших соперников Диану и Глеба — в 83,99 балла. Разница чуть ли не пять баллов. Это очень много для танцев на льду. Публика не скрывала своего негодования и освистала судей. А Тиффани даже расплакалась. Правда, как выяснилось, не из-за оценок, а из-за нахлынувших эмоций от горячей поддержки болельщиков:

«Плачу — это эмоции! Я настолько эмоциональная. Перед стартом сказала: «Джони, я хочу улыбаться и плакать!» Очень довольна, что я тут, не думала, что это возможно. Поэтому у меня столько эмоций сегодня. Было неожиданно, что публика поддерживала».

Сами ребята считают, что откатались в ритм-танце хорошо. И низких оценок судей они не поняли. Того же мнения и их тренеры. Но также допустили возможность, что могли быть ошибки, которых они не заметили, в отличие от судей, и нужно будет самим потом пересмотреть своё выступление.

Очень хотелось бы, чтобы после произвольной такого диссонанса не возникло и ребятам не пришлось в недоумении отыскивать вместе с тренерами у себя ошибки, которые снова отбросят их вниз под новоиспечённую надежду России.