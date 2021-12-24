ЧР по фигурному катанию — 2022. Фигуристки вступают в борьбу за Олимпиаду. LIVE

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по фигурному катанию — 2022. В пятницу, 24 декабря, награды, а вместе с ними и путёвки в Пекин разыграют танцевальные дуэты и мужчины. Также в борьбу за Олимпиаду вступят женщины, которые покажут свои короткие программы. Для многих фигуристов на чемпионате России решится всё, ведь у большинства из них уже не будет возможности отобраться на Игры.
Первый день соревнований подарил немало сюрпризов. В соревнованиях мужчин по итогам короткой программы в тройку лучших попали Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Макар Игнатов. Лидер сборной Михаил Коляда оказался только пятым. Сенсацию сотворили дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и её партнёр Глеб Смолкин, опередившие в ритм-танце опытных Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Зрителям такой расклад не понравился — они освистали судей.
Второй соревновательный день начнётся с произвольных программ танцевальных дуэтов в 12:45. Мужчины выйдут на лёд в 15:15. Женщины начнут представлять короткие программы с 18:20.
За главными событиями дня следите в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
В пятницу, 24 декабря, будут разыграны медали в танцах на льду и в соревнованиях одиночников. Главной сенсацией мужского турнира стало непопадание Михаила Коляды в тройку лучших. Лидер сборной России так и без Олимпиады остаться может.
Предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию — один из важнейших стартов этого сезона. Именно по его результатам будет определяться состав сборной для поездки в Пекин. У спортсменов просто нет права на ошибку, ведь для кого-то это последняя попытка отобраться на Олимпиаду.
Рассказываем, кто претендует на поездку на Олимпиаду, где смотреть трансляции и почему чемпионат России ни в коем случае нельзя пропустить.
Прямая трансляция чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
Все виды программы чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге транслируются на сайте Первого канала, а также на канале Первого канала в YouTube с комментариями канадского журналиста Теда Бартона на английском языке.
Полное расписание чемпионата России — 2022 по фигурному катанию
Расписание чемпионата России — 2022 по фигурному катанию в Санкт-Петербурге (время московское)
24 декабря
12:45 — танцевальные пары, произвольный танец.
15:15 — мужчины, произвольная программа.
18:20 — женщины, короткая программа.
25 декабря
15:30 — спортивные пары, произвольная программа.
18:00 — женщины, произвольная программа.
26 декабря
14:00 — показательные выступления.
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