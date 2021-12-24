ЧР по фигурному катанию — 2022. Фигуристки вступают в борьбу за Олимпиаду. LIVE

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по фигурному катанию — 2022. В пятницу, 24 декабря, награды, а вместе с ними и путёвки в Пекин разыграют танцевальные дуэты и мужчины. Также в борьбу за Олимпиаду вступят женщины, которые покажут свои короткие программы. Для многих фигуристов на чемпионате России решится всё, ведь у большинства из них уже не будет возможности отобраться на Игры.

Первый день соревнований подарил немало сюрпризов. В соревнованиях мужчин по итогам короткой программы в тройку лучших попали Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Макар Игнатов. Лидер сборной Михаил Коляда оказался только пятым. Сенсацию сотворили дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и её партнёр Глеб Смолкин, опередившие в ритм-танце опытных Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Зрителям такой расклад не понравился — они освистали судей.

Второй соревновательный день начнётся с произвольных программ танцевальных дуэтов в 12:45. Мужчины выйдут на лёд в 15:15. Женщины начнут представлять короткие программы с 18:20.

За главными событиями дня следите в онлайн-трансляции на «Чемпионате».