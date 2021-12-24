«Я ворвалась в фигурное катание как олимпийская чемпионка». Интервью с Маргаритой Мамун

Маргарита Мамун блестяще ворвалась в фигурное катание в олимпийском сезоне. На Первом канале очаровательная чемпионка берёт интервью у лучших фигуристов России. Изначально выбор гимнастки для такой роли немало удивил болельщиков. Но с первого же дня работы Маргарита доказала, что лучше неё для этой миссии никого не найти.

Мамун обращается к фигуристам как человек, который как никто знает, через что им предстоит пройти. Сама гимнастка шутит, что продолжает работать олимпийской чемпионкой.



В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Маргарита рассказала, как попала в фигурное катание, поведала, у кого из фигуристов боялась брать интервью, а также вспомнила Олимпиаду в Пхёнчхане.



А ещё попыталась описать наших фигуристок тремя словами. Спойлер: получилось больше.

«Я начала своё знакомство со спортом с фигурного катания»

— Маргарита, расскажите, как вы познакомились с фигурным катанием? Чем вас привлёк этот вид спорта?

— Я в принципе начала своё знакомство со спортом именно с фигурного катания. В 6 лет, ещё до художественной гимнастики, я начала заниматься фигурным катанием, но прозанималась совсем немного. В какой-то момент мама за меня испугалась. Очень много детей, лезвия коньков слишком близко к лицу, и летом, во время перерыва, она меня забрала. Но в секции фигурного катания педагоги по хореографии и растяжке сказали, что у меня хорошие данные, и, в принципе, если ребёнок хочет, можно попробовать гимнастику. Как раз тем летом я и попросила маму отвести меня на художественную гимнастику, увидев соревнования по телевизору. От воздушных шариков, которые давали в «Макдональдсе» в подарок детям, я отрывала палочку и мастерила себе ленту.



— Когда вы впервые начали смотреть соревнования по фигурному катанию? За кого тогда болели?

— Я начала смотреть фигурное катание уже тогда, когда была в сборной по художественной гимнастике. Мы дружили с Аделиной Сотниковой и болели за неё на Олимпийских играх в Сочи. У нас в тот момент проходил чемпионат России в Казани, и мы в центре гимнастики смотрели Олимпийские игры, болели за наших фигуристов: за Юлю Липницкую, за всю команду. Это, наверное, одно из первых моих ярких воспоминаний о фигурном катании.



Потом уже были Олимпийские игры в Пхёнчхане, на которые я ездила. Я своими глазами видела выступления Алины Загитовой и Жени Медведевой. Именно тогда я осознала, насколько это всё масштабно, насколько почётно стать олимпийским чемпионом. Потому что всего два года прошло после моих Олимпийских игр. Побывав на трибуне среди зрителей, я всё это на себе прочувствовала.

«Нам часто с Алиной Загитовой говорили, что мы похожи»

— Драма Загитовой и Медведевой развернулась прямо у вас на глазах. За кого вы тогда болели?

— На тот момент я следила и за Алиной, и за Женей. У меня не было конкретного фаворита. Мне они обе нравились, потому что были разными. Я не была знакома ни с одной из них, поэтому личных предпочтений не было.



— Многие сравнивают противостояние Медведевой и Загитовой с вашим противостоянием с Яной Кудрявцевой на Олимпиаде. Вы сами видите сходство в этих историях?

— Мне кажется, что каждая история отличается. Люди любят сравнивать, но каждая история уникальна. Конечно, она была чем-то похожа. Ожидания людей были одни, а случилась драма. Но на то они и Олимпийские игры — это всегда другие соревнования: там происходит всё так, как никто не ожидает. Конечно, чем-то наши истории похожи: лидер один, побеждает другой. Но всё это не хотелось бы сравнивать.



— Вы говорили, что в Пхёнчхане увидели в Алине Загитовой себя. Почему?

— Наверное, потому, что я, как и Алина, ехала на Олимпийские игры вторым номером. Ещё нам часто говорили, что мы похожи. И, возможно, в некоторых моментах мы правда похожи. Но в основном Алина напомнила мне себя из-за тех ожиданий именно: первый-второй номер, заранее повешенные медали и вот это всё.

— Татьяна Тарасова после проката произвольной программы Медведевой сказала, что в спорте нет справедливости и её не надо искать. Согласны ли вы с этим высказыванием?

— Сложно сказать. В принципе в жизни бывает так, что не существует справедливости. Но я думаю, что ей виднее, потому что она величайший тренер. Фигурное катание — это её жизнь, и она проходила не одни Олимпийские игры. Возможно, отчасти она права. Иногда кажется, что да, справедливость восторжествовала. Бывает, наоборот, что человек пашет, но всё равно не получается так, как должно быть в хорошем добром мире. Думаю, что всё равно рано или поздно не здесь, так где-то в другом, но всё вознаграждается, если ты желаешь остальным добра.

Фото: instagram.com/ritamamun

«Я продолжаю работать олимпийской чемпионкой»

— В этом году вы ворвались в фигурное катание как журналист.

— Я думаю, всё-таки слово «журналист» не очень ко мне применимо. Журналист — это очень сложная профессия, там работают абсолютные профессионалы. Мне кажется, что я ворвалась в фигурное катание как олимпийская чемпионка, а не как журналист. Всё-таки где-то я рассуждаю исходя из своего личного опыта, и, возможно, поэтому продюсеры и выбрали меня, так как я тот олимпиец, который прошёл весь этот путь и знает, что предстоит нашим спортсменам. Мне не хочется называть себя журналистом. Я считаю, что каждым делом должен заниматься профессионал. Можно сказать, я продолжаю работать олимпийской чемпионкой (смеётся). Пускай и в кадре, но всё же это так.

— Как вы отреагировали на предложение поработать в фигурном катании?

— Это предложение поступило прямо в Токио, на летних Олимпийских играх, когда я закончила комментировать соревнования по художественной гимнастике. Ольга Черносвитова (директор Дирекции спортивного вещания Первого канала. — Прим. «Чемпионата») предложила поехать мне в Пекин. Я говорю: «Класс, а что я там буду делать?». Она мне ответила: «Придумаем!». От меня хотели живого общения, без предвзятостей. Я не отношусь к фигурному катанию никак в плане того, что я не выпускница чьей-либо школы и не принимаю чью-либо сторону. Я стараюсь с уважением относиться ко всем. Поэтому так и сложилось.



Что я чувствовала? В Челябинск мне предложили поехать за три дня до начала контрольных прокатов, я была совершенно не готова. Естественно, я была растеряна. Я была даже испугана, потому что как профессиональный спортсмен, человек-отличник всю жизнь тренировалась перед тем, как показать, что я умею. И тут я в панике спрашивала: «Что мне надо выучить? Что мне надо знать? Что вообще нужно делать?». Мне ответили: «Ничего, просто приезжай». С одной стороны, так вот меня на произвол судьбы бросили. С другой стороны, поддержали, дали такой шанс.



Я думаю, до сих пор формат ещё точно не ясен, но всё равно мне очень интересно. Первое время я очень боялась, потому что попала в абсолютно новый для себя мир, хоть фигурное катание и художественная гимнастика очень сильно похожи. Мне до сих пор много чего неизвестно, до сих пор немного страшно, потому что у меня ещё нет такого опыта. Но я всё равно горжусь собой хотя бы потому, что не боюсь этого нового.

«Первое время боялась, что в кадре с Колядой будет долгое молчание»

— Вы работаете в паре с Максимом Траньковым. Как быстро нашли общий язык?

— Очень быстро. Мы были знакомы до поездки в Челябинск, но больше просто здоровались, встречаясь на каких-то мероприятиях. В Челябинске мы увиделись и сразу сели в кадр. У Максима хорошее чувство юмора, он может поддержать тебя и выйти из любой ситуации, тем более он профессионал в фигурном катании.



Мне кажется, что было прям отлично. Я чувствовала поддержку и продолжаю её чувствовать. Если мне скажут, вот садись одна в кадр, тогда я, наверное, испугаюсь. Хотя Максим тоже иногда мне говорит: «Давай ты это будешь говорить, а не я». Да, мы оба не журналисты, но мы оба прошли весь этот олимпийский путь и с этой точки зрения являемся профессионалами.

Фото: instagram.com/ritamamun/

— Спортсмены считаются самыми сложными собеседниками из-за своей закрытости. Вы это прочувствовали на своём опыте, когда брали интервью у фигуристов?

— Мне кажется, всё это зависит в первую очередь от характера человека. Но, конечно, спортсмены не очень привыкли давать интервью, особенно юные фигуристки, которые ещё совсем малы и очень сильно стесняются. Но я там как раз-таки для того, чтобы вселить доверие. Я всё-таки к спортсменам ближе, чем журналисты.



Были сложности. Иногда проблемы не в юности и неопытности, а из-за характера. Например, Миша Коляда, которого никто не может разговорить. Я, если честно, первое время тоже боялась, что в кадре будет долгое молчание, потому что смотрела предыдущие его интервью и видела, как он иногда отвечает: резко, дерзко, со стёбом. У кого-то, наоборот, отлично получается давать интервью — как, например, у Жени Медведевой, у Гели Мельниковой из спортивной гимнастики. С одной стороны, мне кажется, что это опыт, а с другой — что это характер.



— Болельщики в фигурном катании порой бывают очень жестокими. Прилетал ли вам от них негатив за работу?

— Про фан-базу фигурного катания я уже наслышана (смеётся). Иногда меня это действительно очень расстраивает, потому что может плохо сказаться на самих спортсменах. Многие спортсмены читают комментарии и очень болезненно воспринимают определённую критику. Иногда она действительно неоправданна и людям просто хочется выплеснуть свой негатив.



Меня, на самом деле, очень тепло встретили. Я не ожидала, если честно. Особенно в Челябинске, когда мы первый раз начали эту работу. У меня пока на счету только Челябинск и Сочи. Вот сейчас я еду в Санкт-Петербург на чемпионат России. Ещё немного было сюжетов, выпусков. Но встретили отлично. Я прям рада. Моя Настя (менеджер Маргариты. — Прим. «Чемпионата») кидала некоторые комментарии, чтоб меня подбодрить, чтоб я ни в коем случае себя сильно не критиковала, что я люблю делать. Ольга Черносвитова тоже говорила, что очень хорошие отзывы. Даже когда я пропускала Skate America, Skate Canada люди спрашивали, где же я, и просили продолжать делать наш формат, что очень приятно. Я знаю, насколько бывают жестокими комментарии, но таких мне попадалось всего пару штук.

«То, что было в Токио — не дело политики»

— После ситуации с Диной Авериной в Токио многие забеспокоились, что в Пекине то же самое может произойти с нашими фигуристками. Как вы считаете, возможна ли подобная ситуация в фигурном катании?

— То, что было в Токио, касается художественной гимнастики, так что я не думаю, что это повторится. Если вы имеете в виду, что это дело политики, то это точно не так. Это было в мире художественной гимнастики и никак не относится к отсутствию флага, это никак не относится к политике. Просто некоторым так удобно сказать. Многие не хотят добираться до сути и разбираться в чём дело. Что там сказать, свалить всё на политику — и все плохие.



Я надеюсь, что в Пекине такого не будет. Спортсмены не должны на это обращать внимания. Они должны сделать свою работу, выполнить всё, над чем работают сейчас, и всё. Там уже как решится. Если за всем следить, за всё переживать, то нервов не хватит. Всегда надо следить за своим собой, а там будет как должно быть.



— После Пхёнчхана фигурное катание оказалось на пике популярности. Зрителей привлекают победы наших фигуристок, драма, противостояния. Всё это есть и в художественной гимнастике, но она не так популярна. Как вы считаете почему?

— То, что фигурное катание популярно, я уже заметила, потому что я, художественная гимнастка, тоже оказалась в нём (смеётся). В фигурном катании за всё это время было множество противостояний и интриг. У нас, конечно, всё намного тише и спокойнее. Просто многие уже привыкли к нашим победам, как и в синхронном плавании. Резонанс вызывают в основном поражения, как, например, в Токио. После этого художественная гимнастика обрела новую популярность.

Маргарита Мамун Фото: instagram.com/ritamamun

«У Тутберидзе спросили, оставляем ли меня»

— Этери Тутберидзе часто сравнивают с Ириной Винер. Вы видите какие-либо сходства?

— Конечно, у них есть сходства. Это стойкость, жёсткость, требовательность — основные качества лидеров. Непоколебимость и хладнокровие. Они обе снежные королевы (смеётся), особенно на публике. Я не знаю, какая Этери Георгиевна на тренировках, но Ирина Александровна в тренировочном зале один человек, а на публике — абсолютно другой.



— Вам уже удалось познакомиться с Этери Тутберидзе? Если да, то какое впечатление она произвела на вас?

— Да, мы виделись в Челябинске. У неё спросили, оставляем ли меня (смеётся), понравилась ли моя работа. Она сказала: «Конечно, да, почему нет?». Видно, что фигурное катание для неё — целая жизнь. Я думаю, что, когда заканчивается программа у её воспитанника, она сразу начинает думать о следующих шагах, и видно, что она человек со стержнем. Сильный, строгий и справедливый человек. Этим она похожа на Ирину Александровну.



— У побед наших фигуристок есть и обратная сторона. За границей активно ратуют за повышение возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет. Как вы к этому относитесь?

— Есть свои плюсы и минусы. В своё время я на себе это прочувствовала, потому что художественная гимнастика такой же молодой вид спорта. Художественные гимнастки 15-16 лет уже могут составлять конкуренцию 20-летним и также начинать выступать на чемпионатах мира. Когда я выступала на Олимпийских играх в 20 лет, мне на пятки уже наступали 16-17-летние девочки. Конечно, у них нет такого опыта, но у них есть выносливость, гибкость и другие качества и нет каких-то травм. Аналогичная ситуация и с фигурным катанием.

Не могу сказать, что я однозначно за повышение или однозначно против. Мне очень нравится взрослое катание Лизы Туктамышевой, но мне также нравится невероятно одарённая и совсем юная Камила Валиева. Олимпийские игры вообще случаются дай бог один раз у спортсмена, а в наших видах спорта та точно редко кому удаётся участвовать дважды или трижды. И понятное дело, что невозможно сказать, сможет ли Камила Валиева докататься до следующих Игр, если ценз повысят.



Конечно, с точки зрения меня как мамы, мне не хочется, чтобы девочки в 15-16 лет имели серьёзные травмы в период роста. А девочки в наших видах спорта часто травмируются. С этой точки зрения нужно повышать. Но как это скажется на шансах молодых? Я думаю, у нас в художественной гимнастике это также обсуждается. За Испанию в своё время выступала Каролина Паскуаль, которой было 30 лет. Но у неё, по сути, не было конкуренции в Испании. Это ей позволило спокойно готовиться к важным стартам. С другой стороны, когда нет конкуренции, нет и роста.

«Трусова — это энергетика. Щербакова — взрослая не по годам»

— На открытых прокатах вы просили спортсменов описать их коллег тремя словами. Теперь мы попросим вас описать лидеров нашей сборной среди девушек. Давайте начнём с Камилы Валиевой.

— Лёгкая. Хоть она и танцует «Болеро», всё же для меня её образ нежный. Она очень хрупкая, но очень сильная.



— Александра Трусова.

— У меня до сих пор в голове этот прокат, который нужно было видеть вживую. Хотя я все прокаты, все выступления рекомендую смотреть вживую по возможности (смеётся). Саша Трусова — это энергетика. Она яркая и взрывная, хотя и юная. Она — мощь, в хорошем смысле этого слова.



— Анна Щербакова.

— Она, как и Камила, очень сильная, нежная. Она очень милая, добрая, особенно в разговоре. Она очень разговорчивая, очень уверенная в себе и очень осознанная. Мне кажется, она очень взрослая не по годам внутри.



— Елизавета Туктамышева.

— Императрица. У меня только с этим ассоциация (смеётся). Она очень женственная и несомненно опытная.



— Майя Хромых.

— Она такое солнышко. Мы с ней, к сожалению, особо не пообщались. Но мне кажется, что она очень заводная и смелая.



— Алёна Косторная.

— Алёна Косторная — это маленькая женщина. Она очень красивая. Кстати, когда она только начала выступать, её глаза мне запомнились сразу же. Очень уверенная в себе.



— Дарья Усачёва.

— Очень нежная, добрая, милая. Такая прям маленькая и миленькая лисичка.



Мне про всех девчонок, которых вы назвали, хочется сказать сильная. Они хоть и маленькие, юные, но такие все сильные внутренне.