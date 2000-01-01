Дочь Этери Тутберидзе прорвалась на Олимпиаду без очереди
Диана Дэвис и Глеб Смолкин сенсационно взяли серебро на чемпионате России. Зрители негодуют.
Дэвис и Смолкин не были лидерами даже по юниорам. Но в этом сезоне добились удивительного прогресса в оценках, что несвойственно танцам, в которых действует негласное правило очереди.
Стремительный взлёт дуэта, который ранее ничем не выделялся, связывают с покровительством Этери Тутберидзе — матери Дианы.
«Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители. Мы блатные», — шутят фигуристы.
В ритм-танце на чемпионате России Дэвис и Смолкин неожиданно ворвались в тройку, опередив опытный дуэт и стабильно третью пару сборной Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро почти на 5 баллов.
Зрители не сдержали эмоций после такого решения судей. Они освистали арбитров и закричали с трибун «Позор!». «Вау!» — отреагировала Загорски на поддержку зала.
В произвольном танце у Дианы с Глебом появился шанс забраться ещё выше из-за снятия с турнира чемпионов мира Синициной и Кацалапова. И они этим шансом воспользовались.
Дэвис и Смолкин выдали безупречный прокат и получили за него 207,70 балла. Значительно больше, чем остальные дуэты, выступающие перед ними. Зрители негодуют.
Произвольный прокат же у Загорски с Гурейро не задался. Тиффани еле докатала программу, а с трибун её унесли на руках.
У Дианы с Глебом — серебро чемпионата России! Теперь с большой долей вероятности они поедут на Олимпиаду. Пожалуй, это главная сенсация сезона. Давно в танцах никто не прорывался без очереди.
Дочь Этери Тутберидзе прорвалась на Олимпиаду без очереди
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