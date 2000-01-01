Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Дочь Этери Тутберидзе прорвалась на Олимпиаду без очереди
Дочь Этери Тутберидзе прорвалась на Олимпиаду без очереди
Диана Дэвис и Глеб Смолкин сенсационно взяли серебро на чемпионате России. Зрители негодуют.
AMP-версия
Дэвис и Смолкин не были лидерами даже по юниорам. Но в этом сезоне добились удивительного прогресса в оценках, что несвойственно танцам, в которых действует негласное правило очереди.
Дэвис и Смолкин не были лидерами даже по юниорам. Но в этом сезоне добились удивительного прогресса в оценках, что несвойственно танцам, в которых действует негласное правило очереди.
Стремительный взлёт дуэта, который ранее ничем не выделялся, связывают с покровительством Этери Тутберидзе — матери Дианы.
Стремительный взлёт дуэта, который ранее ничем не выделялся, связывают с покровительством Этери Тутберидзе — матери Дианы.
«Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители. Мы блатные», — шутят фигуристы.
«Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители. Мы блатные», — шутят фигуристы.
В ритм-танце на чемпионате России Дэвис и Смолкин неожиданно ворвались в тройку, опередив опытный дуэт и стабильно третью пару сборной Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро почти на 5 баллов.
В ритм-танце на чемпионате России Дэвис и Смолкин неожиданно ворвались в тройку, опередив опытный дуэт и стабильно третью пару сборной Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро почти на 5 баллов.
Зрители не сдержали эмоций после такого решения судей. Они освистали арбитров и закричали с трибун «Позор!». «Вау!» — отреагировала Загорски на поддержку зала.
Зрители не сдержали эмоций после такого решения судей. Они освистали арбитров и закричали с трибун «Позор!». «Вау!» — отреагировала Загорски на поддержку зала.
В произвольном танце у Дианы с Глебом появился шанс забраться ещё выше из-за снятия с турнира чемпионов мира Синициной и Кацалапова. И они этим шансом воспользовались.
В произвольном танце у Дианы с Глебом появился шанс забраться ещё выше из-за снятия с турнира чемпионов мира Синициной и Кацалапова. И они этим шансом воспользовались.
Дэвис и Смолкин выдали безупречный прокат и получили за него 207,70 балла. Значительно больше, чем остальные дуэты, выступающие перед ними. Зрители негодуют.
Дэвис и Смолкин выдали безупречный прокат и получили за него 207,70 балла. Значительно больше, чем остальные дуэты, выступающие перед ними. Зрители негодуют.
Произвольный прокат же у Загорски с Гурейро не задался. Тиффани еле докатала программу, а с трибун её унесли на руках.
Произвольный прокат же у Загорски с Гурейро не задался. Тиффани еле докатала программу, а с трибун её унесли на руках.
У Дианы с Глебом — серебро чемпионата России! Теперь с большой долей вероятности они поедут на Олимпиаду. Пожалуй, это главная сенсация сезона. Давно в танцах никто не прорывался без очереди.
У Дианы с Глебом — серебро чемпионата России! Теперь с большой долей вероятности они поедут на Олимпиаду. Пожалуй, это главная сенсация сезона. Давно в танцах никто не прорывался без очереди.
Дочь Этери Тутберидзе прорвалась на Олимпиаду без очереди
Читайте также
Маргарита Мамун — о дебюте в фигурном катании
Фигуристки вступают в борьбу за Олимпиаду
Дуэт фигуристов засудили в угоду дочки Тутберидзе?
Фигурное катание, чемпионат России — 2022
Интервью с Дмитрием Алиевым
Реакция болельщиков на интервью Этери Тутберидзе
© championat.com 2000–2021