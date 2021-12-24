«Тяжёлая болезнь была преодолена». Героизм известной фигуристки на чемпионате России

Тиффани не могла отдышаться после проката, а потом её унесли с трибуны на руках. Фигуристы рыдали, глядя на девушку.

Невероятно драматичными получились соревнования в танцах на льду на чемпионате России, и главные герои, а точнее, героиня, это не победители, а Тиффани Загорски, занявшая вместе с Джонатаном Гурейро лишь восьмое место. Но эта цифра ничего не значит, в отличие от невероятного бесстрашия и силы духа Тиффани, которая выступала на этих стартах после тяжёлой болезни. Девушка перенесла осенью менингит и ещё не успела восстановиться от его последствий, но всё равно решила бороться на чемпионате России. И боролась она до самого конца.

Так, что после проката её унесли с арены на руках.

«Может, остановимся?»

До чемпионата России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро даже ни разу не катали полностью свои программы. Тиффани просто не в состоянии была справиться с такими нагрузками. Но на самих соревнованиях ей удалось хорошо откатать ритм-танец, а вот на произвольный сил уже не осталось. Был даже вариант снятия пары после ритм-танца, но, так как на тренировке всё получалось более-менее неплохо, ребята решили продолжить участие. При этом Джонатан и тренеры сказали Тиффани, что она может в любой момент во время программы остановиться. Но девушка не остановилась. Оставила себя на льду без остатка.

В начале танца Загорски и Гурейро всё шло хорошо. Да, было заметно, что Тиффани борется с собой, но насколько ей тяжело по-настоящему, стало понятно именно во второй половине программы. Девушка ехала на волевых, а в один момент упала, но поднялась и продолжила кататься. Однако в каждом движении чувствовалась мука. Как рассказал после Джонатан, он спросил её прямо во время выступления: «Может, остановимся?». Но она твёрдо ответила: «Нет».

«Сегодня не дожала, не смогла Тиффани. Очень тяжёлая болезнь была преодолена. Полсезона ребята практически пропустили. Видно было сегодня невооружённым глазом, что физически не удалось дотянуть эту программу до конца. Но всё равно любовь зрителей должна ребят поддержать. До конца боролись и всё-таки докатали свою произвольную программу, потому что с самого начала не заладилось и всю программу ребята боролись.

Практически в нокдауне была Тиффани, это просто видно. Тяжело было на это смотреть», — сказал Максим Траньков в эфире Первого канала.

Тиффани уносили на руках

Чудо, что Тиффани докатала эту программу. Она героиня с большой буквы. Без всяких мест и баллов. Просто спасибо ей за то, что боролась. Она очень рисковала, но не позволила себе пропустить чемпионат России.

После проката Загорски и Гурейро зал аплодировал им стоя. И не только зрители, но и другие спортсмены: рыдала Анастасия Скопцова, а рядом с ней тревожно за всем происходящим наблюдала Алина Загитова, почти не сдерживающая слёзы. На поклоне Тиффани цеплялась за партнёра, а потом еле доехала до бортика. Джонатан крепко держал девушку, но её силы были на исходе. Она задыхалась, и ей дали понюхать нашатырь, чтобы пришла в себя, а затем унесли с арены на руках. Оглашения оценок Джонатан с тренерами ждал уже без партнёрши.

Сделала всё, что могла

Разумеется, ребята рисковали на чемпионате России не просто так. Они не теряли надежды отобраться на Олимпийские игры, ведь до сих пор их третье место в сборной было достаточно крепким. Но жизнь непредсказуема. Случилась такая беда и так не вовремя: посреди олимпийского сезона. Безумно жалко ребят и особенно Тиффани. Но она сделала больше, чем могла. И это бесценно.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

На Олимпийские игры Загорски и Гурейро теперь, скорее всего, не поедут, но они хотели бы поучаствовать в каких-то других крупных турнирах до конца этого сезона.

«В этом сезоне посмотрим, на каких турнирах ещё выступим. У нас необычная ситуация, мы много лет были призёрами чемпионата России, так сложилось, что Тиффани серьёзно заболела и только к ЧР смогла за пару недель показать что смогла. Есть решения тренерских советов, федерации. Может, нашу кандидатуру рассмотрят на какие-то турниры, если мы покажем лучшую подготовку. Речь в целом о крупных турнирах, а каких — они решат», — сказал Джонатан Гурейро после произвольного танца.

Надеемся, ребятам удастся ещё показать свои замечательные программы во всём блеске. И самое главное, чтобы Тиффани к тому времени полностью восстановилась и снова улыбалась и радостно махала из «кисс энд край».