Щербакова выдала потрясающий прокат на ЧР. Но всё равно проиграла ученице Плющенко

Главный турнир года по фигурному катанию в самом разгаре! В битву за Олимпиаду вступили наши одиночницы. Накал страстей колоссальный! К старту короткой программы у женщин атмосфера на катке «Юбилейный» в Санкт-Петербурге звенела от интриги. Сможет ли кто-нибудь превзойти Валиеву? Что покажет Трусова после тяжёлой травмы?

И, наконец, кто же уйдёт в отрыв в гонке за Олимпиаду уже сейчас?

Валиева получила оценки выше мирового рекорда

В отличие от международных соревнований, порядок на чемпионате России определяется жеребьёвкой, а не рейтингом. Так получилось, что лучшее выступление вечера пришлось на самое начало женских соревнований. Великолепная Камила Валиева выдала потрясающий прокат, исполнив тройной аксель, тройной флип и каскад лутц — тулуп. Фигуристка, как и обычно, показала высококлассное катание. Впрочем, другого от Камилы мы и не ждали. «Молодец», — похвалила Этери Тутберидзе свою ученицу. Только за технику фигуристка перешла рубеж в 50 баллов. Уму непостижимо! По итогам короткой программы Валиева получила невероятную оценку в 90,38 балла. Это значительно выше мирового рекорда. Камила в очередной раз показывает, что с ней нереально бороться.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Отличное выступление выдала ещё одна ученица Тутберидзе, юниорка Аделия Петросян. Но она похвалы от Этери Георгиевны не дождалась. Только выйдя со льда, тренер начала разбирать недочёты своей воспитанницы. Аделия заметно погрустнела. Кажется, даже внушительная для юниорки оценка в 73,29 балла её не порадовала.

Выдающийся прокат показала и другая юная фигуристка, Софья Самоделкина. Спортсменка из ЦСКА идеально исполнила контент из тройного акселя, тройного флипа и каскада лутц — тулуп. Но пока Софу как дебютантку заметно придерживают в оценках. За прокат с контентом как у Валиевой ей поставили всего 76,74 балла.

Трусова едва сдержала слёзы

Александра Трусова вышла на короткую программу в новом эффектном платье. Но, к сожалению, обновлённый костюм удачи фигуристке не принёс. Русская ракета, как по традиции, упала с тройного акселя. Никак не даётся ученице Тутберидзе этот прыжок. Но духом Саша после этого не упала. Фигуристка выдала потрясающий перформанс, чувственно исполнив самобытную программу «Фрида». А тройной флип и каскад лутц — тулуп получились у Трусовой безукоризненно.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Зрители очень тепло приняли Сашу, вернувшуюся на лёд после травмы. Болельщики закидали фигуристку ракетами. Трусова старалась сохранять позитивный настрой. Девушка с улыбкой на лице приняла критику Тутберидзе и Дудакова. Но во время объявления оценок Саша едва сдерживала слёзы. За прокат с падением ей поставили внушительные 74,21 балла, но каждый недочёт может сказаться на итоговом положении в битве за Пекин. И Трусова это прекрасно понимает.

Ученица Плющенко сенсационно обошла Щербакову

Не обременены излишним давлением юные фигуристки, выдающие одно потрясающее выступление за другим. Ученица Плющенко Софья Муравьёва поразила публику потрясающим тройным акселем и проникновенным катанием. За своё выступление она получила внушительные 81,87 балла, уступив только Камиле Валиевой. Видимо, в прошлом сезоне Евгений не зря боролся с судьями, раз в этом его учеников оценивают достаточно щедро. Столь высокое положение Муравьёвой — главная сенсация женского турнира.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Анна Щербакова решительно настроена на борьбу за Олимпиаду. При выходе на лёд фигуристка пронзила одним лишь взглядом. Ученица Тутберидзе выдала мощнейший по энергетике прокат. А главное, на максимум исполнила все прыжковые элементы, включая сложнейший каскад лутц-риттбергер. Боевой характер чемпионки в действии! Аня оказалась довольна своим прокатом, а Тутберидзе встретила её со льда объятиями. Но дальше фигуристку ждало разочарование. Щербакова оказалась только третьей после короткой программы, уступив не только Валиевой, но и Муравьёвой. Зал оказался недоволен таким положением дел. Зрители встретили оценку Ани в 81,46 балла недовольным гулом.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Что ж, такого действительно никто не мог ожидать. Кажется, Евгений мощно ответил Тутберидзе на её откровенное интервью, в котором она, говоря о конкуренции, не без доли провокации сказала: «Плющенко? А он есть?». По всей видимости, ещё как есть!

Неудачный день Туктамышевой и Хромых

Неожиданно не задался прокат у Елизаветы Туктамышевой. Фигуристка весь сезон уверенно штамповала тройной аксель. И как же жаль, что единственная осечка пришлась на самый важный старт. Помимо этого, ученица Мишина смазала каскад: к тройному лутцу она прицепила только двойной тулуп. Туктамышевой поставили неплохую оценку при таком количестве ошибок — 71,28. Но бороться за Олимпиаду фигуристке теперь будет намного сложнее.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Зажгла на льду ещё одна подопечная Мишина, Софья Самодурова. Но из-за недокрутов чемпионка Европы получила всего 68,30 балла. Красивый прокат получился у ученицы Плющенко Анастасии Зининой. Но судьи оценили его скромно — в 68,94 балла.

Дрогнула в короткой программе и Майя Хромых. Ученица Тутберидзе бодро начала прокат, отлично исполнив двойной аксель и тройной флип. Но каскад фигуристке не удался — к тройному лутцу она прицепила лишь двойной тулуп. После ошибки Хромых заметно расстроилась, а её программа потеряла весь шарм. Но ещё больше Майю огорчили её баллы. За свой прокат фигуристка получила всего лишь 69,36 балла. Включиться в борьбу за Олимпиаду будет очень сложно.

Потрясающий прокат выдала Ксения Синицына. Фигуристка идеально исполнила программу из двойного акселя, тройного флипа и каскада лутц — тулуп. Но судьи Ксюшу по-прежнему недооценивают. За безупречный прокат она получила всего лишь 70,75 балла.

Борьба за Олимпиаду оказала колоссальное давление на всех фигуристок. Из претенденток на Пекин не дрогнули только Камила Валиева и Анна Щербакова. Остальным девушкам в произвольной программе будет особенно тяжело.

Уже сейчас очевидно, что в борьбе за путёвки на Игры победит тот, у кого крепче нервы.