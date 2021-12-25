Медведева и Милохин зажгли на шоу Урганта. Ребята не стеснялись говорить даже о поцелуях

Самая обсуждаемая пара «Ледникового периода» Евгения Медведева и Даня Милохин посетили шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Фанаты фигуристки и тиктокера очень ждали программу со своими любимцами. Многие надеялись, что харизматичный ведущий наконец-то раскроет тайну отношений двух звёзд и узнает, был ли их поцелуй в финале проекта настоящим.

Выпуск получился весёлым и довольно милым. Ребята чувствовали себя комфортно и много шутили. Не обошлось даже без разговоров о поцелуях.

«Евгения — очень серьёзная мадам»

Визит Жени и Дани в «Вечерний Ургант» очень вовремя подогрел интерес к «Ледниковому периоду». Финал телепроекта уже отсняли, но покажут только в январе, чтобы избежать конкуренции с чемпионатом России по фигурному катанию.

В студии Медведева и Милохин появились в контрастных образах. Даня заявился в джинсах с нашивками, толстовке и разноцветных кедах. Женя же была сама элегантность: синий брючный костюм в пижамном стиле, изящные золотистые лодочки, аккуратные причёска и макияж. На первый взгляд — очень разные люди. Трудно поверить, что они могут встречаться. Однако, возможно, эта противоположность друг другу как раз и способствовала их сближению. Ребята отметили, что дополняют друг друга, каждый стал лучше за время совместного катания в «Ледниковом периоде». Например, по словам Милохина, благодаря Жене он стал более мужественным и серьёзным.

«Евгения — очень такая серьёзная мадам, так сказать можно. Она спортсменка, комсомолка, и я забираю у неё эту серьёзность. Немного, не всю, чуть-чуть, капельку. Как я забираю? Ну, вот мы катаемся, общаемся, мы же не просто катаемся молча, нам приходится общаться. И во время общения я перенимаю что-то у неё, а она что-то от меня. Я вот серьёзность, а Евгения расскажет, что она перенимает от меня».

Медведева, в свою очередь, сказала, что рядом с Милохиным стала проще смотреть на жизнь и наконец расслабилась, у них с Даней образовался отличный творческий тандем.

Милохин — надёжный партнёр

Более простой подход к жизни помог Медведевой смириться с татуировкой Милохина в виде медвежонка на коньках, которую он набил на ноге в начале «Ледникового периода». Таким необычным образом парень хотел удивить девушку, и у него получилось. А у Жени получилось заставить тиктокера нормально есть, чтобы он окреп физически. Для этого она ходила с ним между тренировками в ресторан.

«Мы приходили просто в ресторан между тренировками и сами ему еду заказывали и говорили: «Из-за стола не выйдешь, пока не доешь вот это всё». Он сидел, объевшийся уже до такой степени, что просто пузыри пускает, но продолжал упорно есть», — рассказала Медведева.

И правильно делала: физическая сила очень пригодилась Милохину во время исполнения поддержек с Женей. Весь проект он боялся её уронить, что неудивительно после их падения с высокой поддержки в первом выпуске. Женя, кстати, призналась, что тоже боялась поддержек, но в целом считает Милохина очень надёжным партнёром. Ей было комфортно с ним выступать.

«Как целуется Даня Милохин?»

На самую важную тему — характера их отношений друг с другом — Женя и Даня упорно не хотели давать какой-то конкретики. Они не стеснялись говорить о поцелуях, но всё равно старались отшучиваться. Говоря про поцелуй в финале «Ледникового периода», они уверяли, что не репетировали его. Чтобы выяснить, что же происходит между молодыми людьми, Иван Ургант предложил им поучаствовать в забавном конкурсе «Любовь с первого звука».

Дане нужно было понять с завязанными глазами, кто из отвечающих на вопросы о нём девушек является Женей. Подвох был в том, что микрофоны искажали голоса участниц, а в конце тиктокеру предлагалось поцеловать свою избранницу. В итоге Даня угадал Женю в трёх вопросах из пяти, в том числе в самом главном — последнем: «Как целуется Даня Милохин?». Женя ответила, что «сойдёт», и он сразу понял, что это говорила она. Однако поцелуя «Медвелохиных» в «Вечернем Урганте» не случилось: ребята просто тепло обнялись под аплодисменты зрителей.

Похоже, держать интригу о своих отношениях Медведева и Милохин будут ещё долго. А финал «Ледникового периода» породит больше вопросов, чем ответов.