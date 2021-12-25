«Этери купила бездарной дочери медаль». Иностранцы в ярости из-за серебра Дианы Дэвис

За рубежом известного тренера обвиняют в коррупции и заговоре с соперниками Дианы. Репутация дочери Тутберидзе сильно подпорчена.

Страсти в танцах на льду на чемпионате России не утихают ни на минуту. После скандальных результатов ритм-танца казалось, что любителей фигурного катания больше ничем не удивить, но перед произвольной программой с турнира снялись лидеры сборной Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а значит, шансы Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на серебряную медаль стремительно повысились. И ребята с удовольствием ими воспользовались.

Вот только не все были рады успеху дочери Тутберидзе. За рубежом фигуристов обвинили в блате и заговоре с соперниками.

Репутация Дианы была сильно подпорчена.

«Этери, вы знали, что ваша дочь может ходить по воде?»

Чемпионат России оказался богат на сенсации и скандалы. Но сотворить первое, став причиной второго, смогли лишь танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фигуристы неожиданно взяли в Петербурге серебро после снятия с турнира лидеров сборной Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. При этом ученики Игоря Шпильбанда обошли опытный дуэт Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, который не смог показать высокий результат из-за болезни партнёрши. Но даже несмотря на объективные факторы, многие любители фигурного катания посчитали медаль Дэвис и Смолкина незаслуженной. Иностранные журналисты и вовсе уверены, что к успеху Дианы и её партнёра приложила руку мама девушки, известный тренер Этери Тутберидзе.

«У меня остался только один вопрос: Этери, вы знали, что ваша дочь может ходить по воде? Этери, вы знали, что ваша девочка спасёт наш умирающий вид спорта? Вы знали, что, когда целовали вашего ребёнка, то целовали лик божий? Знали, Этери?» — иронично высказался американский журналист Дэвид Лис в подкасте The Skating Lesson.

«Если серьёзно, то я всё ещё не отошёл от того, что Дэвис — Смолкин реально получили серебро на чемпионате России. Объективно — это неправильно», — прокомментировал выступление Дианы и Глеба Джеки Вонг.

«Она начинает протаскивать дочь на Олимпийские игры», — поддержал коллег журналист Дэвид Кейн.

Негодование экспертов разделили и простые болельщики. Они оставили в соцсетях тысячи негативных комментариев:

— Напишите хоррор-историю, используя всего два слова. Ответ: Диана Дэвис.

— Это ещё не хаос. Хаос будет тогда, когда дочь Этери после танцев уйдёт в женское одиночное.

— Когда твоя мать — самый могущественный человек в российском фигурном катании…

— Дьявол работает усердно, но Этери работает усерднее.

— Этери не верит в талант. Это объясняет, почему его нет у её дочери.

«Этери купила бездарной дочери путёвку на Олимпиаду»

В пику лучшему тренеру мира ставят то, что наставница якобы добыла награду для дочери благодаря подковёрным играм. Тутберидзе обвинили в коррупции и заговоре с российской федерацией. На фоне этого подозрительно выглядит и дисквалификация Синициной с Кацалаповым по медицинским показаниям. Так, например, спортивный блогер Фран предположила, что тренерский штаб Вики и Никиты заранее спланировал снятие с произвольной программы.

«Получается, Дэвис и Смолкин автоматически попадают на чемпионат Европы и Олимпиаду, в то время как по Синициной и Кацалапову, вероятно, решение останется за федерацией. Не хочу быть конспирологом, но, если честно, у меня появляются подозрения по поводу снятия Синициной и Кацалапова, как бы возмутительно это ни звучало. Я видела, что многие на русских форумах обсуждали подобные слухи. Есть теория, что их снятие — это часть сделки», — написала Фран на своей странице в «Твиттере».

В интернете эту теорию поддержали:

— Это действительно произошло. Их баллы завышали весь сезон! Этери и российская федерация совсем обнаглели.

— Двукратная олимпийская чемпионка Пекина Диана Дэвис! На меньшее её мама и не рассчитывает.

— Этери действительно сделала подарок дочери. Вау, ну что за чудесная мама!

— Этери стыдит подростков за то, что те хотят быть ближе к своим мамам, в то время как сама купила своей бездарной дочери путёвку на Олимпиаду и, возможно, медаль.

«Этери сделала свою дочь объектом народной ненависти»

В России соперники Дианы и Глеба тоже были недовольны итоговым протоколом. Открыто о благосклонности судей к детям известных родителей высказались Егор Базин и Елизавета Худайбердиева. За рубежом не могли не заметить этой напряжённости между конкурентами.

— Я думаю, все российские танцоры готовы поднять бунт, и я поддерживаю их.

— Вы должны видеть, как недовольны другие пары, которые несправедливо остались позади конкретного дуэта. Они отлично понимают, что происходит, и им не нравится, равно как и болельщикам. Этери сильно подпортила репутацию дочери.

— Это нормально — критиковать Диану и Глеба как спортсменов, но Этери — зачинщик этого бедлама с завышенными оценками.

— Этери сделала свою дочь объектом народной ненависти.