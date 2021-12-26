Подарок от судей. Почему фигуристку Щербакову ещё рано отправлять на Олимпиаду

В этом сезоне ученица Тутберидзе не похожа на саму себя. Ане предстоит доказать, что она заслуживает право поехать в Пекин.

Анна Щербакова впервые в карьере проиграла чемпионат России, оказавшись на третьем месте. Причём фигуристка уступила не только недосягаемой Камиле Валиевой, но и Александре Трусовой, которая ни разу во взрослой карьере Аню не обыгрывала. Тем не менее у Щербаковой нет причин для недовольства: судьи были невероятно щедры к ученице Тутберидзе, благодаря чему она не осталась на чемпионате России вообще без медали. В голове не укладывается, как юные фигуристки с россыпью четверных прыжков остались позади неё.

Щербакова не исполнила ни одного элемента ультра-си за две программы, но при этом оказалась и выше одарённых юниорок, и выше Елизаветы Туктамышевой. На бронзу чемпионата России Аню откровенно натянули — отличный подарок к Новому году.

Вот только зачем? Чтобы не ставить место Щербаковой в олимпийской сборной под сомнение? И зря. Отправлять Аню на Олимпиаду ещё ой как преждевременно.

Аня не блистала в этом сезоне

В этом сезоне Анна Щербакова далека от своей версии 2019 года, когда она прыгала три старших квада и поражала на чемпионате России. Да и год назад мы видели совсем другую Аню, которая выдала прокат жизни в Челябинске, несмотря на перенесённую пневмонию. Тогда она чудесным образом прыгнула четверные лутц и флип, заставив всех ахнуть от восхищения такой волей к победе. Но в олимпийском сезоне выезжать на волевых у Ани получается всё хуже.

Отсутствие четверных на контрольных прокатах ещё не вызывало тревоги: Аня отставала в подготовке к олимпийскому сезону из-за летней травмы пальца на ноге и не форсировала своё восстановление. Второе место на турнире в Будапеште тоже не стало чем-то страшным. Больше пугал пластырь на её шее во время тренировок. Падение же с четверного флипа воспринималось как постепенный набор формы.

Тревожный звоночек прозвенел на Гран-при в Италии: Щербакова чуть не осталась без каскада в короткой программе, замешкавшись при исполнении лутц-риттбергера. Чтобы спасти каскад, она прицепила к лутцу двойной тулуп, но эта ошибка отбросила её на текущее третье место. В произвольной она реабилитировалась и наконец приземлила четверной флип, но на этом её прогресс остановился. Четверной лутц на Гран-при во Франции оказался обречён уже перед отрывом ото льда, а её намеренный отказ от лутца-риттбергера в новой короткой программе также не добавил уверенности в её подготовке. Зато оценки Аня получала на тех стартах высокие: бонус за титул чемпионки мира пришёлся ей как нельзя кстати.

Щербакова потеряла свой козырной элемент

Куда пропал четверной лутц у Щербаковой? Почему она не стала пробовать его на чемпионате России? Очевидно, хотела откататься чисто, но тогда получается, что никакой уверенности в этом прыжке у неё самой нет.

Восстановить его она так и не успела. А единственный четверной флип уронила. Итог: без ультра-си в обеих программах. В условиях сильнейшей конкуренции среди российских одиночниц это недопустимый контент для фигуристки, рассчитывающей поехать на Олимпиаду.

Каскады с четверными у Ани и вовсе, похоже, остались в прошлой жизни. Ей бы сохранить лутц-риттбергер — уже будет хорошо. Но этот элемент не терпит каких-либо раздумий, а повзрослевшая Аня как раз стала задумываться перед прыжками. Отсюда чирканье ногой на выезде или замена каскада на более простой лутц-тулуп.

Аня и сама понимает, что её форма хромает, и надеется набрать её к главным стартам, но времени у неё в обрез.

«Хочется извлечь из этого положительный урок и работать, исправлять это и быть довольной своими прокатами.

У меня нет цели обыграть кого-то конкретного, стараюсь готовиться к каждому старту и показать свой максимум», — сказала Щербакова после произвольной программы на чемпионате России.

Слабое звено

Щербакова приближается к опасному возрасту для большинства фигуристок: в конце марта ей исполнится 18 лет. При этом ни безупречной техники Туктамышевой, ни сильных мышц Трусовой у неё нет, чтобы облегчить себе этот сложный период. Ане приходится полагаться на одну лёгкость тела и быструю крутку, но бесконечно это работать не может. С таким регрессом в этом сезоне она рискует развалиться в самый неподходящий момент: на Олимпийских играх. Без четверных, без фирменного каскада, с вращениями, на которых долго не может поймать ногу, и не лучшим скольжением ни о какой медали в Пекине речи не будет.

Удивительно, но действующая чемпионка мира сейчас выглядит самой ненадёжной обладательницей путёвки в Пекин. На пресс-конференции после произвольной ей задали очень неудобный вопрос: почему она должна ехать на Олимпиаду, если не прыгнула ничего из ультра-си, тогда как Туктамышева прыгнула два тройных акселя?

«Решаю не я, моё дело выходить и кататься. Я ещё вообще не видела прокатов других девочек. Не вижу смысла что-то комментировать, я выполняю свою работу, судьи — свою», — ответила Щербакова.

И она права, что ничего не решает. Этот вопрос нужно было задавать не ей, а судьям, которые почему-то решили подарить фигуристке без ультра-си бронзу на чемпионате России. Но руководству Федерации фигурного катания не стоит следовать их примеру и дарить Щербаковой путёвку в Пекин. Ане предстоит доказать, что она заслуживает поехать на Олимпиаду.

Ещё не всё потеряно для Щербаковой. Аня может исправить впечатление о себе, отлично выступив на чемпионате Европы. С четверными прыжками и без косяков на каскаде лутц-риттбергер. Мы помним, как она делала это раньше. Пора вспомнить и ей. Чтобы оправдать подарок судей, сделанный ей на чемпионате России под Новый год.