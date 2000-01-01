Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Самые неудачные костюмы фигуристов на чемпионате России
Самые неудачные костюмы фигуристов на чемпионате России
Туктамышеву критикуют за излишнюю откровенность, а над рубашкой Кацалапова смеются.
AMP-версия
Критике подвергся комбинезон Камилы Валиевой для программы «Болеро». Это единственное, что портит впечатление от потрясающего катания фигуристки.
Критике подвергся комбинезон Камилы Валиевой для программы «Болеро». Это единственное, что портит впечатление от потрясающего катания фигуристки.
Не все приняли и костюм новоиспечённого чемпиона России Марка Кондратюка для программы «Великолепный век».
Не все приняли и костюм новоиспечённого чемпиона России Марка Кондратюка для программы «Великолепный век».
За излишнюю откровенность нередко достаётся Елизавете Туктамышевой.
За излишнюю откровенность нередко достаётся Елизавете Туктамышевой.
Вульгарный наряд у Екатерины Мироновой в ритм-танце.
Вульгарный наряд у Екатерины Мироновой в ритм-танце.
Неудачным получился костюм Аделии Петросян для танго.
Неудачным получился костюм Аделии Петросян для танго.
Предметом многочисленных мемов стала рубашка Никиты Кацалапова для ритм-танца.
Предметом многочисленных мемов стала рубашка Никиты Кацалапова для ритм-танца.
Не оценили болельщики и обновлённое платье Евгении Тарасовой для короткой программы. Оно сильно напоминает прошлогодний костюм Валиевой для постановки «Шторм».
Не оценили болельщики и обновлённое платье Евгении Тарасовой для короткой программы. Оно сильно напоминает прошлогодний костюм Валиевой для постановки «Шторм».
Костюмы Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука совершенно не сочетаются друг с другом.
Костюмы Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука совершенно не сочетаются друг с другом.
Самые неудачные костюмы фигуристов на чемпионате России
Читайте также
Почему Щербакову ещё рано отправлять на Олимпиаду
За рубежом восхищены победой фигуристки Валиевой
Чемпионат России по фигурному катанию-2022
Реакция иностранцев на серебро дочери Этери
Реакция на чемпионат России по фигурному катанию
Медведева и Милохин зажгли на шоу Урганта
© championat.com 2000–2021