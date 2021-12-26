Медведева растопила лёд на чемпионате России. Как хороша Женя в образе игривой циркачки!

Евгения Медведева вновь растапливает лёд! Двукратная чемпионка мира выступила с показательным номером на чемпионате России и довела зрителей до мурашек. Женя смотрелась на льду сильно и уверенно, а её программа «Цирк дю Солей» стала настоящим откровением.

Кажется, новый опыт, полученный на «Ледниковом периоде», очень пригодился фигуристке. Женя до неприличия хороша в образе игривой циркачки!

Медведева стала звездой «Ледникового периода»

Жизнь двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой после приостановки спортивной карьеры кардинально изменилась. Фигуристка занялась развитием своего публичного образа, но вместе с тем не забыла про спорт. Так, в этом году Медведева дебютировала в качестве участницы на популярном шоу «Ледниковый период». Партнёром спортсменки стал эксцентричный тиктокер Даня Милохин. Их пара стала одной из самых ярких на проекте.

Поначалу Жене и Дане было очень тяжело. Для жизнерадостного и даже беспечного молодого человека стал открытием жёсткий мир спорта. По словам Милохина, работа с Медведевой научила его морально собираться, добиваться поставленных целей. Женя же признавалась, что Даня позволил ей расслабиться, стать более раскованной и свободной. В итоге метаморфозы, случившиеся с ними, позволили дуэту Медведева/Милохин полностью раскрыться на ледовой площадке и попасть в финал. От старта к старту Женя и Даня прогрессировали, добавляя новые парные элементы. Конечно, были и падения, и ошибки в сложных поддержках, но главное, что участники дарили положительные эмоции зрителям и судьям. Их эффектные номера стали настоящим украшением проекта.

«Медведева и Милохин, безусловно, одна из пар — событий этого сезона. Их обожают все. Даня учится, развивается, меняется. Он становится личностью. Это видно на льду. Женя учит много новых элементов, которые ей несвойственны. Плюс они оба очень непосредственные. Им здорово кататься вместе», — делился мнением о дуэте продюсер шоу Илья Авербух.

Медведева пробует себя в роли комментатора

Радует болельщиков Женя и по другую сторону телекамер, пробуя себя в роли комментатора. Впервые голос Медведевой мы услышали на этапе юниорского Гран-при в Польше, после чего фигуристка собрала массу восторженных отзывов. В прямом эфире двукратная чемпионка мира много шутила, сыпала историями из личного опыта и не показывала никакой робости. Затем спортсменка стала появляться и на взрослых соревнованиях: с каждый разом комментарии Жени становились всё лучше и лучше. И, наконец, Медведева решила пойти ещё дальше и поставила перед собой цель поехать на Олимпийские игры в Пекине в качестве корреспондента. А так как это очень ответственная задача, то Жене предстояла серьёзная проверка на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Вместе с олимпийскими чемпионами Алиной Загитовой, Максимом Траньковым и гимнасткой Маргаритой Мамун спортсменка брала интервью у участников турнира после выступлений. Женя мило поддерживала юных фигуристок, а также увлечённо беседовала с Елизаветой Туктамышевой. Её прокат в произвольной программе спортсменка назвала историческим.

Появление Медведевой на чемпионате России было прекрасным подарком для любителей фигурного катания, но оказалось, что Женя припасла для всех ещё один сюрприз.

Игривая циркачка растопила лёд на чемпионате России

Спортсменка вышла на питерский лёд с зрелищным номером «Цирк дю Солей» во время гала-концерта. У этой постановки уникальная история: в прошлом произвольная программа от канадского хореографа Ше-Линн Бурн, которая так и не дождалась своего часа на официальных соревнованиях, превратилась в мини-спектакль, ставший настоящим шедевром. Это программа-откровение, наполненная обилием уникальных фишек и нестандартных элементов. В новом образе Медведева лучится силой и уверенностью, доказывая, что равных ей по-прежнему нет.

В «Юбилейном» Женя ещё раз подтвердила, что после «Ледникового» она находится в отличной форме. Тройной сальхов и колесо были исполнены безупречно. Но даже не это приковало внимание многотысячной аудитории — мощное, экспрессивное катание Медведевой. Такое ни с чем не перепутаешь! Было видно, что фигуристка вкладывает в каждое движение душу. Игривая и вдохновенная, своим выступлением Женя довела зрителей до мурашек!

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Зал буквально взревел, когда музыка остановилась. Чемпионке долго аплодировали, скандируя её имя. «Богиня!» — крикнул кто-то. Определённо, Медведева неприлично хороша в образе игривой циркачки. Её номер хочется пересматривать бесконечно.