Фигуриста лишили чемпионата Европы в угоду ученику Мишина. Андрею даже не дали шанса!

Андрей Мозалёв стал чуть ли не главной сенсацией в соревнованиях мужчин на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Пока блестящий Марк Кондратюк отбирал титул у лидера сборной Михаила Коляды, ученик Кирилла Давыденко выдал сенсационный прокат в произвольной программе и не пустил на пьедестал основного фаворита турнира.

Правда, при отборе на чемпионат Европы Андрею это не сильно помогло. Вместо Мозалёва в Таллин поедет проигравший ему Евгений Семененко. Болельщики решение федерации встретили крайне негативно. По их мнению, Алексей Мишин воспользовался своим авторитетом и влиянием на тренерский совет и отправил своего ученика в Европу по блату.

Меж тем Андрею даже не дали шанса!

Федерация нарушила спортивный принцип?

Чемпионат России по фигурному катанию подошёл к концу, а значит, пришло время федерации выбирать участников предолимпийского чемпионата Европы, которые с большой долей вероятности и отправятся в Пекин. 26 декабря исполком ФФККР утвердил состав сборной России для каждого из четырёх видов. К сожалению, на этот раз не обошлось без спорных решений. Пока одни болельщики возмущались завышенными оценками Анны Щербаковой и подписывали петицию о замене ученицы Тутберидзе на Елизавету Туктамышеву, другие пытались понять, почему вместо бронзового призёра турнира Андрея Мозалёва в списках оказался Евгений Семененко.

Ученик Алексея Мишина прекрасно откатал короткую программу на чемпионате России, но не сдюжил в произвольной и занял лишь четвёртое место. Андрей же очень хорошо проявил себя во второй день соревнований, благодаря чему смог подняться на пьедестал. Фигуристов отделили друг от друга всего четыре балла — это тот самый тройной аксель, на котором Женя совершил ошибку. Казалось бы, не так много, но в нынешних условиях нужно учитывать каждый элемент, и пока факты свидетельствуют о том, что со своей задачей Семененко не справился, в отличие от Мозалёва.

Формально чиновники не нарушили правила, когда исключили подопечного Кирилла Давыденко, поскольку только спортсмены, занявшие первое и второе место, автоматически получают квоты на крупные международные старты. Судьбу же третьей лицензии решает тренерский совет. Однако о спортивном принципе говорить тоже не приходится. Подобного мнения придерживается известный тренер Татьяна Тарасова.

«Как это Андрея Мозалёва нет в составе сборной России на чемпионат Европы? Я чего-то не поняла. На чемпионате России он занял третье место. Конечно, несправедливо не включать его в состав. Надо узнавать у федерации, почему», — сказала Тарасова «Чемпионату».

Симпатии иностранных судей на стороне Мозалёва

Генеральный директор ФФККР Александр Коган объяснил отсутствие Андрея в основном составе его нестабильностью. Кроме того, по мнению тренерского совета, Евгений Семененко является более опытным спортсменом, который уже знаком иностранным судьям.

«Таково было предложение тренерского совета. Семененко более опытный спортсмен. В течение сезона он показывал более высокие результаты, нежели Мозалёв. Тренерский совет сделал такие предложения, и исполком это утвердил», — сказал Коган.

Правда, в словах чиновника есть несколько несостыковок. В первую очередь это касается заявления про опыт на международной арене. В рейтинге ISU на этот сезон Андрей занимает 16-е место с результатом в 1682 очка, в то время как Женя только 20-й с суммой 1490 баллов. Разница почти 200 очков. Это при том, что Семененко в прошлом году успешно выступил на чемпионате мира в Стокгольме и на «команднике» в Осаке, а в этом был на двух этапах Гран-при (Мозалёву достался лишь один). Вероятно, победа воспитанника Кирилла Давыденко на юниорском первенстве мира и серебро на юношеских Олимпийских играх всё ещё имеют большой вес в его карьере. Это отражается и на его оценках.

При подсчёте среднего показателя обоих спортсменов мы взяли последние четыре старта, исключив первый Кубок Санкт-Петербурга, с которого Семененко снялся. Итого 253 балла за две программы у Мозалёва против 255 у ученика Мишина. Но тут стоит отметить, что Женя чаще оказывался на российской арене с более лояльными судьями. Зарубежные же специалисты отдают предпочтение Мозалёву. Даже с ошибками ему ставят более высокие оценки за компоненты. Если в короткой программе результаты фигуристов примерно равны, то в произвольной Семененко стабильно уступает от 3 до 5 баллов. Артистически Андрей серьёзно превосходит Женю: фигурист отлично владеет коньком, много работает с корпусом и руками, а также демонстрирует сложные переходы между элементами. Программы Мозалёва самобытны и всегда полны нестандартных находок — в них почти нет пустых мест, что хорошо принимается судьями.

Авторитет Мишина помог Семененко отобраться на чемпионат Европы?

Что же касается стабильности, то с этим у Мозалёва и Семененко большие проблемы. Впрочем, как и у всех одиночников в России. В прошлом году Женя действительно показывал невероятные результаты: справился с давлением в Швеции и добыл третью путёвку на Олимпиаду, стал чемпионом мира в команде в Японии. Но в этом сезоне фигурист здорово сдал позиции: из восьми прокатов чистым вышла лишь короткая на чемпионате России на домашнем льду, а на Finlandia Trophy и российском этапе Гран-при произошли срывы; в произвольных Женя тоже небезупречен. У Мозалёва ситуация ничем не лучше: давно известно, что его ахиллесова пята — это короткая программа, но вот в произвольной спортсмен нередко выдаёт потрясающие выступления. На Гран-при во Франции Андрей блистал, отлично проявил себя фигурист на турнире в Загребе. В Петербурге Мозалёв слегка потерял концентрацию, но в целом выглядел очень достойно.

Справедливости ради заметим, что в прошлом сезоне на фоне серьёзной травмы ноги Мозалёв показывал крайне низкие результаты, но судить о нём по прошлым неудачам как минимум нелогично. Равно как и учитывать прошлогодние заслуги Семененко, игнорируя проблемы на нынешних стартах.

Решить проблему можно было бы, отправив Женю и Андрея на чемпионат Европы, пока лидер сборной Михаил Коляда готовился бы к ожесточённой борьбе в Пекине. Фигуристы выяснили бы отношения на международной арене, находясь в равных условиях. Победа Семененко сняла бы все вопросы и сомнения по поводу блата, которым якобы воспользовался ученик Мишина. Пока же кажется, что авторитет великого наставника сыграл не последнюю роль в этом вопросе. Но пострадал от этого только Мозалёв, который честно заработал свою медаль, но не получил шанса проявить себя. Остаётся лишь надеяться, что эта ситуация никак не отразится на его моральном настрое и в скором времени Андрей порадует нас качественным выступлением на других соревнованиях.