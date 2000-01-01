Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главные курьёзы чемпионата России по фигурному катанию
Главные курьёзы чемпионата России по фигурному катанию
Нелепая оговорка Транькова смутила Этери и довела фигуристок до истерики. А зевание Туктамышевой на жеребьёвке показали крупным планом.
AMP-версия
Во время речи президента ФФККР Александра Горшкова на жеребьёвке чемпионата России операторы показали крупным планом зевающую Елизавету Туктамышеву.
Во время речи президента ФФККР Александра Горшкова на жеребьёвке чемпионата России операторы показали крупным планом зевающую Елизавету Туктамышеву.
При падении в короткой программе Александр Самарин рассёк подбородок. Сам фигурист прокомментировал повреждение с иронией: «Понял, что что-то не по плану пошло. Взбодрился лучше, чем с кофе».
При падении в короткой программе Александр Самарин рассёк подбородок. Сам фигурист прокомментировал повреждение с иронией: «Понял, что что-то не по плану пошло. Взбодрился лучше, чем с кофе».
Траньков эмоционально отреагировал на шутку Владимира Морозова, которому не удалась поддержка в короткой программе: «Очень, ##### [блин], смешно. Опять, ##### ######, ######## [испортить] поддержку».
Траньков эмоционально отреагировал на шутку Владимира Морозова, которому не удалась поддержка в короткой программе: «Очень, ##### [блин], смешно. Опять, ##### ######, ######## [испортить] поддержку».
Диана Дэвис и Глеб Смолкин с иронией ответили на обвинения в блате. «Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные», — сказали фигуристы.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин с иронией ответили на обвинения в блате. «Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные», — сказали фигуристы.
На пресс-конференции у Марка Кондратюка спросили, считает ли он себя лидером сборной после победы на ЧР, на что фигурист ответил: «Лидер сборной сидит справа от меня» (указав на Коляду).
На пресс-конференции у Марка Кондратюка спросили, считает ли он себя лидером сборной после победы на ЧР, на что фигурист ответил: «Лидер сборной сидит справа от меня» (указав на Коляду).
Михаил ответил с иронией: «Говорите уж правду, самый старый».
Михаил ответил с иронией: «Говорите уж правду, самый старый».
Тренер Александры Бойковой и Дмитрия Козловского Николай Морошкин очень эмоционально реагировал на удавшиеся ребятам выбросы, чем повеселил самих фигуристов и весь зал.
Тренер Александры Бойковой и Дмитрия Козловского Николай Морошкин очень эмоционально реагировал на удавшиеся ребятам выбросы, чем повеселил самих фигуристов и весь зал.
После потрясающего проката Камилу Валиеву стали забрасывать игрушками. Одна из них попала прямо в голову Тутберидзе. Удар тигрёнком насмешил Этери Георгиевну.
После потрясающего проката Камилу Валиеву стали забрасывать игрушками. Одна из них попала прямо в голову Тутберидзе. Удар тигрёнком насмешил Этери Георгиевну.
Загитова спросила у Валиевой, что она говорила Щербаковой после проката. Камила секрет раскрывать отказалась, зато её выдала Тутберидзе: «Она ей сказала: «Собери со льда игрушки побыстрее».
Загитова спросила у Валиевой, что она говорила Щербаковой после проката. Камила секрет раскрывать отказалась, зато её выдала Тутберидзе: «Она ей сказала: «Собери со льда игрушки побыстрее».
Пожалуй, самый главный курьёз чемпионата России произошёл с участием Транькова. В интервью с Тутберидзе Максим нелепо оговорился, чем смутил Этери Георгиевну и довёл фигуристок до истерики.
Пожалуй, самый главный курьёз чемпионата России произошёл с участием Транькова. В интервью с Тутберидзе Максим нелепо оговорился, чем смутил Этери Георгиевну и довёл фигуристок до истерики.
«Говорят, что давать Первому каналу перед соревнованиями — это плохая примета, а вы это сделали», — сказал Траньков. И только потом Максим добавил, что говорит про интервью.
«Говорят, что давать Первому каналу перед соревнованиями — это плохая примета, а вы это сделали», — сказал Траньков. И только потом Максим добавил, что говорит про интервью.
Ещё по теме: <a href="https://www.championat.com/figureskating/article-4557517-chempionat-rossii-2022-po-figurnomu-kataniyu-samye-neudachnye-kostyumy-tuktamysheva-valieva-kacalapov-tarasova.html" target="_blank">Самые неудачные костюмы фигуристов на чемпионате России</a>
Ещё по теме: Самые неудачные костюмы фигуристов на чемпионате России
Туктамышеву критикуют за излишнюю откровенность, а над рубашкой Кацалапова смеются.
Главные курьёзы чемпионата России по фигурному катанию
Читайте также
Сакамото уверенно выиграла чемпионат Японии
Евгений Семененко попал в сборную России
Алина Загитова произвела фурор
Медведева поразила прокатом зрителей в гала-шоу
Неудачные костюмы фигуристов на чемпионате России
Почему Щербакову ещё рано отправлять на Олимпиаду
© championat.com 2000–2021