Главные курьёзы чемпионата России по фигурному катанию
Нелепая оговорка Транькова смутила Этери и довела фигуристок до истерики. А зевание Туктамышевой на жеребьёвке показали крупным планом.
Во время речи президента ФФККР Александра Горшкова на жеребьёвке чемпионата России операторы показали крупным планом зевающую Елизавету Туктамышеву.
При падении в короткой программе Александр Самарин рассёк подбородок. Сам фигурист прокомментировал повреждение с иронией: «Понял, что что-то не по плану пошло. Взбодрился лучше, чем с кофе».
Траньков эмоционально отреагировал на шутку Владимира Морозова, которому не удалась поддержка в короткой программе: «Очень, ##### [блин], смешно. Опять, ##### ######, ######## [испортить] поддержку».
Диана Дэвис и Глеб Смолкин с иронией ответили на обвинения в блате. «Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные», — сказали фигуристы.
На пресс-конференции у Марка Кондратюка спросили, считает ли он себя лидером сборной после победы на ЧР, на что фигурист ответил: «Лидер сборной сидит справа от меня» (указав на Коляду).
Михаил ответил с иронией: «Говорите уж правду, самый старый».
Тренер Александры Бойковой и Дмитрия Козловского Николай Морошкин очень эмоционально реагировал на удавшиеся ребятам выбросы, чем повеселил самих фигуристов и весь зал.
После потрясающего проката Камилу Валиеву стали забрасывать игрушками. Одна из них попала прямо в голову Тутберидзе. Удар тигрёнком насмешил Этери Георгиевну.
Загитова спросила у Валиевой, что она говорила Щербаковой после проката. Камила секрет раскрывать отказалась, зато её выдала Тутберидзе: «Она ей сказала: «Собери со льда игрушки побыстрее».
Пожалуй, самый главный курьёз чемпионата России произошёл с участием Транькова. В интервью с Тутберидзе Максим нелепо оговорился, чем смутил Этери Георгиевну и довёл фигуристок до истерики.
«Говорят, что давать Первому каналу перед соревнованиями — это плохая примета, а вы это сделали», — сказал Траньков. И только потом Максим добавил, что говорит про интервью.
Туктамышеву критикуют за излишнюю откровенность, а над рубашкой Кацалапова смеются.
Главные курьёзы чемпионата России по фигурному катанию
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