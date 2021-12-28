Тутберидзе была права. Фигуристка Косторная могла бы легко завоевать путёвку на Олимпиаду

Алёна Косторная не выступила на чемпионате России в Санкт-Петербурге из-за перелома кисти на правой руке. Она вынужденно пропустила важнейшее соревнование, на котором разыгрывались путёвки на главные старты. Теперь Алёна точно не едет на чемпионат Европы, который выиграла два года назад. И не едет на Олимпийские игры в Пекин, ради которых, наверное, отчаянно и билась о тройной аксель. Да так — что получила серьёзную травму.

Правда, Этери Тутберидзе не посчитала перелом кисти у Косторной настолько серьёзным, чтобы пропускать чемпионат России. Она верила, что фигуристка могла там побороться. Имело бы это смысл? Итоги соревнований показывают, что — да. Героическое выступление с гипсом на руке могло бы вознести Алёну на третью ступень пьедестала и подарить ей заветную путёвку на Олимпиаду.

Кажется, Тутберидзе была права.

Косторная не была слабым звеном в олимпийской гонке

Этот сезон для Алёны Косторной складывался непросто, однако куда лучше, чем предыдущий. Вернувшись на родной каток «Хрустальный» в группу Этери Тутберидзе, фигуристка вновь стала прыгать тройной аксель. Чисто исполнить прыжок ей так и не удалось, но она была близка к этому. Алёна усердно боролась за элемент, который стал для неё коронным в первом взрослом сезоне и принёс золото почти на всех турнирах. Некоторые попытки у неё были особенно хороши: несмотря на недокруты, ей удавалось выехать с прыжка. Казалось, что к чемпионату России фигуристке наконец-то удастся вновь покорить тройной аксель.

Но на самом деле и без ультра-си Алёна могла показывать достойные результаты при чистом катании. В короткой программе на своём первом старте в сезоне — Finlandia Trophy — она не прыгала триксель, но всё равно получила очень приличные баллы — 78,61. Прекрасное скольжение и высокие пролётные прыжки позволили Алёне не идти лишний раз на риск. Попытка же тройного акселя в произвольной со степ-аутом отняла у неё силы, что не лучшим образом сказалось на всём остальном прокате.

Косторная отнюдь не была слабым звеном в развернувшейся олимпийской гонке. Она постепенно набирала форму, и даже смена обеих программ посреди сезона не выбила её из колеи. В сильнейшей конкуренции девушке удалось завоевать бронзу и серебро на двух этапах Гран-при и выйти в финал серии, который позже отменили. Алёна подавала надежды на возрождение, но их перечеркнул его величество случай.

Коронный элемент вывел Алёну из борьбы за Олимпиаду

Перед чемпионатом России в Санкт-Петербурге Алёна Косторная, безусловно, была нацелена на борьбу за попадание в олимпийскую сборную. А обилие соперниц с ультра-си вынуждало её усиленно тренировать тройной аксель. И, к сожалению, одна из тренировок для Алёны закончилась печально: девушка неудачно упала с коварного прыжка и сломала кисть правой руки. Известно об этом стало 13 декабря, тогда же сообщили о снятии фигуристки с чемпионата России.

Об Олимпийских играх Алёне можно было забыть: никаких дополнительных отборов руководство нашей федерации устраивать ей не собиралось. Тем более многочисленные эксперты тут же заголосили чуть ли не об отсутствии у неё шансов попасть на Олимпиаду в принципе. Якобы Алёна не входила в число основных претенденток. Но мнение Тутберидзе и результаты самого чемпионата России говорят об обратном.

Тутберидзе верила, что Косторная могла побороться

Позиция Этери Тутберидзе относительно снятия Алёны Косторной с чемпионата России многих очень удивила. Тренер рассчитывала, что её воспитанница продолжит тренироваться с гипсом на руке и выступит на главном старте страны. На такие мысли её натолкнули воспоминания о победе Евгении Медведевой на чемпионате России с травмой. Так что нежелание Косторной рисковать ради олимпийского отбора изрядно расстроило её тренера.

«Конечно, есть какие-то травмы, несовместимые с продолжением в данный момент, надо, чтобы всё зажило, и только потом можно продолжать. А есть травмы, с которыми спортсмены годами катаются. Она пропускает олимпийский чемпионат России, отбор. Мне кажется, надо было тренироваться, пробовать. Но обидно. Мне кажется, что можно было, может, я ошибаюсь», — сказала Тутберидзе в интервью Дмитрию Борисову.

Такие откровения Этери Тутберидзе говорят не только об её жёсткости как тренера, но и о том, что она верила в Косторную. Травма не перечёркивала для неё возможность отобраться на Олимпийские игры. При чистом катании, пусть и без тройного акселя, Алёна могла получить вполне хорошие баллы и попасть в тройку. Опередить Анну Щербакову, не сделавшую ни одного элемента ультра-си на чемпионате России, Алёне было по силам. Так что Тутберидзе оказалась права.

Несостоявшийся подвиг

На первый взгляд, лучший результат Косторной в этом сезоне — 221,85 балла на этапе Гран-при во Франции — далёк от результата Щербаковой на чемпионате России — 239,56 балла. Однако не стоит забывать, что на внутренних стартах, как правило, ставят более высокие оценки, нежели на международных. К тому же во Франции Алёна сильно упала при исполнении тройного акселя, а это отняло у неё баллы и за технику, и за компоненты.

Если бы Косторная рискнула выступить на чемпионате России с гипсом, то тренеры, скорее всего, сделали бы акцент на чистоту её прокатов и полностью бы исключили из них тройной аксель. А чистая Алёна — это очень мощное впечатление.

В короткой программе Аня бы ещё могла немного опередить Алёну за счёт каскада лутц-риттбергер. Но в произвольной уже не факт. Без квадов Щербакова не является столь опасной соперницей для Косторной. Падение с четверного флипа и смазанный каскад выглядели бы не лучшим образом на фоне чистой Алёны с гипсом. И это сравнение тоже повлияло бы на итоговые оценки у девушек. Кого бы вы поставили выше: Косторную, героически выступающую с переломом кисти, или Щербакову с откровенно слабым прокатом? Ане мог помочь разве что титул чемпионки мира, который традиционно обеспечивает ей высокие компоненты. Но отправка в Пекин хотя бы одной взрослой 18-летней фигуристки положительно сказалась бы на репутации нашей федерации. А это важный аргумент, чтобы поставить выше именно Алёну.

Истории преодоления у нас вообще очень любят, поэтому досадная травма, как ни странно, могла превратиться в оружие Косторной в Санкт-Петербурге. Это же героизм: выйти на лёд с гипсом и отвоевать право поехать на Олимпиаду. Даже больший героизм, нежели победа Щербаковой на чемпионате России в прошлом году, когда та чудом откатала свои программы после тяжёлой пневмонии.

Этери Тутберидзе бы точно оценила такой подвиг.