«Романтические нотки захватывают». Бурная личная жизнь фигуриста-сердцееда Сихарулидзе

Антон Сихарулидзе — видный человек в российском спорте. Фигурист много лет приносил стране медали престижных турниров, в том числе и Олимпиады, в паре с Еленой Бережной, а после завершения карьеры стал чиновником. Сихарулидзе был депутатом Госдумы от «Единой России», а недавно стал президентом Федерации фигурного катания в Санкт-Петербурге. Но прославился Антон не только своими успехами в спорте и политике. О личной жизни олимпийского чемпиона слагают легенды.

Сихарулидзе — настоящий сердцеед. В биографии Антона значится роман с Еленой Бережной, несостоявшаяся свадьба с журналисткой Надеждой Оболенцевой и развод с дочерью миллиордера Яной Лебедевой. У Сихарулидзе было множество любовных историй, и все они заканчивались расставанием. Кроме одной.

Судьба всё-таки преподнесла чемпиону сюрприз тогда, когда он его совсем не ждал.

«Всем, чего добился в спорте, я обязан Лене»

С Еленой Бережной Антон Сихарулидзе стал встречаться ещё до того, как они встали в пару. Он познакомился с фигуристкой, когда она и её тогдашний партнёр Олег Шляхов приехали тренироваться к Тамаре Москвиной в Санкт-Петербург. Вскоре выяснилось, что Шляхов очень грубо обращается с Леной, и Сихарулидзе как мог старался защищать хрупкую девушку. Даже подумывал применить силу к обидчику своей возлюбленной, но Москвина отговорила фигуриста от опрометчивого шага.

Катание с горе-партнёром привело Бережную к одному из тяжелейших испытаний в жизни, и Сихарулидзе прошёл его вместе с ней. Незадолго до чемпионата Европы в 1996 году Лена получила страшную травму: Шляхов во время вращения врезался ей лезвием конька в висок. Из-за этого повреждения ей даже пришлось заново учиться говорить, и в этом ей во многом помог Антон, который читал девушке книги вслух и окружал своей заботой и вниманием.

А однажды он предложил ей сходить на каток — хотел просто вызвать у неё положительные эмоции от любимого некогда дела. В итоге Лена вернулась в большой спорт: вместе с любимым было не страшно. Сихарулидзе и Бережная встали в пару и вместе выиграли олимпийское золото Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

«Всем, чего добился в спорте, я обязан Лене», — говорил потом Сихарулидзе. За всё время совместного катания у них не было ссор. О лучшей партнёрше на льду Антон не мог и мечтать. Но эти прекрасные отношения так и не привели их в загс. К разочарованию поклонников, после победы на Олимпиаде роман пары сошёл на нет. Ребята перешли в профессионалы, стали заниматься разными делами, чувства угасли. Но зато осталась крепкая, практически родственная дружба.

Несостоявшаяся свадьба

В 2008 году в жизнь Антона Сихарулидзе вошла красавица-студентка Надежда Оболенцева. Девушка училась в МГУ и была на девять лет моложе фигуриста. Но разница в возрасте её не смущала. Антон покорил сердце девушки своим обаянием.

Пара встречалась полтора года, прежде чем решила узаконить свои отношения. Свадьба должна была состояться весной, а выступать на неё пригласили самого Филиппа Киркорова. Но дать клятвы верности друг другу Антон и Надежда в итоге не смогли. Участие Антона в «Ледниковом периоде» привело к разладу в их отношениях. Говорят, что Надежда ревновала возлюбленного к его партнёршам на проекте — Саше Савельевой и Анастасии Волочковой.

Как бы там ни было, но Сихарулидзе и Оболенцева в итоге расстались. Незадолго до назначенной даты свадьбы они поругались, и девушка в пылу гнева сообщила гостям, что никакой свадьбы не будет. И не обманула: Антон и Надежда так и не поженились.

Друг семьи Зары и «идеальная жена» Канаева

Участвуя в телепроекте «Лёд и пламя» в 2010 году, Антон выступал вместе с певицей Зарой. Страстные номера пары так и намекали на чувства между фигуристом и артисткой. Но сам Сихарулидзе утверждал, что некое напряжение между партнёрами просто необходимо для хороших результатов. А Зара, в свою очередь, благодарила его за то, что смогла побороть страх перед выходом на лёд. В то время у девушки был шестимесячный сын, и ей было непросто рискнуть участвовать в таком проекте и довериться другому человеку.

Тем не менее подозрения о романе между ними продолжались. Подогревали их слухи о том, что Сихарулидзе в прошлом делал певице предложение, когда она ещё не успела прославиться. Подтверждать эту историю ни Антон, ни Зара не стали. Единственное, в чём призналась девушка — это то, что Антон — друг её семьи.

Связать свою жизнь Антон Сихарулидзе мог с известной спортсменкой и олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Евгенией Канаевой. Позитивная скромная красавица, по мнению Антона, идеально подходила на роль жены и матери. К сожалению, их отношениям помешала большая разница в возрасте —14 лет. У Антона и Евгении оказались разные взгляды на жизнь и интересы. Их пути разошлись, так и не приведя к браку.

Развод с дочерью миллиардера

Дойти до ЗАГСа фигуристу наконец-то удалось в 2011 году с дочерью российского миллиардера Яной Лебедевой. Молодые люди познакомились в кругу друзей. Внимание Антона тогда привлекла прикрывавшая свежую татуировку повязка на руке девушки. Но продолжать общение изначально они не планировали. Всё изменилось, когда Яна, опоздав на самолёт, снова встретила Антона. Между ними завязались серьёзные отношения, которые поощряли родители девушки.

Однако происхождение Яны из богатой семьи привело к тому, что сторонние наблюдатели романа заподозрили Антона в расчёте. Но влюблённые не обращали внимания на чужое мнение и вскоре поженились. В августе 2011 года они расписались, а затем осенью устроили роскошный праздник в старинном замке в Испании. Сихарулидзе и Лебедеву даже выбрали парой года по версии журнала Glamour — настолько красиво они смотрелись вместе.

Но семейное счастье продлилось недолго. Спустя два года Антон и Яна развелись. Всё прошло мирно, и они остались друзьями.

«Романтические нотки захватывают, под их влиянием совершаешь какие-то поступки. Делаешь предложение, например. С Яной прожили два года, это был чудесный период. Потом всё изменилось. Осознав, что отношения себя исчерпали, решили не мучить друг друга. Не пытаться что-то искусственно склеить», — говорил о разводе фигурист.

Нежданное счастье

Меньше чем через год после развода Антон Сихарулидзе неожиданно стал папой. Весной 2014 года у него родился сын Георгий. Мальчика олимпийскому чемпиону подарила бизнесвумен Виктория Шаманская. Девушка была старше Антона на четыре года и занималась управлением бутика в Санкт-Петербурге. Для неё беременность оказалась огромной радостью, так как она долго лечилась до этого от бесплодия. Но появление малыша с Сихарулидзе они не планировали. Жениться на девушке Антон не собирался, но познакомил её со своими родителями и пообещал помогать с ребёнком.

А спустя два года Виктория родила Антону ещё одного сына. Мальчик появился на свет в июне 2016-го, его назвали Виктором. Затем Сихарулидзе всё-таки решился на свадьбу с Викторией.

«Теперь у неё моя фамилия. Когда появилась семья, дети, я начал понимать, что такое счастье. Почему люди много об этом говорят. Новые для меня ощущения. Чувствую, насколько большие изменения в сознании происходят. Внутренний мир становится другим», — признавался фигурист.