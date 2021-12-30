«Такого чуда не ждали». Как Щербакова одержала героическую победу на чемпионате мира

2021 год был непростым для всех фигуристов. Вот уже третий сезон подряд спортсмены остаются без важнейших турниров из-за пандемии коронавируса. Но, к счастью, самый престижный старт года провести всё-таки удалось. И завершился он полным триумфом российского фигурного катания.

На турнире в Стокгольме наши фигуристки сотворили нечто невероятное. Россиянки впервые в истории захватили весь пьедестал чемпионата мира. А на его вершине красовалась Анна Щербакова — фигуристка, пережившая очень тяжёлый сезон, полный непростых испытаний.



В победу Ани не верили даже в её родной школе, но она совершила очередной спортивный подвиг и навсегда вошла в историю.

Тяжёлый сезон Щербаковой

Коронавирус сильно ударил по фигурному катанию. Из-за пандемии спортсменам пришлось сидеть без крупных международных турниров больше года (с января-февраля 2020 года по март 2021-го). К счастью, для россиян ожидание чемпионата мира — 2021 было не таким мучительным. В нашей стране было полно внутренних соревнований, которые по зрелищности и конкуренции мало уступали международным. Но даже при этом турнир в Стокгольме что зрители, что фигуристы ждали как праздник.



Чемпионат мира — 2021 должен был ознаменоваться противостоянием российских фигуристок с Рикой Кихирой. Спортсменка отлично проявила себя на чемпионате Японии, показав программу с четверным сальховом и тройным акселем. Казалось, Рика составит серьёзную конкуренцию нашим девушкам. О полностью российском пьедестале изначально практически никто и не мечтал. Равно как и на победу Анны Щербаковой ставить мало кто рисковал.



Ученица Тутберидзе проводила тяжёлый сезон, сильно сдав из-за пневмонии. Героическое выступление на чемпионате России выглядело как подвиг, который невозможно повторить. Казалось, Ане будет очень тяжело взять титул в компании амбициозной Трусовой, боеспособной Кихиры и озорной Туктамышевой, которая впервые за шесть лет пробилась на чемпионат мира. Но все сомнения насчёт главной фаворитки турнира развеялись в первый же день женских соревнований.

«Не ожидали, что Щербакова выступит так хорошо»

Щербакова выдала пронзительный прокат в короткой программе, доведя зрителей до мурашек. Фигуристка безупречно исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад лутц — риттбергер и в целом выглядела очень уверенно. С оценкой в 81,00 балла она застолбила за собой первое место. Кихира и Туктамышева не смогли навязать борьбу Ане даже со своими тройными акселями. А Трусова и вовсе обидно провалилась, потеряв каскад и улетев на 12-е место. Такой уверенной победе Щербаковой удивлялись даже в её родной школе.



«Все очень рады и счастливы. Хотя переволновались и не ожидали, что она выступит так хорошо. Она же падала во всех этих предварительных тренировках», — говорил руководитель школы «Самбо-70» Ренат Лайшев Sport24.

Дела на тренировках у Щербаковой действительно шли тяжело: Аня постоянно мучилась с четверными прыжками, которые ей никак не удавались. На её фоне куда увереннее смотрелась Трусова, даже с учётом провала в короткой программе. Саша напрыгивала пять квадов и всем своим видом показывала, что не собирается выходить из борьбы. Было понятно, что даже в такой, казалось бы, неутешительной для Трусовой ситуации судьба золота во многом будет зависеть от неё.

Щербакова проиграла Трусовой в произвольной

Русская ракета в произвольной программе действительно совершила камбэк. Но не такой, на который многие рассчитывали. Фигуристка приземлила только три квада из пяти — судьбу её места на пьедестале должны были решить соперницы. Но идеальный прокат произвольной программы в этот день не удался никому. Туктамышева ошиблась на трикселе и упала с тройного флипа. Кихира и вовсе провалила прокат, выбыв из борьбы за медали. Позволила себе осечку даже надёжная Щербакова — она упала с квад-флипа и ошиблась на вращении. Повторить челябинскую сказку не удалось — прокат у Ани получился далеко не блестящим. По произвольной она даже уступила Трусовой. Но запаса в короткой ученице Тутберидзе хватило, чтобы выиграть с большим преимуществом. Щербакова стала чемпионкой мира, а её коллеги по сборной составили ей компанию на пьедестале. О лучшем исходе нельзя было и мечтать!



Чемпионат мира в Стокгольме запомнился российским зрителям навсегда.

«Щербаковой всё давалось неимоверным трудом и через адское преодоление»

После крайне тяжёлого сезона Щербаковой всё-таки удалось получить награду, о которой она так мечтала. К золоту чемпионата мира Аня шла весь сезон. Её не пугали ни пубертат, ни болезни, ни неожиданно свалившийся статус лидера группы Тутберидзе. Фигуристка просто делала свою работу и шла вперёд, ни разу не пожаловавшись на жизнь. Подробности тяжёлой подготовки Щербаковой начали вылезать только после триумфа в Стокгольме.

Фото: РИА Новости

«Вы не представляете, через что прошла Анюта за этот сезон. Она была настолько истощена и измождена после болезни. На ней лица не было! Всё давалось неимоверным трудом и через какое-то адское преодоление. В этой хрупкой девочке такой стержень и характер, что не описать словами. Там наверху всё видят. Эта победа совершенно заслуженная. Пусть не всё получилось в программе, но зная её состояние – она просто герой!» – сказал хореограф «Хрустального» Алексей Железняков «Спорт-экспрессу».

Руководитель школы «Самбо-70» Ренат Лайшев и вовсе признался, что такой блестящей победы от Щербаковой никто не ожидал.



«Победа Ани — это настоящее счастье для всех нас! Та нежность, которую показала Щербакова, обаяние, изящность, человеческие отношения сложились в её мастерство, и это оказалось чудом. Мы верили в неё, естественно, но такого чуда не ожидали. Понятно, что были трудности: температура, которая была перед турниром — всё это сказывалось. Но она обаятельнейшая девушка, очень отзывчивая — никогда не отказывалась от показательных выступлений, даже в сильный мороз. И сейчас чемпионство — это великая медаль, величайшее достижение. То, что она сделала сегодня — это не просто для школы «Самбо-70», а для всей страны. Низкий поклон ей!» — восхищался Лайшев. А с ним и вся страна.

Щербакова не делает себе поблажек

Олимпийский сезон складывается для Щербаковой ещё тяжелее. Аню продолжают преследовать проблемы со здоровьем, из-за которых до сих пор не удаётся вернуть стабильность на четверных прыжках. А слабое выступление на чемпионате России породило множество разговоров о том, стоит ли вообще отправлять Щербакову на Олимпиаду. Аню вновь недооценивают и списывают со счетов. Но сама фигуристка сдаваться не собирается. Ученица Тутберидзе обещает, что будет работать ещё усерднее.



«Посвящу максимальное время тренировке четверных прыжков и постараюсь добавлять их на дальнейших стартах в свой набор, усложняться», – говорила Щербакова.



После триумфа в Стокгольме у Ани ни разу и мысли не было сделать себе поблажки. Фигуристка сразу поняла, что следующий сезон придётся начинать с чистого листа.



«Думаю, что чемпионат мира – очень важное соревнование, которое не связано никак с Олимпиадой. Это отдельная ступень, для меня честь здесь выиграть, и это никак не должно отразиться на следующем сезоне. В следующем сезоне нужно работать заново», – говорила Щербакова.