«Надеюсь, ты в лучшем мире». Как бабушка Медведевой посвятила жизнь воспитанию фигуристки

Самыми преданными фанатами Евгении Медведевой по-прежнему остаются члены её семьи. Бабушка фигуристки Валентина Лаврентьевна и вовсе посвятила жизнь карьере внучки и вырастила из неё настоящую чемпионку. Женщина старалась не пропускать ни одного соревнования Жени, поддерживая её с трибун, поэтому её уход стал для спортсменки большой трагедией.

Первое выступление Медведевой без бабушки далось ей очень тяжело. На чемпионате России Женя не смогла сдержать слёз, а затем трогательно попрощалась с Валентиной Лаврентьевной.

«Она всегда была мудрой и умной не по годам»

Из-за плотного графика мамы Жени за девочкой часто приглядывала бабушка, с самого раннего детства приучившая её к тяжёлому труду. Валентина Лаврентьевна занималась воспитанием будущей чемпионки, прививая ей любовь не только к спорту, но и к другим дисциплинам. Так, например, Медведева научилась читать уже в два года: для занятий её бабушка использовала специальную методику французского педагога, благодаря которой у спортсменки выработалось особое чувство визуального. Это неоднократно помогало ей во время соревнований, когда каждое выступление фигуристки превращалось в мини-спектакль.

По словам Валентины Лаврентьевны, в их семье всегда относились к Жене как к взрослой. Общение на равных с близкими людьми поспособствовало тому, что Медведева быстро стала самодостаточной. Целеустремлённость, огромная выдержка, самообладание — вот те качества, за которые ценили спортсменку ведущие специалисты страны, а вместе с тем и её бабушка.

«Она всегда была мудрой и умной не по годам. В свои 18 лет Женя рассуждает как абсолютно взрослый человек. И не просто взрослый, а много переживший. Она умеет расставлять приоритеты в жизни и потому в сложной ситуации не загоняет себя. Она очень выдержана и, прежде чем что-то сказать или сделать, подумает, как это правильно сделать. Никогда не грубит, не отвечает грубостью на грубость. Она так решила сама, хотя поводов для того, чтобы ответить резко, было предостаточно», — рассказывала Валентина Лаврентьевна в интервью журналу «Мир фигурного катания».

Бабушка привела Медведеву к Тутберидзе

Идея отдать Женю в фигурное катание принадлежит как раз её бабушке. Из-за того, что Медведева была ребёнком с хрупким здоровьем, врачи настаивали на её занятиях спортом. Валентина Лаврентьевна же предложила сводить девочку на каток, поскольку мама Жени, Жанна Девятова, тоже была фигуристкой. Однако, в отличие от дочери, она не снискала большой славы. Зато её связи помогли в общении с будущим тренером Медведевой, Этери Тутберидзе.

«Я помню Этери с детства. Жанна тренировалась у Эдуарда Плинера, а Этери – у супруги Плинера — Евгении Зеликовой. Потом, когда уже Женя стала кататься, мы пересекались на Стадионе юных пионеров, где брали дополнительные уроки, и видели, как работала Этери на льду. Динамика её занятий, подача, требования, то, что делали дети, их результаты отличались от того, что делали другие. Хотя детишки на катке были приблизительно одинакового возраста. Меня тогда поразила её «технология» тренировок. Этери проводила на льду несколько часов, но всё это время не занималась сразу со всей группой, а практиковала метод «конвейера» — с двумя-тремя спортсменами индивидуально, потом переключалась на других. Она работала на результат, во имя чего-то, и нам это понравилось», — делилась воспоминаниями Валентина Лаврентьевна.

На первой тренировке у Тутберидзе Медведеву также сопровождала её бабушка:

«Мама Этери Георгиевны помнит нашу первую встречу. «Ко мне подводят девочку, а девочки нет, одни глаза», — до сих пор вспоминает она. Так мы и стали тренироваться у Этери Георгиевны. Женьке поначалу было очень тяжело приспособиться к новым тренировкам, нагрузкам. Но ничего, справилась».

Медведева трогательно простилась с бабушкой на чемпионате России

С тех пор дела Медведевой в спорте пошли в гору. Правда, «Медведевой» она стала не сразу: Евгения Бабасян взяла девичью фамилию бабушки и под ней навсегда вошла в историю отечественного фигурного катания. За многочисленными триумфами внучки Валентина Лаврентьевна наблюдала, что называется, с первых рядов. Бабушка ездила на все соревнования Жени вплоть до первого взрослого старта, но её поддержку фигуристка чувствовала и за тысячи километров.

«С самого начала её карьеры смотрю все соревнования. Катаюсь вместе с ней: она едет, и я еду, она прыгает, и я прыгаю», — признавалась Валентина Лаврентьевна.

Более преданного фаната у Медведевой, пожалуй, не было. Связь внучки и бабушки была очень сильна, поэтому внезапный уход Валентины Лаврентьевны в декабре прошлого года сильно ударил по фигуристке. Своё выступление на чемпионате России Женя посвятила ей, после чего не смогла сдержать слёз.

«Мой первый Новый год без тебя. Моё первое выступление без тебя. Надеюсь, тебе понравилось, бабуль. Я очень скучаю. Надеюсь, ты в лучшем мире сейчас и тебе там хорошо…» — написала спортсменка после проката в своём «инстаграме».