Сборная США рассыпается на глазах. У российских фигуристок не будет соперниц на Олимпиаде?

Коронавирус лишил шансов на поездку в Пекин сразу двух лидеров американской команды. Почему же это плохая новость для наших девочек?

До зимней Олимпиады остаётся чуть менее полутора месяцев, а большинство спортсменов уже столкнулось с серьёзными проблемами. В женской сборной США и вовсе трагедия: основные лидеры слегли с коронавирусом прямо на национальном первенстве и практически лишились шансов на поездку в Китай.

Теперь у российских фигуристок точно не будет конкуренток в Пекине, но вряд ли это можно считать удачей. Эпидемия в американской команде наверняка спровоцирует большой скандал и заставит чиновников прислушаться к тем, кто ратует за перенос Игр.

Может случиться, что наши потрясающие девочки останутся без важнейшего старта в жизни.

Потерянная надежда США

Пока эстонский Таллин готовится принять у себя лидеров сильнейших сборных Европы, в Америке и Канаде проходят финальные этапы отбора фигуристов на Олимпиаду через национальные первенства. По оценкам экспертов, именно команда из США могла составить достойную конкуренцию российским спортсменам в Пекине, однако в женском одиночном катании у них возникли серьёзные проблемы.

От 16-летней Алисы Лью американские фанаты ждали чуда. Фигуристка наконец справилась с последствиями пубертатного периода и вернулась на прежний высокий уровень. А ведь год назад Лью практически списали со счетов: всего за несколько месяцев Алиса выросла на 13 сантиметров и заметно прибавила в весе. Растеряв не только все ультра-си, но и даже простейшие тройные прыжки, спортсменка утратила звание той, кто может бросить вызов блестящим ученицам Этери Тутберидзе. В неё не верили даже на родине, но в итоге фигуристка взяла себя в руки и в начале этого сезона продемонстрировала, что готова бороться за медали. Конечно, не всё получалось, но естественный задор и чудесный тройной аксель намекали, что российским соперницам стоит опасаться её.

В Нэшвилле Алисе представилась бы отличная возможность доказать всем скептикам, что она достойна поездки в Китай. Тем не менее всё сложилось несколько иначе: после неудачи в короткой программе фигуристка объявила о снятии с турнира из-за положительного теста на коронавирус.

«Вынуждена сняться с произвольной программы из-за положительного теста на коронавирус этим утром. Я полностью вакцинирована и получила два отрицательных теста перед отъездом на чемпионат США. Однако всякое случается, и, к сожалению, это произошло со мной. Благодарна организаторам за предосторожность и необходимость тестирования для обеспечения безопасности. Физически я чувствую себя хорошо и мысленно желаю всем фигуристкам удачи вечером в произвольной программе», — написала Лью в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Коронавирус «съел» американок

К сожалению, потеря Лью стала не единственной для американской сборной. Вышла из строя Брейди Теннелл, пропустившая национальный чемпионат из-за травмы. Одолел коронавирус и серебряного призёра прошлого года Эмбер Гленн: она снялась с произвольной программы из-за болезни, показав в первый день соревнований лишь 14-й результат.

«Отрицательные тесты, социальное дистанцирование, маски K95, избегание аэропортов, но, к сожалению, за последние 48 часов я постепенно становилась медленной, слабой и вялой. Я думала, что это обычные нервы на соревнованиях и, возможно, аллергия, но после вчерашнего выступления и последних двух дней тренировок, когда я чувствовала себя «не в своей тарелке», у меня появилось чувство, что это что-то большее. С тяжёлым сердцем я должна объявить, что после утренней разминки у меня обнаружен COVID-19 и я снимаюсь с чемпионата США», — написала Гленн у себя на странице в «Инстаграме».

Как ни грустно это признавать, но коварный COVID-19 всего за пару дней практически «съел» женскую сборную США. Главные претендентки на олимпийскую путёвку не смогли принять участия в национальном первенстве и выбыли из борьбы за Пекин. Чемпионат страны выиграла опытная Мэрайя Белл, показав качественное катание, но объективно с её техническим набором будет очень трудно бороться с недосягаемыми россиянками, щёлкающими четверные как орешки.

Чем опасна эпидемия коронавируса в США?

В арсенале американки нет ни одного элемента ультра-си, поэтому психологическое давление на неё будет колоссальным. А любая ошибка на тройном или даже двойном прыжке отодвинет её от пьедестала так далеко, что компенсировать разрыв с нашими девочками не представится возможным. По сути, ни Карен Чен, ни Габриэлле Иззо, занявшим второе и третье места среди взрослых, не под силу справиться с Валиевой, Трусовой и Щербаковой, поэтому беспокоиться за судьбу российского пьедестала в женском одиночном катании точно не стоит. Сборная США буквально рассыпается на глазах и теперь как минимум в одном виде не представляет угрозы.

Другое дело, что коронавирус может лишить россиянок заслуженного триумфа. Эпидемия болезни в американской команде не может не беспокоить, учитывая, что то, что произошло с иностранными соперницами, вполне способно настигнуть и наших фигуристок. Новый штамм вируса «омикрон» распространяется с невероятной скоростью и явно озадачивает медиков по всему миру. Тревогу бьют и спортивные чиновники. Так, олимпийский комитет Швейцарии уже призвал МОК перенести Игры.

«Мы почти каждый день слышим, что всё новые спортсмены заражаются коронавирусом. Мы ещё можем обсудить возможность переноса. Если на Игры не смогут приехать лучшие спортсмены, то ситуация будет сложной», — сказал глава НОК Швейцарии Ральф Штокли.

Ситуация с американками может стать дополнительным рычагом давления на власти, и тогда мы лишимся главного турнира четырёхлетия, а наши девочки – шансов завоевать олимпийскую медаль и навсегда вписать своё имя в историю. Как же хочется верить, что этого не произойдёт!