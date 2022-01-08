«Почему их не тянут?» За российские танцы на льду по-настоящему тревожно перед Олимпиадой

По мнению Татьяны Тарасовой, на грядущем чемпионате Европы нас может ждать сюрприз. Великий тренер рассчитывает, что в отсутствие французов Пападакис и Сизерона взять золото могут не действующие чемпионы мира Синицина и Кацалапов, а вторая пара России Степанова и Букин. Якобы наши лидеры «неважно катаются» в последнее время.

Насчёт спорной готовности Вики и Никиты с Татьяной Анатольевной можно согласиться. Но даже при неудаче нашей первой пары стать чемпионами Европы Саше с Ваней, скорее всего, не дадут. У Степановой с Букиным никогда не было необходимого авторитета, чтобы их вдруг одарили таким важным титулом. Наша федерация до сих пор поддерживала лишь одну пару, делать ставку на вторую уже нет времени.

За российские танцы на льду по-настоящему тревожно перед Олимпиадой.

Спина преткновения

В олимпийском сезоне действующие чемпионы мира Синицина и Кацалапов, к сожалению, не блещут. Камнем преткновения стала спина Никиты, которая зачастила подводить их пару в самый неподходящий момент. Отлично показав себя на контрольных прокатах, подопечные Александра Жулина не смогли затем полноценно выступить на своём первом турнире в сезоне — этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Короткую программу ребята откатали, а с произвольной снялись, потому что Никита сорвал спину на тренировке. Казалось бы, в этом нет ничего страшного, ведь этап Кубка России для них не такой важный старт. Но проблемы со спиной у Кацалапова не предвещали ничего хорошего. И последующие выступления дуэта это подтвердили.

Если на японском Гран-при Никиты ещё хватило, чтобы достойно откататься, то на этапе в Сочи поддержки давались ему тяжело: ошибки с передержками и два штрафа от судей тому доказательство. Спина фигуриста не справлялась с нагрузками, а впереди тогда маячил к тому же финал Гран-при и встреча с главными соперниками — французами Пападакис и Сизероном. Возможно, отмена турнира спасла нашу пару от очень неприятного поражения накануне Олимпийских игр. А ведь всё к тому и шло.

Достаточно взглянуть на оценки Синициной/Кацалапова и Пападакис/Сизерона на домашних этапах Гран-при: обе пары катались на них небезупречно, но по понятным причинам могли рассчитывать на лояльность судей. И что мы видим? Наша пара получила в Сочи всего 211,72 балла, а французы в Гренобле — 221,25 балла. При этом Габриэлла и Гийом не соревновались в прошлом сезоне, но судьи забыть о них не успели.

Ненадёжные лидеры

Чемпионат России — отдельная боль и крайне жуткий флешбэк с Кубка России в Йошкар-Оле. Снова снятие Синициной и Кацалапова с произвольной программы из-за сорванной спины Никиты на тренировке. А ведь чемпионат России для наших фигуристов был отбором не только на чемпионат Европы, но и в олимпийскую сборную! Да, есть тренерский совет, и его ожидаемое решение — в любом случае отправить Вику с Никитой на Европу, а затем почти наверняка и на Олимпиаду. Но где гарантия, что спина Кацалапова не подведёт вновь? На Европе или Олимпийских играх? В личном турнире или командном, где выступление на максимуме нужно нам, как воздух, если наша Федерация ещё не помахала рукой золотым медалям?

Выставлять кого-то, кроме Вики с Никитой, нам сейчас нет смысла: ставки делались долгое время лишь на одну пару. И вот, пожалуйста — от травм никто не застрахован. Хотя о проблемной спине Кацалапова было известно давно, и именно она могла стать сигналом к тому, что нужно продумать план Б. Например, подготовить пару, которая в любой момент могла бы подстраховать лидеров. Есть же у нас Александра Степанова и Иван Букин. Но о них обычно вспоминают в самый последний момент, когда наша единственная надежда снимается с соревнований. Только тогда ребятам показывают оценками, что да, они очень даже неплохи. Но ведь этого недостаточно!

«Почему Степанову с Букиным не тянут?»

В этом сезоне у Александры Степановой и Ивана Букина были все шансы попасть в финал Гран-при, займи они на своих этапах не третьи, а вторые места. Но почему-то их последовательно «придерживали», несмотря на качественные прокаты. Ладно, они проигрывали Пападакис и Сизерону — ну, не повезло им попасть на оба этапа с французами. Но почему их с приличным отрывом обошли и американцы Хаббел/Донохью, а затем и канадцы Гиллес/Пуарье? У Александры и Ивана интересные танцы, стильные костюмы, да и в целом их пара очень эффектная и яркая. И что ещё важно — очень опытная. Саша с Ваней своим трудом и прогрессом давно заслужили хоть какой-то благосклонности судей. Но если сама Федерация не стремится выводить их в лидеры, то все усилия бесполезны.

Увы, вместо продвижения второй пары сборной, у нас почему-то помогали новичкам на взрослом уровне Диане Дэвис и Глебу Смолкину. Перед чемпионатом России казалось реальным, что они могут даже обойти Степанову и Букина. Однако этого не произошло, хотя серебро чемпионата России для танцевальной пары в первом взрослом сезоне — и без того намекает на их горячую поддержку Федерацией. Но на чемпионате Европы и тем более Олимпийских играх надеяться на Диану с Глебом в случае проблем с Викой и Никитой точно не стоит. Там нужна опытная известная пара, такая, какой и являются Степанова с Букиным. Но вывести их в лидеры на международной арене сейчас невозможно. Время упущено. Нужно было изначально рассчитывать на обе пары. Очень жаль, что Федерация об этом не подумала.

Не понимает опрометчивости Федерации и олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва.

«Пожалею, что сейчас сказала. Почему при таких качественных прокатах пары, при таких оценках и при проблемах со здоровьем Никиты Степанову с Букиным не тянут? Почему не тянут на международной арене? Они достойны, они могут обыгрывать и американцев, и канадцев могут. Почему их не тянут?

У Никиты, к сожалению, проблемы. Но у нас была бы запасная пара, которая пришла и сказала: «А теперь мы тут, а теперь нас попробуйте сделать», — сетовала Боброва.

В прошлом году Степанова и Букин стали двукратными чемпионами России, но толку от этого, откровенно говоря, мало. Они же не победили Синицину и Кацалапова в очной встрече, а взяли золото благодаря их снятию. Вот и вся история. Нам по-прежнему приходится рассчитывать, что на главных стартах Синицина с Кацалаповым не снимутся посреди соревнований и не допустят ошибок из-за очередного обострения спины у Никиты. Но это заведомо проигрышный расчёт. Авось повезёт.

А что, если нет?