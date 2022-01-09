«Был момент, когда я не катался». Как чемпион России едва не бросил спорт ради искусства

К своей золотой медали на чемпионате России в Санкт-Петербурге Марк Кондратюк шёл долго и упорно. Фигурист целый год поражал блестящими выступлениями, доказывая, что в ответственный момент на него можно положиться. Именно он принёс стране заветную третью олимпийскую квоту, а ведь совсем недавно Марка бесцеремонно списывали со счетов.

Ученик Светланы Соколовской едва не бросил спорт из-за тяжёлой болезни и ушёл в искусство, преуспев и там. Кондратюк обрёл популярность как яркий фигурист-художник с необычным взглядом на мир. Спортсмен устраивает личные выставки и транслирует свои идеи через экспериментальные постановки.

Такого таланта наше мужское одиночное катание не видело уже очень давно!

Кондратюк сам пишет свою историю

Удивительное восхождение Марка Кондратюка началось ещё в прошлом сезоне. Имя фигуриста было не на слуху, поэтому особенно высоких результатов от него не ждали. Ученик Светланы Соколовской долгое время выступал слабо, допуская грубые ошибки в прокатах. Однако всё изменилось, когда спортсмен, отобравшись на чемпионат страны в Челябинске, смог пробиться в тройку призёров. Марк громко заявил о себе, став главной сенсацией турнира, и продолжил самостоятельно писать свою историю.

Сказочным моментом стало его участие в Кубке Первого канала, где Кондратюк в очередной раз устроил феерию в произвольной программе, доведя до слёз капитана своей команды Евгению Медведеву. Двукратная чемпионка мира эмоционально отреагировала на яркий прокат Марка: фигурист будто слился с музыкой и воодушевлённо передавал каждое движение.

Успех спортсмена заставил нашу федерацию присмотреться к нему, и тогда чиновники решили дать Марку шанс проявить себя. Кондратюку досталась почётная и ответственная миссия по добыванию третьей олимпийской квоты для России. С этой задачей воспитанник ЦСКА справился блестяще: несмотря на ошибки, он завоевал бронзовую медаль на квалификационном турнире Nebelhorn Trophy, пропустив вперёд только опытных Винсента Чжоу и Адама Сяо Хим Фа.

Затем фигурист столкнулся с проблемой в виде травмы спины: сильная боль не позволяла ему набрать оптимальную форму, из-за чего страдало качество катания. Перед национальным первенством в Санкт-Петербурге за Марка было тревожно. Но он не только не сдал позиции, но и резко взлетел вверх. Два прекрасных выступления позволили ему набрать фантастические баллы и стать новым чемпионом страны. После победы Кондратюк не смог сдержать слёз, ведь до последнего не верил, что среди 18 сильных претендентов заветную медаль получил именно он.

Карьеру Кондратюка едва не погубила болезнь

На пресс-конференции Марк отчаянно не хотел признавать себя лидером сборной, понимая, что для этого звания нужно ещё не раз показать себя на крупнейших стартах. Подопечный Светланы Соколовской как никто другой знает, какой ценой даётся признание, ведь ещё несколько лет назад Кондратюк мог завершить карьеру и навсегда покинуть спорт, так и не успев сверкнуть из-за болезни Осгуда-Шляттера.

Серьёзный недуг помешал реализоваться талантливому ученику Этери Тутберидзе Даниилу Самсонову. Фигурист до сих пор борется с последствиями сложного заболевания суставов, которое сопровождается сильной болью в теле даже при обычной ходьбе, не говоря о физических нагрузках. Лечение и реабилитация в данном случае — процесс трудоёмкий, а процент успеха у спортсменов не слишком высок. Марку Кондратюку повезло: ему удалось справиться с тяжёлым недугом и вернуться в строй.

«Был момент, когда я год вообще не катался, у меня очень сильно болели колени из-за болезни Шляттера. Сколько лет тогда было? 13-14. Потом после этого год как-то пытался понемногу кататься, но преимущественно протирал лёд. Когда колени начали постепенно проходить, понял, что не могу без фигурного катания и надо хотя бы попробовать встать на коньки. Светлана Владимировна меня всё время ждала, и я ей безумно благодарен за это», — рассказывал Кондратюк Матч ТВ.

Фигурист-художник с личными выставками

Благодаря тренировкам в ЦСКА Марк преодолел все невзгоды и вышел на принципиально новый уровень. Теперь фигурист радует зрителей своими необычными программами и показательными номерами. А создавать их ему помогает увлечение искусством. За пределами катка Кондратюк является успешным художником. 18-летний спортсмен рисует абстрактные картины, организует выставки и пишет стихи. При этом предпочтения чемпиона России довольно специфичны: из направлений фигурист выделяет супрематизм и экспрессионизм и работает, опираясь на шедевры мировой живописи и литературы.

Интерес ценителей к творчеству Марка помог ему организовать две личные выставки. Одна из них получила название «ПОЗДНО(¿)» и была посвящена современным проблемам и переживаниям человека. Фигурист нередко поднимает сложные вопросы в своих полотнах, однако не всегда его замысел лежит на поверхности.

«Многие люди видят условную мазню, и для них это и есть мазня. Но важны и контекст, и когда сделано произведение, что было с самим художником, что было в мире. Ну и, в принципе, сама идея, которую он закладывал. С виду это может быть странное и непонятное, а на деле, если разобраться, всё встаёт по полочкам», — говорил он в интервью Первому каналу, намекая, что точно так же происходит с его картинами и выступлениями на льду.

Иисус Христос и хтоническое чудовище из мифологии

Все программы Марка выделяются на фоне остальных своей экспрессивностью и нестандартной структурой. Особенно это заметно в постановках этого года, которые во многом шокировали публику, сначала расстроив, а затем введя в настоящий экстаз. Произвольная на музыку из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» стала чуть ли не главной экспериментальной программой года. Смелый выбор спортсмена и его тренерского штаба впечатлил судей и болельщиков. По признанию Кондратюка, эта композиция была своеобразным вызовом для него, поскольку она вынуждает кататься на пределе возможностей. Без нерва в исполнении музыка «съела» бы фигуриста. К счастью, Марк отлично знает, как войти в роль и поймать кураж. Порой ученик Светланы Соколовской забывается и импровизирует прямо во время выступления. Даже на чемпионате России спортсмен изменил дорожку шагов, но в итоге только выиграл от этого.

В составлении своих программ Кондратюк принимает самое активное участие. Его номера получаются самобытными, полными особой авторской позиции. Марк привносит в них свою философию, отчего эти истории становятся глубоко личными. Например, в короткой программе под саундтрек из сериала «Великолепный век» чувствуется влияние экспрессионистских взглядов фигуриста, что отражается на композиции постановки и её хореографии. Мерный перестук в начале номера и движения рук спортсмена, напоминающие ход стрелок часов, отсылают нас к одному из главных символов творчества Кондратюка. Хтоническое чудище из мифологии Уроборос стало темой последней выставки Марка. Он олицетворяет собой двойственность жизни и незыблемость времени и изображается в виде змея, кусающего себя за хвост. Вы только посмотрите, как интерпретирует этот образ Марк на бумаге, а затем пересмотрите его выступление на льду. Уверяю, вы не будете разочарованы!

«Это что-то новое для меня. Такого в жизни я ещё не катал, и мне очень интересно. В этой музыке и программе есть что-то этническое, может быть, даже несколько надменное… Это уже совсем другой образ», — говорил об этой постановке сам спортсмен.

Кажется, экстраординарного и интересного фигуриста наше мужское одиночное катание не видело уже очень давно.