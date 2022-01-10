Звёздные фигуристы массово снимаются с чемпионата Европы. Может, россиянам тоже не ехать?

Спортсмены отказываются от турнира в Таллине, чтобы обезопасить себя перед Олимпиадой. А наши атлеты рискуют здоровьем ради медалей.

Печальная история сборной США по фигурному катанию должна была стать примером того, как делать не надо. На национальном турнире сразу несколько фигуристов снялись из-за коронавируса. И это возымело эффект: топ-спортсмены из других стран всерьёз обеспокоились своим здоровьем и решили проигнорировать чемпионат Европы.

Тем временем российские спортсмены по-прежнему держат курс на Таллин и готовятся установить там историческое достижение. Вот только вместо медалей домой они могут привезти положительный ковид-тест и разбитые мечты об олимпийских трофеях.

Так не лучше было бы снять россиян с соревнований?

Или федерация действительно намерена рискнуть четырёхлетней подготовкой к Играм ради пары минут славы в Эстонии?

Какие правила ждут фигуристов на чемпионате Европы

За прошедший год фигуристы привыкли к непростым условиям на соревнованиях: коронавирус из раза в раз корректировал планы как самих участников, так и организаторов турниров. Тем не менее адаптироваться под новые правила удалось даже на чемпионате мира в Стокгольме, где меры предосторожности от COVID-19 порой доходили до абсурда.

К счастью, на европейском первенстве в Таллине спортсменам не придётся протирать спиртовыми салфетками все предметы, которых они касались, или же соблюдать дистанцию на льду (в условиях шестиминутных разминок это практически нереально). Достаточно пользоваться масками, вести контроль собственных контактов, а также тщательно отслеживать состояние своего здоровья, чтобы в случае форс-мажорной ситуации предотвратить распространение инфекции.

В этом атлетам помогут ПЦР-тесты и экспресс-тесты на антиген к коронавирусу, которые будут проводиться каждые 24 часа. Проверку будут проходить и другие официальные лица чемпионата — тренеры, судьи, представители сборных и журналисты. Кроме того, за 72 часа до прибытия на спортивную базу все присутствующие должны предоставить отрицательный тест и сертификат о вакцинации. Если же какие-то из требований не будут выполнены или один из тестов покажет положительный результат, то участник будет помещён на карантин, минимальный срок которого 10 дней.

Звёздные фигуристы игнорируют турнир из-за коронавируса

Впрочем, лояльное отношение эстонских властей к обязанностям и свободам атлетов на чемпионате Европы порадовало далеко не всех. Иронично, что именно звёзды фигурного катания не оценили столь щедрый жест и предпочли проигнорировать турнир во избежание риска заразиться коронавирусом. Таков был мотив французских танцоров Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, решивших сняться с соревнований, чтобы сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде. Их примеру последовала итальянская пара Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.

По неизвестным причинам отказалась от таллинского старта украинка Анастасия Шаботова и практически вся сборная Израиля. Из-за коронавируса у партнёрши снялась с турнира британская пара Зои Джонс и Кристофер Бояджи. Странная история приключилась с итальянцем Маттео Риццо, который не поедет в Эстонию из-за… коньков.

«По причинам, связанным с техническим характером моего вида спорта, я буду вынужден пропустить турнир. Желаю огромной удачи всей сборной Италии и спортсменам, которые примут участие в соревнованиях. Увидимся ближе к концу месяца сильнее, чем когда-либо», — написал спортсмен у себя в «инстаграме».

Если даже не брать в расчёт довольно размытую формулировку, предлог, под которым Маттео снялся с турнира, не кажется правдоподобным. У профессиональных фигуристов всегда должна быть запасная пара коньков, но вместо того, чтобы опробовать её и «разносить», Риццо решил «увидеться в конце месяца» — аккурат перед открытием зимней Олимпиады в Пекине. Удивительное совпадение, учитывая, что спортсмен является лидером сборной Италии в мужском одиночном катании.

Складывается ощущение, что многие топовые фигуристы всерьёз опасаются за своё здоровье и олимпийские перспективы, а потому открыто бойкотируют чемпионат Европы.

Федерация напрасно рискует здоровьем россиян ради медалей?

В связи с этим потеря Михаила Коляды, получившего на тренировке травму ноги, не кажется трагедией. Во-первых, это дало шанс Андрею Мозалёву, который заменит ученика Алексея Мишина в Таллине; а во-вторых, у фигуриста будет время, чтобы восстановиться и спокойно подготовиться к главному старту в жизни. Некоторые болельщики и вовсе уверены, что история с Колядой — сплошная бутафория, нацеленная на то, чтобы дать лидеру сборной России законный перерыв.

Вот только если Мише федерация дала поблажку, то остальные члены команды такой роскоши были лишены. Сейчас остро стоит вопрос, а нужно россиянам вообще ехать на чемпионат Европы или лучше последовать примеру иностранных конкурентов и сняться?

С одной стороны, этот турнир важен для многих спортсменов. Выяснить отношения должны Мозалёв и Семененко, следует набраться опыта Кондратюку и танцевальному дуэту Дэвис/Смолкин. Жизненно необходим титул Трусовой, неплохим трофеем стала бы золотая медаль и для Мишиной с Галлямовым. Показать характер и развеять сомнения скептиков намерена чемпионка мира Щербакова. Однако все эти цели меркнут на фоне той мысли, что все их старания могут пойти прахом и привести их не к заветной путёвке в Пекин, а в больничную палату.

На этом чемпионате Европы сборная России может установить историческое достижение, взяв четыре полных пьедестала, но стоит ли игра свеч? Если, не дай бог, кто-то из наших лидеров заболеет, то это поставит под угрозу не только личные амбиции спортсменов, но и надежды федерации на золото в пекинском «команднике». До Игр остаётся чуть менее полутора месяцев, и объективно чиновники напрасно рискуют здоровьем россиян ради медалей.