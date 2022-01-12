Наши фигуристы готовятся завоевать полный пьедестал. И вступают в разборки за Олимпиаду. Оперативные результаты — в нашей онлайн-трансляции.

Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2022. Справятся ли мужчины без Коляды? LIVE

12 января состоятся первые соревнования на чемпионате Европы по фигурному катанию — 2022. Зрители увидят короткие программы мужчин и спортивных пар. В обоих видах россияне могут претендовать на полные пьедесталы. В соревнованиях мужчин нашу страну представят Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв. Михаил Коляда снялся с турнира из-за травмы. Помимо борьбы за медали наших одиночников ждут разборки за олимпийскую путёвку. У Мозалёва ещё есть шанс перетянуть на свою сторону тренерский совет, обыграв Семененко.

В соревнованиях спортивных пар Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Лучшие пары страны поспорят о том, кто же должен выступить в олимпийском командном турнире.

Короткая программа мужчин стартует в 12:50, пары выйдут на лёд в 19:45.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого дня чемпионата Европы в Таллине.

Болеем за наших вместе с «Чемпионатом»!