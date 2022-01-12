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Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, короткая программа. Онлайн-трансляция выступлений Кондратюк, Семененко, Мозалёв

Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2022. Справятся ли мужчины без Коляды? LIVE
Яна Левхина
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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Наши фигуристы готовятся завоевать полный пьедестал. И вступают в разборки за Олимпиаду. Оперативные результаты — в нашей онлайн-трансляции.

12 января состоятся первые соревнования на чемпионате Европы по фигурному катанию — 2022. Зрители увидят короткие программы мужчин и спортивных пар. В обоих видах россияне могут претендовать на полные пьедесталы. В соревнованиях мужчин нашу страну представят Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв. Михаил Коляда снялся с турнира из-за травмы. Помимо борьбы за медали наших одиночников ждут разборки за олимпийскую путёвку. У Мозалёва ещё есть шанс перетянуть на свою сторону тренерский совет, обыграв Семененко.

В соревнованиях спортивных пар Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Лучшие пары страны поспорят о том, кто же должен выступить в олимпийском командном турнире.

Короткая программа мужчин стартует в 12:50, пары выйдут на лёд в 19:45.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого дня чемпионата Европы в Таллине.

Болеем за наших вместе с «Чемпионатом»!

Фигурное катание. ЧЕ-2022. Таллин, Эстония
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию 2022
Фигурное катание. ЧЕ-2022. Таллин, Эстония
Мужчины. Короткая программа
12 января 2022, среда. 13:05 МСК
Не началось
Live Яна Левхина

В первый день чемпионата Европы состоятся короткие программы в соревнованиях мужчин и спортивных пар. Соревнования стартуют в 12:50 по московскому времени. Будем болеть за Марка Кондратюка, Евгения Семененко и Андрея Мозалёва.

Среди пар на лёд выйдут Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

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