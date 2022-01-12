Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2022. Справятся ли мужчины без Коляды? LIVE

12 января состоятся первые соревнования на чемпионате Европы по фигурному катанию — 2022. Зрители увидят короткие программы мужчин и спортивных пар. В обоих видах россияне могут претендовать на полные пьедесталы. В соревнованиях мужчин нашу страну представят Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв. Михаил Коляда снялся с турнира из-за травмы. Помимо борьбы за медали наших одиночников ждут разборки за олимпийскую путёвку. У Мозалёва ещё есть шанс перетянуть на свою сторону тренерский совет, обыграв Семененко.
В соревнованиях спортивных пар Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Лучшие пары страны поспорят о том, кто же должен выступить в олимпийском командном турнире.
Короткая программа мужчин стартует в 12:50, пары выйдут на лёд в 19:45.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого дня чемпионата Европы в Таллине.
Болеем за наших вместе с «Чемпионатом»!
В первый день чемпионата Европы состоятся короткие программы в соревнованиях мужчин и спортивных пар. Соревнования стартуют в 12:50 по московскому времени. Будем болеть за Марка Кондратюка, Евгения Семененко и Андрея Мозалёва.
Среди пар на лёд выйдут Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
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