Проверка для Щербаковой. Фигуристке необходимо восстановить репутацию на чемпионате Европы

Анна Щербакова всегда считалась самой надёжной и стабильной фигуристкой в сборной России, на которую всегда можно положиться. Но одно неудачное выступление на чемпионате страны сильно подпортило её репутацию. Щербакова оказалась под огнём критики. Со всех сторон так и доносилось, что Аня ещё не заслужила права поехать на Олимпиаду и вообще — необходимо устроить перекаты между ней и Елизаветой Туктамышевой. Ученица Тутберидзе столкнулась с колоссальным давлением.

На чемпионате Европы Щербаковой необходимо прервать всю критику в свою сторону. Своими прокатами Аня должна доказать, что она как никто другой достойна ехать на Олимпиаду.



Но сделать это будет не так просто.

Щербакова оказалась под огнём критики после чемпионата России

Чемпионат России всегда считался самым счастливым турниром для Анны Щербаковой. Но 2021 год переломил приятную для фигуристки тенденцию. Последний чемпионат страны ученица Тутберидзе вряд ли будет вспоминать с положительными эмоциями. Турнир с самого начала складывался для Ани очень тяжело. После короткой программы фигуристка угодила в скандал. Судьи подняли Щербакову с третьего места на второе, отняв у Софьи Муравьёвой, опережающей её, довольно спорный балл за поздний старт. И весь негатив за досадную ошибку обрушился не на самих арбитров, а на Аню. Зрители начали подозревать фигуристку в том, что судьи специально затягивают её как можно выше, чтобы она любым способом пробралась на Олимпиаду. Неудивительно, что после такого шквала критики ученица Тутберидзе выступила в произвольной программе неудачно. Щербакова сорвала единственный квад и с ошибкой исполнила каскад лутц — риттбергер. После проката Аня не могла сдержать слёз. Фигуристка горько разрыдалась, думая, что шанс поехать в Пекин она упустила. Но всё для Щербаковой закончилось благополучно. Аня попала в тройку, заслужив право участвовать в главных стартах.



Казалось бы, после этого фигуристка должна была выдохнуть и сосредоточиться на подготовке к чемпионату Европы. Но не тут-то было. Третье место Щербаковой на чемпионате России вызвало огромный резонанс. Многие сочли несправедливым то, что Аня с грубейшими ошибками завоевала бронзу, когда как были участницы и посильнее. Поставили под сомнение зрители и вероятную поездку Щербаковой в Пекин. Мол, как девочка, не исполнившая чисто ни одного элемента ультра-си, отправится на Олимпиаду.

С критикой выступил и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Великий фигурист предложил устроить перекаты между Щербаковой и Туктамышевой и только после них решить, кто же достоин ехать на Олимпиаду.



«Все всё понимают, всё видят. Я бы сделал контрольный прокат: Аня покаталась бы против Лизы – и посмотрели бы, кто действительно будет в хорошей форме.

Я смотрел тренировки Ани, Аня была вообще не в форме. Ни разу на тренировке не сделала четверного. Может, федерация что-нибудь придумает и сделает контрольный прокат. Думаю, ещё не точная история, кто поедет третьим номером – Щербакова или Туктамышева», – сказал Плющенко в рамках общения с болельщиками.

Из надёжной чемпионки Аня в одночасье превратилась в фигуристку, которую хотят отцепить от Олимпиады.

Чемпионат Европы станет для Ани проверкой на прочность

Флёр скандальности постоянно витал вокруг Щербаковой после чемпионата России. И, к сожалению, все эти разговоры не прошли и мимо самой фигуристки. На пресс-конференции после завершения турнира один из журналистов откровенно спросил у Ани, почему же именно она, не исполнившая ни одного прыжка ультра-си, должна ехать на Игры вместо Туктамышевой. Острый вопрос смутил Щербакову, но всё же ответила: «Решают судьи». И Аня права, если и могут быть какие-то претензии к её баллам, то предъявлять их надо прежде всего арбитрам, а не ей самой. Не она же выставляет себе оценки.



После чемпионата России Щербакова оказалась под колоссальным давлением. Со всех сторон так и доносились разговоры, что Аня недостойна ехать на Олимпиаду. Теперь ученице Тутберидзе во что бы то ни стало надо прервать критику и доказать, что именно она обязана ехать в Пекин. Чемпионат Европы превратится для Щербаковой в настоящую проверку на прочность.

Как Щербаковой вернуть репутацию надёжной фигуристки?

Турнир в Таллине станет для наших фигуристов решающим тестом перед Олимпиадой. Именно по итогам чемпионата Европы будет формироваться сборная в Пекин. И хоть позиции Ани не выглядят шаткими даже несмотря на критику, окружающую её, ей всё равно придётся подтверждать право поехать на Олимпиаду. Причём не столько для федерации и тренерского совета, сколько для общественности. Щербаковой необходимо пресечь все разговоры о том, что она не заслуживает поехать на Игры. Сделать это Ане будет непросто.

Основная претензия, которая звучит по отношению к фигуристке — это отсутствие ультра-си. С сверхсложными прыжками у Щербаковой в этом сезоне отношения действительно сложные. На открытых прокатах ученица Тутберидзе выступила с одними тройными, а на турнире в Будапеште упала с единственного квада. На этапах Гран-при четверные вернулись. В Италии Щербакова исполнила флип, а во Франции собиралась зайти ещё и на лутц, правда, он не удался из-за падения на заходе. К чемпионату России Аня планомерно готовила два четверных прыжка, но в итоге зашла на один, который ей не удался. Это и побудило разговоры о том, что Щербакова сдаёт позиции. Чтобы вернуть былую репутацию надёжной фигуристки, Ане будет достаточно чисто исполнить обе программы, показав в произвольной хотя бы один квад. Даже в этом случае все вопросы отпадут.



Итоговое место в случае Щербаковой не так важно. С Валиевой бороться нереально, обойти Трусову, стремительно набирающую форму, Ане тоже будет сложно. А третье место в случае идеальных прокатов ни у кого никаких вопросов не вызовет. Но ключевое тут — выступления Ани действительно должны быть безупречными. Вылететь из тройки на чемпионате Европы для наших фигуристок задача непосильная. Так что за Щербакову всё скажут именно её прокаты, а не медаль.



Хочется верить, что весь тот негатив, который свалился на фигуристку после чемпионата России, не сломал её крепкий и непоколебимый характер. И Аня вновь докажет всем, что её просто глупо списывать со счетов.