Наши фигуристы потрясающе дебютировали на чемпионате Европы. У нас российский пьедестал!

До старта чемпионата Европы в Таллине многие эксперты говорили об уникальной возможности для сборной России завоевать все 12 наград. Правда, в такой расклад до последнего верилось с трудом, ведь наши одиночники по праву заслужили звание самых нестабильных. Выступления российских фигуристов нередко напоминают американские горки. Но только не в этот раз.

В Эстонии Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв не допустили ни одной ошибки и уверенно захватили весь пьедестал в короткой программе.

Кажется, пора перестать считать одиночников слабым звеном.

Яркий дебют Кондратюка на чемпионате Европы

Выступления участников из первых разминок не впечатлили. Фигуристы часто ошибались и в целом демонстрировали низкий уровень катания. Борьба за медали должна была начаться чуть позже, и первым в неё вступил одиночник из России. Марк Кондратюк продолжает своё потрясающее восхождение в этом сезоне. Ученик Светланы Соколовской сенсационно обыграл в Санкт-Петербурге Михаила Коляду и стал новым чемпионом страны. Но даже после этой победы лидерские позиции Марка в олимпийской сборной оставались под вопросом — в Таллине Кондратюк был намерен доказать, что достоин поездки в Пекин.

С первых же минут зал замер от восхищения: мощная постановка под саундтрек из известного турецкого сериала «Великолепный век» произвела неизгладимое впечатление на публику. Во многом благодаря блестящему исполнению Марка. Начал фигурист с шикарного четверного тулупа, затем приземлил тройной аксель, а во второй половине программы буквально вбил в лёд сложнейший каскад из четверного сальхова и тройного тулупа. Необычные строгие линии, экспрессивная дорожка шагов и стремительные вращения — спортсмен выложился на все сто процентов. Арбитры заметили молодого талантливого фигуриста и оценили его особенную манеру катания — Кондратюк получил очень солидные баллы — 99,06. Это серьёзная заявка на золото! Яркий дебют подопечного Светланы Соколовской на чемпионате Европы.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«Просто круто! Часто задают мне вопрос, как нашим спортсменам выступать без гимна, без флага. А вы знаете, все прекрасно знают, кто из какой страны. Когда вышел Марк Кондратюк, все зрители прекрасно его поддержали, потому что все знают, что это новоиспечённый чемпион России. Молодец! Вышел и наичистейшим образом исполнил программу, которая заводит. Марк такой спортсмен взрывной, амплитудный. Он может сделать всё, чтобы зал с ним прыгал, вращался и делал дорожки шагов», — восхищался прокатом россиянина олимпийский чемпион Алексей Ягудин, комментировавший соревнования.

Неплохо со своей программой справился Владимир Литвинцев, представляющий Азербайджан. Фигурист допустил пару незначительных ошибок на элементах ультра-си и получил за своё выступление 83,46 балла. Если бы не совершенно невероятный Марк Кондратюк, спортсмен легко мог бы возглавить турнирную таблицу после пятой разминки.

Семененко вернулся в гонку за Пекин

После технического перерыва на лёд вышла последняя группа, в которой волею жребия оказались сильнейшие участники турнира. И первым из них представлять свою короткую программу предстояло Евгению Семененко. Подопечный Алексея Мишина попал на чемпионат Европы при странных обстоятельствах: тренерский совет ФФККР решил отправить спортсмена в Эстонию взамен бронзового призёра национального первенства Андрея Мозалёва. Тем не менее оба одиночника приехали в Таллин, чтобы в равных условиях выяснить отношения на международной арене.

Семененко известен своим умением собираться в самый ответственный момент. Именно это он и продемонстрировал. Два четверных, один из которых в каскаде и тройной аксель — всё было выполнено на высочайшем уровне. Женя предстал лучшей версией себя, показав очень эмоциональное катание. Арбитры на оценки не поскупились: 99,04 балла — всего две сотых отделяют Семененко от Марка Кондратюка. Очевидно, что спортсмен не намерен сдавать борьбу за титул чемпиона Европы. Претензии ученика Алексея Мишина на место в олимпийской сборной становятся всё реальнее.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«Ну вот такие программы лёгкие, прекрасно сделанные, мы привыкли комментировать в прошлом сезоне. Этот сезон скомканный немного получился. День сегодняшний показывает, что легко, элегантно всё выверенно, достаточно точно, на профессиональном уровне сделано. Этот каскад, четверной тулуп — тройной тулуп, с которого программа началась, настолько легко был выполнен. Прям от меня лично на все 5+. За сальхов поборолся, но сделал. Единственное, что меня смущает, дорожка шагов третьего уровня», — оценил выступление фигуриста Алексей Ягудин.

Небезупречен был лидер французской команды Кевин Аймоз. С результатом в 80,39 балла он занял 10-ю строчку. Без четверных катался латвиец Денис Васильев, стабильно добирающий оценку за счёт высоких компонентов. Не разочаровал он и в этот раз. За свой прокат он получил 90,24 балла.

Мозалёв довершил триумф россиян в Эстонии

Невероятное выступление показал Морис Квителашвили. Ученик Этери Тутберидзе играючи исполнил каскад четверной сальхов — тройной тулуп, тройной аксель и сольный четверной тулуп. Правда, после повторного просмотра на прыжке в 3,5 оборота судьи увидели недокрут. Из-за этого оценка фигуриста оказалась немного ниже, чем у россиян, — 92,76. Тем не менее списывать Мориса со счетов будет опрометчиво — в произвольной программе спортсмен сможет улучшить свои позиции.

И вот наступило время выходить на лёд Андрею Мозалёву. Фигуристу предстояло непростое испытание: в короткой программе он ещё ни разу в сезоне не откатался чисто. Ученика Кирилла Давыденко уже успели заклеймить нестабильным, но в Таллине Мозалёв наконец прервал печальную тенденцию. Счастливая арена, на которой Андрей когда-то стал чемпионом мира по юниорам, вероятно, придала моральных сил фигуристу. Иначе это чудо не объяснишь. Спортсмен снова поразил своим артистическим даром. Необычный образ человека с живым, бьющимся сердцем, как выразился Алексей Ягудин, очень к лицу Андрею. Сложная работа с корпусом и руками, нестандартные переходы между элементами и отличное владение коньком — всё это не оставило судей равнодушными. Итого: 99,76 балла — Андрей довершил триумф россиян в Эстонии и уверенно выбился в лидеры. В короткой программе у нас полный пьедестал!

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«Мне нравится, с каким хладнокровием Андрей сейчас относится к тому, что он показал на льду. Но мы будем радоваться за него. Круто, спокойно, чисто, вообще без каких-либо претензий. Браво, ребята, спасибо вам за этот праздник!» — даже у Алексея Ягудина не осталось ни одной причины, чтобы критиковать наших ребят.

Завершал соревновательную программу первого дня Даниэль Грассль. Чистейший прокат с четверным лутцем и трикселем позволил итальянцу поулыбаться в «кисс энд край». 91,75 балла — его результат. Из-за помарок в технике фигурист не смог подняться выше пятого места. Да и куда ему тягаться с нашими великолепными парнями?

Если до турнира за Кондратюка, Семененко и Мозалёва было тревожно, то теперь они доказали, что готовы биться за пьедестал до конца. Надеемся, что в произвольной программе они выступят ничуть не хуже.