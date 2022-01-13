Ученики Тутберидзе выдали блестящий прокат на ЧЕ, но всё равно проиграли. Как же так?

Прошлый чемпионат Европы стал триумфальным для российских пар. Наши фигуристы заняли весь пьедестал почёта, а на церемонии награждения дружно распевали гимн на высшей ступени. В этом году у россиян есть все шансы на повторение сценария 2020 года. Только расстановка мест на этот раз уже точно будет другая, ведь вместо Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина в Таллин приехали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, жаждущие заполучить свой первый титул чемпионов Европы. Ученики Тамары Москвиной лихо дебютировали на первенстве континента. Иначе как ещё прокомментируешь их мировой рекорд?
Мишина и Галлямов не оставили шансов подопечным Тутберидзе Тарасовой с Морозовым, в кои-то веки выдавшим блестящий прокат. Даже личного рекорда не хватило Жене с Володей, чтобы дотянуться до дерзких чемпионов мира. Бойкова с Козловским же самовольно устранились из борьбы за лидерство, совершив грубую ошибку.
Тем не менее интрига в вопросе о том, кто же станет новым чемпионом Европы, всё ещё остаётся.
Короткая программа показала: возможно всё, что угодно.
Европейцы русским не конкуренты
Основная борьба на чемпионате Европы в Таллине ожидаемо развернулась между российскими парами. Уже в короткой программе между нашими ребятами и дуэтами из других стран образовалась пропасть, которую едва ли последние смогут преодолеть.
В первых разминках падали почти все. И не только на прыжках и выбросах: так, нидерландская пара Дарья Данилова и Мишель Циба сорвали тодес — партнёрша очень неприятно поскользнулась и встретилась со льдом. Первыми, кто смог преодолеть отметку в 60 баллов, стала пара из Испании Лаура Баркеро и Марко Зандрон. Однако запомнились они вовсе не приятными для себя оценками, а нелепым падением партнёра на дорожке шагов. Вот так: никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь.
Приятное впечатление, несмотря на падение с выброса, оставила после себя немецкая пара Минерва-Фабьен Хасе и Нолан Зегерт. Их нежная короткая программа и тёплые отношения друг с другом не могут не вызывать симпатию. За свой прокат они получили 62,21 балла. Другая немецкая пара Анника Хокке и Роберт Кункель продемонстрировала очень яркое и динамичное катание под хит группы ABBA, вызвав овации публики. Однако баллы они получили небольшие — всего 55,17.
Тарасова и Морозов заработали личный рекорд, но не победили
Наиболее близко к российской тройке лидеров подобралась пара из Италии. Ребекка Гиларди — Филипп Амброзини открывали сильнейшую разминку. Итальянцы порадовали зажигательным катанием под Mambo Italiano и яркими костюмами. Они тоже не избежали ошибок и набрали 62,76 балла, но аперитив перед главными звёздами этого вечера определённо удался.
Первыми на лёд из наших пар вышли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Этери Тутберидзе и Максим Траньков внимательно наблюдали за своими подопечными за бортиком. Лирический образ Пигмалиона и Галатеи, который Вова и Женя воплощают в короткой программе, очень подходит им. А на чемпионате Европы чувственная постановка и вовсе заиграла новыми красками. Способствовало этому практически идеальное катание дуэта. Безупречный параллельный тройной тулуп, мастерская тройная подкрутка и чуть смазанный касанием руки выброс с тройного риттбергера — сегодня Женя и Вова выглядели заметно увереннее, нежели на предыдущих стартах.
Неужели Тутберидзе всё же смогла их собрать перед чемпионатом Европы после череды неудач? Очень хочется верить, что — да. Тарасову и Морозова сегодня было просто не узнать. Давно ребята не катались так блестяще.
Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
Лёд ребята покидали в хорошем настроении, но слишком радоваться не спешили — пока рано. Однако повод для улыбок у них, безусловно, был: за свой прокат они получили 81,58 балла — это их личный рекорд. Поразительно, что при таком прорыве подопечным Тутберидзе и Транькова так и не удалось победить. Но что ж, таков уровень нашего парного катания.
Бойкова и Козловский допустили грубую ошибку
Следом за Тарасовой и Морозовым с короткой программой выступили чемпионы Европы — 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Подопечные Тамары Москвиной выдали мощный прокат под музыку Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро». Особенно классно смотрелся их выброс с тройного флипа, а переполнявшая их энергия передавалась всему залу. Правда, избежать ошибок им не удалось: Саша сдвоила двойной сальхов, что заметно отразилось на оценках. 76,26 балла — явно не тот результат, на который рассчитывала пара.
Отставание от Тарасовой и Морозова — больше пяти баллов. Не фатально, но задача защитить титул чемпионов Европы для них теперь сильно осложняется.
«Но в целом до последнего аккорда музыкального они в теме, они заряжены на результат», — сказал Алексей Ягудин в эфире «Первого канала».
Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
И действительно реабилитироваться и показать себя в полном блеске Бойкова и Козловский смогут в произвольной программе. Не время опускать руки.
Мишина и Галлямов побили мировой рекорд
Закрывал выступления пар в короткой программе ещё один прекрасный дуэт Тамары Москвиной — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Действующие чемпионы мира в очередной раз продемонстрировали высочайший уровень мастерства. Кажется, что их «Эсмеральда» с каждым стартом становится всё лучше и лучше! Чёткие подкрутка и выброс, лёгкий параллельный тройной сальхов — придраться к «мишкам», как их называют болельщики, невозможно. Похоже, никакие победы и титулы не способны заставить эту пару остановиться в развитии. Чемпионы мира в очередной раз продемонстрировали выдающееся катание.
«Всё отточено, вылизано идеальным образом. Браво!» — подвёл итог Алексей Ягудин.
За своё великолепное выступление Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили 82,36 балла. Это новый мировой рекорд!
Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
Однако разница между Мишиной/Галлямовым и Тарасовой/Морозовым — меньше балла. Да и Бойкова с Козловским сдаваться точно не собираются. Но европейцев наши пары уже положили на лопатки. А кто станет новыми чемпионами Европы накануне Олимпийских игр в Пекине, решит произвольная программа. Желаем удачи всем нашим фигуристам, и пусть победят сильнейшие!
- 13 января 2022
-
00:37
-
00:18
-
00:08
-
00:07
- 12 января 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:54
-
23:45
-
23:42
-
23:34
-
23:22
-
23:15
-
22:51
-
22:28
-
22:11
-
21:50
-
21:07
-
20:54
-
20:34
-
20:03
-
19:40
-
19:27
-
19:19
-
19:10
-
19:03
-
18:49
-
18:43
-
18:39
-
18:17
-
18:14
-
17:58
-
17:51
-
17:32
-
17:13
-
16:56