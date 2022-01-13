Наши пары в Таллине уложили всех на лопатки, а Мишина и Галлямов и вовсе побили рекорд. Конкурировать с Россией просто бесполезно.

Ученики Тутберидзе выдали блестящий прокат на ЧЕ, но всё равно проиграли. Как же так?

Прошлый чемпионат Европы стал триумфальным для российских пар. Наши фигуристы заняли весь пьедестал почёта, а на церемонии награждения дружно распевали гимн на высшей ступени. В этом году у россиян есть все шансы на повторение сценария 2020 года. Только расстановка мест на этот раз уже точно будет другая, ведь вместо Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина в Таллин приехали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, жаждущие заполучить свой первый титул чемпионов Европы. Ученики Тамары Москвиной лихо дебютировали на первенстве континента. Иначе как ещё прокомментируешь их мировой рекорд?

Мишина и Галлямов не оставили шансов подопечным Тутберидзе Тарасовой с Морозовым, в кои-то веки выдавшим блестящий прокат. Даже личного рекорда не хватило Жене с Володей, чтобы дотянуться до дерзких чемпионов мира. Бойкова с Козловским же самовольно устранились из борьбы за лидерство, совершив грубую ошибку.

Тем не менее интрига в вопросе о том, кто же станет новым чемпионом Европы, всё ещё остаётся.

Короткая программа показала: возможно всё, что угодно.

Европейцы русским не конкуренты

Основная борьба на чемпионате Европы в Таллине ожидаемо развернулась между российскими парами. Уже в короткой программе между нашими ребятами и дуэтами из других стран образовалась пропасть, которую едва ли последние смогут преодолеть.

В первых разминках падали почти все. И не только на прыжках и выбросах: так, нидерландская пара Дарья Данилова и Мишель Циба сорвали тодес — партнёрша очень неприятно поскользнулась и встретилась со льдом. Первыми, кто смог преодолеть отметку в 60 баллов, стала пара из Испании Лаура Баркеро и Марко Зандрон. Однако запомнились они вовсе не приятными для себя оценками, а нелепым падением партнёра на дорожке шагов. Вот так: никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь.

Приятное впечатление, несмотря на падение с выброса, оставила после себя немецкая пара Минерва-Фабьен Хасе и Нолан Зегерт. Их нежная короткая программа и тёплые отношения друг с другом не могут не вызывать симпатию. За свой прокат они получили 62,21 балла. Другая немецкая пара Анника Хокке и Роберт Кункель продемонстрировала очень яркое и динамичное катание под хит группы ABBA, вызвав овации публики. Однако баллы они получили небольшие — всего 55,17.

Тарасова и Морозов заработали личный рекорд, но не победили

Наиболее близко к российской тройке лидеров подобралась пара из Италии. Ребекка Гиларди — Филипп Амброзини открывали сильнейшую разминку. Итальянцы порадовали зажигательным катанием под Mambo Italiano и яркими костюмами. Они тоже не избежали ошибок и набрали 62,76 балла, но аперитив перед главными звёздами этого вечера определённо удался.

Первыми на лёд из наших пар вышли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Этери Тутберидзе и Максим Траньков внимательно наблюдали за своими подопечными за бортиком. Лирический образ Пигмалиона и Галатеи, который Вова и Женя воплощают в короткой программе, очень подходит им. А на чемпионате Европы чувственная постановка и вовсе заиграла новыми красками. Способствовало этому практически идеальное катание дуэта. Безупречный параллельный тройной тулуп, мастерская тройная подкрутка и чуть смазанный касанием руки выброс с тройного риттбергера — сегодня Женя и Вова выглядели заметно увереннее, нежели на предыдущих стартах.

Неужели Тутберидзе всё же смогла их собрать перед чемпионатом Европы после череды неудач? Очень хочется верить, что — да. Тарасову и Морозова сегодня было просто не узнать. Давно ребята не катались так блестяще.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Лёд ребята покидали в хорошем настроении, но слишком радоваться не спешили — пока рано. Однако повод для улыбок у них, безусловно, был: за свой прокат они получили 81,58 балла — это их личный рекорд. Поразительно, что при таком прорыве подопечным Тутберидзе и Транькова так и не удалось победить. Но что ж, таков уровень нашего парного катания.

Бойкова и Козловский допустили грубую ошибку

Следом за Тарасовой и Морозовым с короткой программой выступили чемпионы Европы — 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Подопечные Тамары Москвиной выдали мощный прокат под музыку Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро». Особенно классно смотрелся их выброс с тройного флипа, а переполнявшая их энергия передавалась всему залу. Правда, избежать ошибок им не удалось: Саша сдвоила двойной сальхов, что заметно отразилось на оценках. 76,26 балла — явно не тот результат, на который рассчитывала пара.

Отставание от Тарасовой и Морозова — больше пяти баллов. Не фатально, но задача защитить титул чемпионов Европы для них теперь сильно осложняется.

«Но в целом до последнего аккорда музыкального они в теме, они заряжены на результат», — сказал Алексей Ягудин в эфире «Первого канала».

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

И действительно реабилитироваться и показать себя в полном блеске Бойкова и Козловский смогут в произвольной программе. Не время опускать руки.

Мишина и Галлямов побили мировой рекорд

Закрывал выступления пар в короткой программе ещё один прекрасный дуэт Тамары Москвиной — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Действующие чемпионы мира в очередной раз продемонстрировали высочайший уровень мастерства. Кажется, что их «Эсмеральда» с каждым стартом становится всё лучше и лучше! Чёткие подкрутка и выброс, лёгкий параллельный тройной сальхов — придраться к «мишкам», как их называют болельщики, невозможно. Похоже, никакие победы и титулы не способны заставить эту пару остановиться в развитии. Чемпионы мира в очередной раз продемонстрировали выдающееся катание.

«Всё отточено, вылизано идеальным образом. Браво!» — подвёл итог Алексей Ягудин.

За своё великолепное выступление Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили 82,36 балла. Это новый мировой рекорд!

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Однако разница между Мишиной/Галлямовым и Тарасовой/Морозовым — меньше балла. Да и Бойкова с Козловским сдаваться точно не собираются. Но европейцев наши пары уже положили на лопатки. А кто станет новыми чемпионами Европы накануне Олимпийских игр в Пекине, решит произвольная программа. Желаем удачи всем нашим фигуристам, и пусть победят сильнейшие!