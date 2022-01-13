«Ездила отдыхать, лежала на пляже». Как Трусова провалилась на дебютном чемпионате Европы

Чемпионат Европы в Таллине для Александры Трусовой — шанс реабилитироваться после провала на своём предыдущем континентальном первенстве в 2020 году. В австрийском Граце Саша хоть и взяла бронзу, но её отставание от Косторной и Щербаковой красноречиво говорило, что её стратегия максимальной сложности не работает. Упор на ультра-си лишь превратил прокаты Саши в лотерею. И, к сожалению, выиграть в ней у неё пока не получилось.

Но, возможно, счастливый билет ждёт Сашу на чемпионате Европы в Таллине?

Крайне ненадёжная фигуристка

Два года назад на свой первый чемпионат Европы Александра Трусова ехала после кошмарного выступления на чемпионате России. Если бы Елизавета Туктамышева не развалила тогда в Красноярске свою произвольную попыткой прыгнуть четверной тулуп, то высока вероятность, что ни на какой чемпионат Европы Саша вообще не попала бы. Но ей повезло, оставалось оправдать это везение в Граце. Однако показать там достойный результат Русская ракета снова не смогла. Буквально билась о лёд четверными и уже традиционно потерпела поражение от своих подруг по команде с менее солидным арсеналом прыжков.

Вроде бы все три российские фигуристки стояли на пьедестале, и какая разница, в каком порядке? Но разница была. Когда девочка, прорубившая окно в эру четверных для женщин, довольствуется только бронзой, что-то определённо идёт не так. Едва ли Трусова сама мечтала о бронзе. И даже о серебре. Она ехала на чемпионат Европы за титулом, а вместо этого закрепила за собой звание очень ненадёжной фигуристки.

Результат Трусовой после двух программ — 225,34 — смотрелся крайне уныло на фоне заявленного контента. Такие баллы спокойно набирала Алина Загитова без всяких четверных и не без ошибок в прокатах. Многие тогда так и видели альтернативную реальность, где вместо Трусовой бронзу из Граца привозит Алина. Но и тут Саше повезло: олимпийская чемпионка очень вовремя приостановила карьеру, самолично избавив Русскую ракету от лишней конкурентки.

Обидная помарка

Чемпионат Европы — 2020 для Александры Трусовой мог сложиться ещё печальнее, если бы тренеры не отговорили её прыгать в короткой программе тройной аксель. Этот прыжок, кстати, до сих пор ей не покорился, а тогда он и вовсе был «сырой», чтобы пробовать его на главных стартах.

Но максималистка Саша, конечно, долго противилась отказу от единственного разрешённого ультра-си в короткой программе. Послушать Тутберидзе она решила, видимо, в последний момент, из-за чего выезд с двойного акселя получился смазанным, и прыжок ей оценили на минус. Помарка на дупеле для «королевы квадов» — это очень обидно. Особенно с учётом того, что любая подобная мелочь в выступлениях Саши, как правило, отражается на оценках.

Тем не менее эта помарка не помешала Трусовой побить свой личный рекорд в короткой, она набрала 74,95 балла. Так что ставка на стабильность была оправдана: падения никого не красят, но отнимают баллы за компоненты. Ничего удивительного, что более стабильная на тот момент Щербакова получила выше оценки, чем Саша. И немудрено, что это поколебало её решимость прыгать пять четверных в произвольной. Ведь контент с тремя квадами вполне был бы конкурентоспособен при чистом прокате. А ещё он мог уберечь её от маячившей перед ней репутации чемпионки тренировок, которая в боевых условиях рассыпается на части.

Но справиться с тремя квадами Трусова тоже не смогла. Ярлык нестабильной фигуристки приклеился окончательно, а её коллекцию медалей опять пополнила бронза: «золотые» времена остались в славном юниорском прошлом.

Сплошное разочарование

На самом деле в Граце у Трусовой должна была быть попытка четырёх квадов. Просто вместо четверного флипа в середине программы она прыгнула тройной. Падение с первого же прыжка в произвольной — четверного лутца, который к тому же должен был идти в каскаде с тройным сальховом через ойлер — выбило её из колеи. Ну, а дальше вся программа превратилась в ледовую эстафету с прыжками, которую Саша хотела быстрее закончить. Из квадов ей удался только четверной тулуп в каскаде с тройным. Четверной флип превратился в тройной, а на сольном квад-тулупе она вновь упала.

Всего два падения в произвольной у Саши можно было бы считать прорывом. Но какой это прорыв, когда фигуристка, стремящаяся к «пятиквадке», чисто исполняет один четверной из трёх (даже четырёх)? Да и с каких пор программу с двумя падениями называют успешной? Ах, да — с появлением четверных у одиночниц. Но каким бы сложным ни был контент, это здорово именно при чистом прокате. А в Граце «Игра престолов» Саши смотрелась отнюдь не здорово. Скорее, грустно. И оценка — 150,39 балла для Русской ракеты — сплошное разочарование. Ведь это было меньше, чем у Косторной, которая прыгала в своей произвольной всего два тройных акселя и тоже не обошлась без падения в прокате. Но у Алёны программа не выглядела перемещением по льду от одного прыжка к другому. А катание Саши смотрелось пусто, и падения лишь усилили это впечатление.

Сама Трусова оправдывала свой провал новогодним отпуском, из-за которого не успела прийти в форму. Но в таком случае стратегия с исполнением как можно большего количества четверных выглядит ещё страннее.

«На Новый год я ездила отдыхать, лежала на пляже. Но от этого лучше настроение, а форму я наберу», — говорила Саша.

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Без права на ошибку

Трусова и сама понимает, что падать с тремя квадами в программе — это не дело. Понимает, что нужно кататься стабильно и мешает ей в этом не форма, а голова, и прежде всего на соревнованиях. Одна ошибка тянет за собой другие. Вселяет сомнение там, где необходима твёрдая решимость.

«Я просто не могу собраться. На тренировках работаю над тем, чтобы собираться после падений, но я не собралась после первого из них, поэтому произошло второе. Три четверных для меня не проще, чем пять. Наоборот, я люблю выступать с очень сложным контентом. Я считаю, что с тремя четверными у меня нет права ошибиться, с пятью — чуть-чуть есть», — сказала Александра Трусова после чемпионата Европы в Граце.

С таким подходом неудивительно, что Александра Трусова не выдаёт на соревнованиях чистых прокатов. Вместо того чтобы верить в собственные силы, она страхуется пятью четверными: что-нибудь да получится. А когда речь заходит о ставке на чистый прокат с облегчённым контентом, она теряется: а как же право на ошибку? На чемпионате Европы в 2020 году произошло как раз это.

Однако с тех пор минуло два года, Саша повзрослела, и вместе с ней, возможно, подросла и её вера в себя. Правда, сейчас для победы ей в любом случае бесполезно отказываться от пяти четверных ради чистых прокатов. Потому что теперь, если она хочет победить на чемпионате Европы в Таллине, ей просто необходима «пятиквадка». И никакого права на ошибку при этом быть уже не может: главная соперница слишком сильна, верит в свои силы и бьёт рекорды даже с ошибками.