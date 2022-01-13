Щербакова — даже не в тройке на чемпионате Европы. Российского пьедестала не будет?

Чемпионат Европы традиционно анонсировался как беспрекословный бенефис российских фигуристок. Ни у кого не было сомнений, что наши девочки вновь захватят полный пьедестал, как это было на континентальных первенствах уже семь раз. Но грянула сенсация. Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс выдала лучший прокат в карьере и оказалась второй, уступив только неземной Камиле Валиевой, установившей очередной мировой рекорд.

К сожалению, прорыву Хендрикс прежде всего поспособствовали наши же девочки. Александра Трусова не осилила тройной аксель, а Анна Щербакова упала с тройного лутца, оставшись без каскада.



За судьбу российского пьедестала становится тревожно.

Трусова не может покорить тройной аксель

Первые разминки наглядно показали, почему женское одиночное катание в Европе нередко называют мёртвым. Большинство спортсменок откровенно мучились на льду, срывая даже простейшие элементы. Смотреть на их потуги было очень тяжело. Пожалуй, единственным светлым пятном за первые четыре группы участниц стало выступление бывшей россиянки Анастасии Губановой, ныне представляющей Грузию. Подопечная Евгения Рукавицына уверенно откатала короткую программу, исполнив каскад флип-тулуп, двойной аксель и тройной лутц. Рейтинг у Насти невысокий, поэтому оценки ей подзажали — всего 67,02 за такое великолепное выступление. Тем не менее даже строгость судей не помешала Губановой оставаться в лидерах вплоть до выхода наших девушек. Ни белоруска Виктория Сафонова, ни швейцарка Алексия Паганини не смогли обойти новоявленную грузинку.



Настоящее фигурное катание с накалом страстей и сложнейшими элементами началось в последней разминке. Александра Трусова не собирается отказываться от риска, продолжая вставлять в свою короткую программу тройной аксель. Этот элемент ещё ни разу не покорялся Русской ракете на соревнованиях. Не произошло чуда и в Эстонии. Саша вновь упала с коварного прыжка.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Оставшуюся часть программы Трусова откатала чисто, а главное — эмоционально. Фигуристка не собиралась сдаваться, даже несмотря на ошибку. Но обиду сдержать было сложно — после проката Саша едва не заплакала. Ученица Тутберидзе старалась сохранять присутствие духа, но глаза у неё блестели. Только после объявления оценок фигуристка позволила себе улыбнуться. Прокат с ошибкой судьи оценили достаточно щедро — в 75,13 балла. Сергей Дудаков поддержал свою ученицу, похлопав её по плечу. В любом случае Саша остаётся в борьбе. Злее будет в произвольной.

Щербакова удивила ошибкой

Для Анны Щербаковой чемпионат Европы начался с непростого испытания. На тренировке перед соревнованиями организаторы включили музыкальное сопровождение для старой программы Щербаковой «Повелительница бури». Выяснилось, что это был прокол федерации, которая отправила в Эстонию не ту музыку. Во время тренировки Аня растерялась и стала срывать прыжки. Неприятный инцидент вывел её из колеи. Было тревожно, что подобная ситуация может повториться и во время соревнований. Но, к счастью, организаторы успели исправить ошибку и Аня уже выступала под привычный ей Dangerous Affairs.

Прокат Щербакова начала бодро: роскошный двойной аксель, идеальный тройной флип, вдохновенное катание. На ученицу было любо-дорого смотреть — Аня катала на кураже. Но ближе к концу проката случилось необъяснимое — фигуристка упала с тройного лутца и осталась без каскада. Несмотря на ошибку, Щербакова выкладывалась до последнего. Дорожка шагов в исполнении Ани получилась очень эмоциональной. Но после проката скрыть своего разочарования было уже невозможно. Щербакова очень расстроилась и еле сдержала слёзы. К таким прокатам от ученицы Тутберидзе мы точно не привыкли. А оценка и вовсе ввела в шок — 69,05 балла. Аня, что же с тобой происходит?

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

После Щербаковой отличные прокаты выдали полька Екатерина Куракова, которой удалось обойти Губанову, и азербайджанка Екатерина Рябова. Но претендовать на места в тройке они даже при ошибках наших девушек не смогли.

Валиева вновь побила рекорд, а Хендрикс сотворила сенсацию

Камила Валиева в этом сезоне борется в отдельной лиге. Болельщики уже не задаются вопросом: выиграет фигуристка или нет. Главная интрига состоит в том, побьёт ли Камила очередной мировой рекорд. Но, кажется, и этот вопрос скоро надо будет снимать. Ведь у Валиевой что ни турнир, то новое достижение. Ученица Тутберидзе идеальным образом откатала короткую программу, исполнив тройной аксель, тройной флип и каскад лутц-тулуп. С каждым соревнованием катание Камилы становится всё легче и мощнее. Фигуристка вкладывает в выступление все свои эмоции, доводя зрителей до мурашек. После исполнения прыжков Валиева не скрывала улыбки, но сохранила концентрацию до конца. Не было никаких сомнений, что Камила сейчас выиграет с новым мировым рекордом.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

В «кисс энд край» фигуристка не скрывала своего счастья. А оценки и вовсе привели её в экстаз — 90,45. Таких баллов не получал никто и никогда! Просто невероятно!



Казалось, после такого фееричного выступления Луне Хендрикс выступать будет крайне тяжко. Но смелая бельгийская фигуристка и не думала сдаваться без боя. Луна выдала вдохновенный прокат, идеально исполнив каскад лутц-тулуп, двойной аксель и тройной флип. Хендрикс была счастлива после своего выступления, но, кажется, забраться в двойку лучших и не мечтала. После объявления баллов, а Луна получила 76,25 — личный рекорд, она разрыдалась. Хендрикс одним махом обошла и Трусову, и Щербакову. Просто нереально! Кажется, говорить о том, что у наших девочек нет никакой конкуренции в Европе, преждевременно.

За судьбу российского пьедестала становится по-настоящему тревожно. Хочется верить, что в произвольной программе наши девочки соберутся и покажут, кто в Европе главный.