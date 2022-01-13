Ученики Тутберидзе сотворили чудо на чемпионате Европы! И готовы ехать в Пекин уже сейчас

Тарасова и Морозов побили мировой рекорд, но Мишина и Галлямов забрали у них победу из-под носа. И установили два исторических достижения!

Соревнования пар на чемпионате Европы в Таллине обещали быть жаркими, но такой сумасшедшей развязки не ожидал никто. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выдали два потрясающих проката и выиграли серебро. Ученики Этери Тутберидзе сотворили настоящее чудо на эстонском льду, побив мировой рекорд гениальных китайцев Вэньцзин Суй и Цун Хань.

Сложилось ощущение, что опытные фигуристы разом позабыли о прошлых неудачах и проблемах и во всеуслышанье заявили, что достойны поездки в Китай. Их тренеры постарались на славу!

Бойкова и Козловский не смогли защитить титул

Второй соревновательный день на чемпионате Европы в Таллине закрывали спортивные пары. Им предстояло разыграть первый комплект наград в произвольной программе, причём борьба за пьедестал шла исключительно между российскими дуэтами. Первыми в неё включились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Ученикам Тамары Москвиной было необходимо реабилитироваться за короткую программу, в которой партнёрша допустила грубую ошибку, сдвоив тройной сальхов.

В этот раз спортсмены смогли совладать с нервами и выдали невероятно качественный прокат. Начали фигуристы с прекрасного тройного сальхова, затем прыгнули каскад 3-2-2 из тулупов. Отказавшись от сложной комбинации из двух тройных сальховов через ойлер, Саша и Дима сделали ставку на чистый прокат, и это сработало. Все остальные элементы — особенно два выброса и подкрутка — были сделаны идеально. Яркая и экспрессивная «Малагенья» в их исполнении заиграла новыми красками. Красивые линии, экспрессивная дорожка шагов, стремительные вращения — Бойкова и Козловский выложились на все сто процентов.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Громкие овации зрителей свидетельствовали о том, что выступление действующих чемпионов Европы пришлось им по душе. Да и сами фигуристы были довольны собой: в «кисс энд край» они улыбались и обнимались с тренерами. Судьи тоже оценили старания Саши и Димы и поставили им 150,97 балла. Всего 227,23 за две программы. Но защитить титул чемпионов Европы им, к сожалению, не удалось.

Ученики Тутберидзе сотворили чудо в Эстонии

Следом на лёд вышли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Для них олимпийский сезон складывается достаточно непросто. После перехода к Этери Тутберидзе Женя и Вова стали заложниками высоких ожиданий — казалось, теперь талантливые, но не самые стабильные фигуристы уж точно избавятся от проблем с прыжками. И если поначалу для российского дуэта всё складывалось успешно, то как только конкуренция за места в олимпийской сборной обострилась, нервы спортсменов начали сдавать.

Заставили они поволноваться и в Эстонии. Формально в короткой программе фигуристы выступили чисто — во всяком случае, так говорят протоколы и итоговое второе место. Однако на деле арбитры проморгали у партнёрши касание рукой льда при выбросе и отплюсовали изначально грязный элемент. Можно долго спорить о справедливости такого решения и мотивах странного судейства, но в целом за Женю и Вову было тревожно перед произвольным прокатом.

Но, видимо, чудеса всё-таки случаются, и Женя с Вовой выдали феноменальное выступление. Даже степ-аут фигуристки на тройном сальхове не смазал впечатления от их проката. Два идеальных выброса, подкрутка четверного уровня и каскад 3-2-2 — это то, чего мы так долго ждали. Трогательная программа под композицию Тома Уолкера «Маяк» не оставила никого равнодушным. «Браво!» — крикнул кто-то из зала после их проката, пока партнёрша едва сдерживала слёзы счастья. А радоваться действительно было чему: 154,85 балла, в сумме — 236,43 — это больше, чем набирали гениальные китайцы Вэньцзин Суй и Цун Хань на чемпионате мира в 2019 году. Этери постаралась на славу и реанимировала Тарасову и Морозова перед Олимпиадой. Они готовы ехать в Пекин прямо сейчас!

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Мишина и Галлямов — новые чемпионы Европы

Шикарный прокат Тарасовой и Морозова должен был обрадовать не только тренеров и фанатов, но и их основных конкурентов. Как бы ни было парадоксально, Анастасия Мишина и Александр Галлямов предпочитают соревноваться в психологически напряжённой обстановке. Действующие чемпионы мира признались, что жёсткая конкуренция подстёгивает их к развитию, помогает правильно настраиваться на важные старты.

«Знаете, в России так много хороших спортсменов, что главная задача — вообще удержаться в олимпийской сборной. Хоть и говорят, что первое место чемпионата России стопроцентно на Олимпиаду едет, никогда не знаешь. Это даже интереснее, а то бывает — отрыв в 20 баллов, поэтому даже неинтересно становится, не с кем соперничать. А так вот эти близкие «тёрочки» очень мотивируют», — говорила Мишина после проката короткой программы.

«У нас очень сильная сборная, и вместо каждого спортсмена можно отправить двоих. Всегда найдётся тот, кто сможет тебя заменить. Это мотивирует или нервирует? Однозначно мотивирует. Хотим становиться лучше», — добавил Галлямов.

Правда, то, что они не незаменимы для нашей сборной, Настя и Саша явно приукрасили. Судя по их прокатам, им нет равных не только в России, но и в мире. Они продолжают бесстрашно штурмовать спортивный олимп, доказывая, что успех в Стокгольме не был случайным.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

В Таллине подопечные Тамары Москвиной были безукоризненны: каскад из двух тройных сальховов через ойлер был исполнен на высочайшем уровне, равно как и сольный тройной тулуп, два отличных выброса и опасная поддержка вниз головой, которая довершила их триумф. Отметили высокими оценками это и судьи — 157,46 балла, всего — 239,82. Мишина и Галлямов установили два мировых рекорда: по произвольной программе и по сумме баллов, уверенно взяв титул чемпионов Европы.

Фантастика!