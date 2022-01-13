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Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2022, пары, результаты: победа Мишиной и Галлямова, чудо учеников Тутберидзе

Ученики Тутберидзе сотворили чудо на чемпионате Европы! И готовы ехать в Пекин уже сейчас
Екатерина Авдонина
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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Тарасова и Морозов побили мировой рекорд, но Мишина и Галлямов забрали у них победу из-под носа. И установили два исторических достижения!

Соревнования пар на чемпионате Европы в Таллине обещали быть жаркими, но такой сумасшедшей развязки не ожидал никто. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выдали два потрясающих проката и выиграли серебро. Ученики Этери Тутберидзе сотворили настоящее чудо на эстонском льду, побив мировой рекорд гениальных китайцев Вэньцзин Суй и Цун Хань.

Сложилось ощущение, что опытные фигуристы разом позабыли о прошлых неудачах и проблемах и во всеуслышанье заявили, что достойны поездки в Китай. Их тренеры постарались на славу!

Бойкова и Козловский не смогли защитить титул

Второй соревновательный день на чемпионате Европы в Таллине закрывали спортивные пары. Им предстояло разыграть первый комплект наград в произвольной программе, причём борьба за пьедестал шла исключительно между российскими дуэтами. Первыми в неё включились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Ученикам Тамары Москвиной было необходимо реабилитироваться за короткую программу, в которой партнёрша допустила грубую ошибку, сдвоив тройной сальхов.

В этот раз спортсмены смогли совладать с нервами и выдали невероятно качественный прокат. Начали фигуристы с прекрасного тройного сальхова, затем прыгнули каскад 3-2-2 из тулупов. Отказавшись от сложной комбинации из двух тройных сальховов через ойлер, Саша и Дима сделали ставку на чистый прокат, и это сработало. Все остальные элементы — особенно два выброса и подкрутка — были сделаны идеально. Яркая и экспрессивная «Малагенья» в их исполнении заиграла новыми красками. Красивые линии, экспрессивная дорожка шагов, стремительные вращения — Бойкова и Козловский выложились на все сто процентов.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Громкие овации зрителей свидетельствовали о том, что выступление действующих чемпионов Европы пришлось им по душе. Да и сами фигуристы были довольны собой: в «кисс энд край» они улыбались и обнимались с тренерами. Судьи тоже оценили старания Саши и Димы и поставили им 150,97 балла. Всего 227,23 за две программы. Но защитить титул чемпионов Европы им, к сожалению, не удалось.

Ученики Тутберидзе выдали блестящий прокат на ЧЕ, но всё равно проиграли. Как же так? Ученики Тутберидзе выдали блестящий прокат на ЧЕ, но всё равно проиграли. Как же так?

Ученики Тутберидзе сотворили чудо в Эстонии

Следом на лёд вышли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Для них олимпийский сезон складывается достаточно непросто. После перехода к Этери Тутберидзе Женя и Вова стали заложниками высоких ожиданий — казалось, теперь талантливые, но не самые стабильные фигуристы уж точно избавятся от проблем с прыжками. И если поначалу для российского дуэта всё складывалось успешно, то как только конкуренция за места в олимпийской сборной обострилась, нервы спортсменов начали сдавать.

Заставили они поволноваться и в Эстонии. Формально в короткой программе фигуристы выступили чисто — во всяком случае, так говорят протоколы и итоговое второе место. Однако на деле арбитры проморгали у партнёрши касание рукой льда при выбросе и отплюсовали изначально грязный элемент. Можно долго спорить о справедливости такого решения и мотивах странного судейства, но в целом за Женю и Вову было тревожно перед произвольным прокатом.

Странное судейство на чемпионате Европы. Российские арбитры топят своих же фигуристов? Странное судейство на чемпионате Европы. Российские арбитры топят своих же фигуристов?

Но, видимо, чудеса всё-таки случаются, и Женя с Вовой выдали феноменальное выступление. Даже степ-аут фигуристки на тройном сальхове не смазал впечатления от их проката. Два идеальных выброса, подкрутка четверного уровня и каскад 3-2-2 — это то, чего мы так долго ждали. Трогательная программа под композицию Тома Уолкера «Маяк» не оставила никого равнодушным. «Браво!» — крикнул кто-то из зала после их проката, пока партнёрша едва сдерживала слёзы счастья. А радоваться действительно было чему: 154,85 балла, в сумме — 236,43 — это больше, чем набирали гениальные китайцы Вэньцзин Суй и Цун Хань на чемпионате мира в 2019 году. Этери постаралась на славу и реанимировала Тарасову и Морозова перед Олимпиадой. Они готовы ехать в Пекин прямо сейчас!

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Мишина и Галлямов — новые чемпионы Европы

Шикарный прокат Тарасовой и Морозова должен был обрадовать не только тренеров и фанатов, но и их основных конкурентов. Как бы ни было парадоксально, Анастасия Мишина и Александр Галлямов предпочитают соревноваться в психологически напряжённой обстановке. Действующие чемпионы мира признались, что жёсткая конкуренция подстёгивает их к развитию, помогает правильно настраиваться на важные старты.

«Знаете, в России так много хороших спортсменов, что главная задача — вообще удержаться в олимпийской сборной. Хоть и говорят, что первое место чемпионата России стопроцентно на Олимпиаду едет, никогда не знаешь. Это даже интереснее, а то бывает — отрыв в 20 баллов, поэтому даже неинтересно становится, не с кем соперничать. А так вот эти близкие «тёрочки» очень мотивируют», — говорила Мишина после проката короткой программы.

«У нас очень сильная сборная, и вместо каждого спортсмена можно отправить двоих. Всегда найдётся тот, кто сможет тебя заменить. Это мотивирует или нервирует? Однозначно мотивирует. Хотим становиться лучше», — добавил Галлямов.

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Правда, то, что они не незаменимы для нашей сборной, Настя и Саша явно приукрасили. Судя по их прокатам, им нет равных не только в России, но и в мире. Они продолжают бесстрашно штурмовать спортивный олимп, доказывая, что успех в Стокгольме не был случайным.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

В Таллине подопечные Тамары Москвиной были безукоризненны: каскад из двух тройных сальховов через ойлер был исполнен на высочайшем уровне, равно как и сольный тройной тулуп, два отличных выброса и опасная поддержка вниз головой, которая довершила их триумф. Отметили высокими оценками это и судьи — 157,46 балла, всего — 239,82. Мишина и Галлямов установили два мировых рекорда: по произвольной программе и по сумме баллов, уверенно взяв титул чемпионов Европы.

Фантастика!

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