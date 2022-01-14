«Этери нужно увеличить взятки». Иностранцы смеются над Тутберидзе после провала Щербаковой

За рубежом жёстко критикуют российских фигуристок после выступлений на чемпионате Европы. И празднуют успех бельгийки Луны Хендрикс.

Чемпионат Европы начался для российских зрителей с настоящей драмы — Анна Щербакова совершила грубейшую ошибку в короткой программе и не вошла даже в тройку. На потухший взгляд фигуристки после проката было больно смотреть. Но далеко не все жалеют ученицу Тутберидзе. За рубежом жёстко критикуют фигуристку, считая даже её четвёртое место незаслуженным. Порция негатива досталась и Камиле Валиевой, побившей очередной мировой рекорд.

И, конечно, иностранцы не могли обойтись без шуток про Тутберидзе. Над российским тренером откровенно смеются.

«Бонус Этери даже больше, чем бонус за Россию»

Непопадание Щербаковой в тройку по итогам короткой программы, пожалуй, пока что главная сенсация чемпионата Европы. Стабильная и надёжная ученица Тутберидзе совершила несвойственную себе ошибку, упав с тройного лутца и оставшись без каскада. Для Ани турнир в Таллине складывается очень драматично. Она рискует пролететь мимо пьедестала, если не реабилитируется в произвольной программе. А вместе с тем поставить под вопрос и своё место в олимпийской сборной. Но за рубежом Щербакову не жалеют. Более того, там считают, что судьи фигуристку пощадили, поставив ей завышенные баллы.

«Если бы вращения Щербаковой были ещё медленнее, её бы арестовали за безделье. Плюс к этому не лучший двойной аксель и падение с тройного лутца в каскаде… и она всё же получает 69,05. Шутите?» — написал американский журналист Филипп Херш на своей странице в «Твиттере».

«Это бонус Этери, который даже больше, чем бонус за Россию. Четыре оценки 9,25 (и 9,07 в среднем) за катание Щербаковой?» — добавил Херш.

«Катя Куракова позади Анны, которая выглядит так, будто держится из последних сил и даже не сделала каскад. Отставание в компонентах — 5 баллов! Почему бы сразу не отправить России все медали и не тратить деньги?» — написала спортивный блогер Фран в своём «твиттере».

Поддержали экспертов и зарубежные зрители:

— Без русского бонуса Анна должна быть восьмой.

— Могу ли я получить такой же бонус Этери на экзаменах?

— Анна казалась такой медленной, у неё было выражение паники на лице. Сочувствую ей.

— Высокие баллы Анны были пародией. Я думаю, если она будет так же кататься в произвольной, это откроет Императрице дверь на Олимпиаду.

«Будь готова, Императрица»

А вот «любимый» российской публикой журналист Дэвид Лис и вовсе начал строить теории заговора. Американец считает, что в случае провала Ани в произвольной программе на Олимпиаду её не отправят, придумав странную отговорку.

«Если Щербакова плохо откатает произвольную программу, думаю, федерация не отправит её на Олимпиаду. Однако, наверное, нам скажут, что у неё коронавирус, чтобы Этери Тутберидзе не выглядела плохо в глазах общественности», – написал Лис на своей странице в «Твиттере».

Дэвид вместе с Филиппом Хершем считают, что после неудачи Щербаковой Туктамышевой нужно быть наготове.

«Елизавета Туктамышева уже выкладывает видео с квадами, как Малинин?» — написал Лис.

«Будь готова, Императрица», — написал Херш.

«Этери присматривается, какие штрафы от судей она может потребовать, чтобы вывести Сашу вперёд Луны»

Второе место же Луны Хендрикс по итогам короткой программы стало поводом для настоящего праздника. Иностранцы радуются тому, что бельгийская фигуристка разбавила российскую тройку, и теперь надеются на её попадание на пьедестал.

«Хендрикс из Бельгии получила заслуженные баллы и вышла на второе место после короткой программы. Ей будет тяжело удержать эту позицию в споре с четверными Трусовой в произвольной программе, но она могла бы обыграть Щербакову», — написал Херш на своей странице в «Твиттере».

«Великолепное катание Луны Хендрикс из Бельгии, которая разбавила российскую тройку в короткой программе у женщин», — пишет официальный аккаунт журнала IFS Magazine.

«Вот ЭТО женское катание», — восторгается Луной Дэвид Лис в своём «твиттере».

Восторгаются Хендрикс и иностранные болельщики. А ещё смеются над Тутберидзе.

— Этери уже лихорадочно присматривается, какие штрафы от судей она может потребовать задним числом, чтобы вывести Сашу вперёд Луны.

— Похоже, русские дамы выдыхаются, кроме Валиевой. Луна, удачи тебе!

— Луна, это победа для нас!

— Этери нужно увеличить взятки.

— Наконец-то справедливость!

А вот блогер Фран, хоть и рада успеху Луны, в её место на пьедестале не верит:

«Такими темпами, чтобы Луна поднялась на подиум, Анне придётся падать на каждом прыжке и портить каждое вращение. Судьи теперь вознаграждают её не за стабильность или техническое преимущество, а за то, что она катается за Этери и Россию».

«Разрыв между Валиевой и Хендрикс точно не может составлять 14 баллов»

Казалось бы, что-что, а победа Камилы Валиевой уж точно должна привести всех в восторг. Ученица Тутберидзе который турнир показывает феноменальное катание, превосходя саму же себя. Камила соревнуется в своей лиге. Но для иностранцев господство Валиевой в женском одиночном катании не так очевидно. Они будто под микроскопом рассматривают все недостатки нашей блестящей фигуристки.

«Время для моего спорного мнения. Алёна времён 2019 года превосходила Камилу времён 2022 года во всём, но каким-то образом мировой рекорд Камилы на 5 баллов выше.

Я бы сказала, что у Алёны были лучше прыжки, особенная техника, больше связок перед тройным акселем, превосходное скольжение и получше шаги. На стороне Камилы вращения. Но каким-то образом она набрала 90 баллов против Алёниных 85», — написала Фран на своей странице в «Твиттере».

«Тем временем для Камилы всё идет именно так, как и планировалось. Пик в нужное время без реальной конкуренции со стороны партнёрш по команде. Урок здесь заключается в том, что 15 лет — это козырь в рукаве, несмотря ни на что. Это единственный возраст, когда вы можете откатать такую программу, не умирая», — добавила Фран.

«Разрыв между Валиевой и Хендрикс точно не может составлять 14 баллов», — написал американский аналитик Джеки Вонг в своём твиттер-аккаунте.

Раскритиковали Камилу и иностранные болельщики.

— У неё ужасная техника. Её вращения великолепны, она артистична, но она даже не может отличить внешнее ребро от внутреннего. Её четверные — тройные, её тройные — двойные. У неё сумасшедшая преротация, неправильный лутц и так далее. Чтобы быть лучшим, надо быть сбалансированным.

— Да, Камила великолепна, но она не заслужила таких высоких оценок.

— У Валиевой просто дурацкие результаты. Она получает больше, чем Джейсон Браун, с таким же контентом!

—Её техника очень плохая. Посмотрим, что будет с ней в следующем сезоне.