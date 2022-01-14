Сказки кончились. Дочь Тутберидзе не хотят пускать на пьедестал чемпионата Европы

Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин захватили лидерство на турнире в Таллине. А вот Дэвис/Смолкин не попали в пятёрку и очень расстроились.

Российские танцоры с блеском выступили в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине. Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали полную решимость защитить титул, который завоевали ещё два года назад в Граце, обойдя тогда казавшихся непобедимыми Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Однако в этот раз французская пара не приехала, отказавшись от реванша. Но и без них борьба среди танцоров развернулась нешуточная.

Александра Степанова и Иван Букин замахнулись на титул чемпионов Европы, установив личный рекорд. От Вики с Никитой их отделяет всего-то полтора балла. А сенсационные дебютанты Диана Дэвис и Глеб Смолкин не попали даже в пятёрку и очень расстроились.

Дэвис и Смолкина расстроились из-за оценок

Основная борьба в ритм-танце развернулась после первых трёх разминок. Выступавшие до этого фигуристы особо не впечатлили судей. Первыми, кто по-настоящему зажёг в Таллине, стали немцы Катарина Мюллер и Тим Дик. Их 67,46 балла за ритм-танец указали ориентир для остальных спортсменов.

Но долго почивать на лаврах у немецкой пары не получилось: с лидерской позиции их потеснили наши дебютанты чемпионата Европы — Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Попасть на такой крупный турнир в первый взрослый сезон для танцоров — не только невероятная удача, но и огромная ответственность. Диане с Глебом предстояло развеять царящие сомнения относительно их серебра на чемпионате России и доказать, что они действительно заслужили путёвку в Таллин, а возможно, и на Олимпийские игры в Пекине.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Молодая пара продемонстрировала достойное катание, получив очень неплохие баллы для новичков — 73,32. Для Дианы и Глеба это далеко не лучший результат. Они уже пробивали за 80 на турнире в Варшаве и на чемпионате России. Наверное, именно с этим и связано их расстройство после объявления оценок. У Дэвис в какой-то момент даже заблестели глаза. Попасть в тройку с таким результатом было нереально, и ребята это понимали.

Но это чемпионат Европы, серьёзный уровень. Здесь уже сказки закончились, и надо довольствоваться тем, что есть. Дебют у ребят в любом случае удался, так что не стоит тратить времени на расстройства.

Погоня за дебютантами

Первыми в пятой разминке на лёд вышли Александра Назарова и Максим Никитин — многократные чемпионы Украины и воспитанники Александра Жулина. Пара отличилась интересными поддержками и необычной хореографией. А в конце своего танца удивила сальто, которое Александра сделала с помощью Максима. Но, несмотря на эффектное выступление, догнать Дэвис и Смолкина у них не получилось: за ритм-танец они набрали лишь 68,51 балла.

Преодолеть порог в 70 баллов удалось французам Евгении Лопарёвой и Джеффри Бриссо. Самобытная пара не стала заморачиваться с костюмами, сделав ставку на лаконизм и удобство. При этом их образ на льду смотрелся очень органично.

Обойти Дэвис и Смолкина смогла пара из Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс. Фигуристы показали высокий уровень катания с качественными элементами и большой скоростью. Судьи оценили танец литовцев в 74,45 балла.

Завершилась пятая разминка ярким танцем известного испанского дуэта Оливии Смарт и Адриана Диаса. Пара каталась очень уверенно, продемонстрировав настоящее мастерство, и получила почти 78 баллов.

«Ну, другое дело. Это уже настроение, это уже ритм, это класс», — сказал Максим Траньков о ритм-танце Смарт и Диаса.

Личный рекорд Степановой и Букина

Битву титанов в сильнейшей разминке открыла итальянская пара Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые сразу задали очень высокую планку — 83,35 балла. Следом за итальянцами выступали наши Александра Степанова и Иван Букин. Высокие оценки конкурентов только подстегнули ребят, и они выдали невероятно страстный танец. Пожалуй, никто не мог сравниться с ними по степени «химии» на льду между партнёрами. А безукоризненное исполнение всех элементов и оригинальная хореография не оставили судьям ни единого шанса к чему-либо придраться. Степанова и Букин не просто вышли в лидеры, а сделали это с личным рекордом — 86,45 балла.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

После триумфального проката Степановой и Букина на лёд вышли испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин. Хорошее катание фигуристов омрачилось досадной ошибкой — за передержку в поддержке они получили дедакшн и не смогли побороться за место в тройке.

«Синицина и Кацалапов показали, кто здесь хозяин»

Моментом истины стало выступление действующих чемпионов Европы и мира Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. После их снятия с чемпионата России из-за обострения травмы спины у Никиты было очень тревожно за ребят. Однако они преодолели все проблемы и на сто процентов справились со своим ритм-танцем, завоевав первое место с очень высокими баллами — 87,89.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Бодрое зажигательное катание Синициной и Кацалапова оценили и зрители, которые очень тепло приветствовали российскую пару. И было за что: чёткое исполнение шагов и поддержек, приправленное щедрой порцией эмоций фигуристов, оказалось идеальной комбинацией для малого золота чемпионата Европы.

«Никита – царь, просто царь. Они ещё в начальную позу не встали, как показали, кто здесь хозяин», — поделился впечатлениями от танца Синициной/Кацалапова Траньков на Первом канале.

Последними на лёд выходила пара из Великобритании Лила Фир и Льюис Гибсон. Прорваться в тройку лидеров им не удалось, но мощный скоростной танец стал отличным завершением первого соревновательного дня в танцах на льду.

Впереди нас ждут произвольный танец и розыгрыш медалей чемпионата. Надеемся, наши танцоры удержат лидерство и откатаются ещё круче, чем в ритм-танце.