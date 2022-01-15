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Фигурное катание, Чемпионат Европы — 2022, произвольная программа. Онлайн-трансляция выступлений Щербаковой, Трусовой

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Отстоит ли себя Щербакова перед Олимпиадой? LIVE
Андрей Гуров Яна Левхина
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Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022
Комментарии
Танцоры и девушки готовы разделить медали. Оперативные результаты — в режиме онлайн-трансляции.
Фигурное катание. ЧЕ-2022. Таллин, Эстония
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию 2022

15 января в Таллине состоится заключительный соревновательный день чемпионата Европы по фигурному катанию — 2022. Оставшиеся два комплекта медалей разыграют танцоры и одиночницы.

Красивая битва ждёт нас в произвольном танце. Виктория Синицина и Никита Кацалапов готовятся защитить титул чемпионов Европы, но Александра Степанова и Иван Букин не прочь навязать им борьбу. Диана Дэвис и Глеб Смолкин постараются улучшить свой результат после ритм-танца, где они были восьмыми.

Драматичные соревнования ждут зрителей в женских соревнованиях. Камила Валиева готовится обновить свои же мировые рекорды и впервые в карьере стать чемпионкой Европы. Александра Трусова желает поразить зрителей прокатом с пятью четверными. Самая сложная задача предстоит Анне Щербаковой. Фигуристке необходимо реабилитироваться за провал в короткой программе и отвоевать место в тройке у бельгийки Луны Хендрикс. У наших девушек по-прежнему остаются шансы на полный пьедестал. Сжимаем кулачки!

Произвольный танец стартует в 14:30, девушки выйдут на лёд в 19:25.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию заключительного дня чемпионата Европы в Таллине.

Болеем за наших вместе с «Чемпионатом»!

Фигурное катание. ЧЕ-2022. Таллин, Эстония
Женщины. Произвольная программа
15 января 2022, суббота. 19:30 МСК
Не началось
Чемпионат Европы — 2022 по фигурному катанию: расписание и время трансляций
Live Яна Левхина

Российские танцоры с блеском выступили в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине. Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали полную решимость защитить титул, который завоевали ещё два года назад в Граце, обойдя тогда казавшихся непобедимыми Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Однако в этот раз французская пара не приехала, отказавшись от реванша. Но и без них борьба среди танцоров развернулась нешуточная.

Александра Степанова и Иван Букин замахнулись на титул чемпионов Европы, установив личный рекорд. От Вики с Никитой их отделяет всего-то полтора балла. А сенсационные дебютанты Диана Дэвис и Глеб Смолкин не попали даже в пятёрку и очень расстроились. Их не хотят пускать на пьедестал чемпионата Европы.

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09:22 Яна Левхина

Соревнования танцоров стартуют в 14:35. Диана Дэвис и Глеб Смолкин выйдут на лёд в 16:43, Александра Степанова и Иван Букин — в 17:38, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в 17:46.

Произвольная программа женщин начнётся в 19:30. Анна Щербакова выступит в 22:52, Александра Трусова — в 23:00, Камила Валиева — в 23:16.

09:17 Яна Левхина

Чемпионат Европы — 2022 по фигурному катанию: расписание и время трансляций

С 12 по 16 января в Таллине (Эстония) пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований и трансляций.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Расписание соревнований
15 января
14:35 — танцевальные пары, произвольный танец (Eurosport 2, сайт Первого канала).
19:30 — женщины, произвольная программа (Eurosport 2, сайт Первого канала, с 21:30 — Первый канал).

16 января
16:30 — показательные выступления (сайт Первого канала).

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Новости. Фигурное катание
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