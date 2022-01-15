Чемпионат Европы по фигурному катанию. Отстоит ли себя Щербакова перед Олимпиадой? LIVE

15 января в Таллине состоится заключительный соревновательный день чемпионата Европы по фигурному катанию — 2022. Оставшиеся два комплекта медалей разыграют танцоры и одиночницы.

Красивая битва ждёт нас в произвольном танце. Виктория Синицина и Никита Кацалапов готовятся защитить титул чемпионов Европы, но Александра Степанова и Иван Букин не прочь навязать им борьбу. Диана Дэвис и Глеб Смолкин постараются улучшить свой результат после ритм-танца, где они были восьмыми.

Драматичные соревнования ждут зрителей в женских соревнованиях. Камила Валиева готовится обновить свои же мировые рекорды и впервые в карьере стать чемпионкой Европы. Александра Трусова желает поразить зрителей прокатом с пятью четверными. Самая сложная задача предстоит Анне Щербаковой. Фигуристке необходимо реабилитироваться за провал в короткой программе и отвоевать место в тройке у бельгийки Луны Хендрикс. У наших девушек по-прежнему остаются шансы на полный пьедестал. Сжимаем кулачки!

Произвольный танец стартует в 14:30, девушки выйдут на лёд в 19:25.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию заключительного дня чемпионата Европы в Таллине.

Болеем за наших вместе с «Чемпионатом»!