Чемпионат Европы по фигурному катанию. Отстоит ли себя Щербакова перед Олимпиадой? LIVE

15 января в Таллине состоится заключительный соревновательный день чемпионата Европы по фигурному катанию — 2022. Оставшиеся два комплекта медалей разыграют танцоры и одиночницы.
Красивая битва ждёт нас в произвольном танце. Виктория Синицина и Никита Кацалапов готовятся защитить титул чемпионов Европы, но Александра Степанова и Иван Букин не прочь навязать им борьбу. Диана Дэвис и Глеб Смолкин постараются улучшить свой результат после ритм-танца, где они были восьмыми.
Драматичные соревнования ждут зрителей в женских соревнованиях. Камила Валиева готовится обновить свои же мировые рекорды и впервые в карьере стать чемпионкой Европы. Александра Трусова желает поразить зрителей прокатом с пятью четверными. Самая сложная задача предстоит Анне Щербаковой. Фигуристке необходимо реабилитироваться за провал в короткой программе и отвоевать место в тройке у бельгийки Луны Хендрикс. У наших девушек по-прежнему остаются шансы на полный пьедестал. Сжимаем кулачки!
Произвольный танец стартует в 14:30, девушки выйдут на лёд в 19:25.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию заключительного дня чемпионата Европы в Таллине.
Болеем за наших вместе с «Чемпионатом»!
Российские танцоры с блеском выступили в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине. Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали полную решимость защитить титул, который завоевали ещё два года назад в Граце, обойдя тогда казавшихся непобедимыми Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Однако в этот раз французская пара не приехала, отказавшись от реванша. Но и без них борьба среди танцоров развернулась нешуточная.
Александра Степанова и Иван Букин замахнулись на титул чемпионов Европы, установив личный рекорд. От Вики с Никитой их отделяет всего-то полтора балла. А сенсационные дебютанты Диана Дэвис и Глеб Смолкин не попали даже в пятёрку и очень расстроились. Их не хотят пускать на пьедестал чемпионата Европы.
Соревнования танцоров стартуют в 14:35. Диана Дэвис и Глеб Смолкин выйдут на лёд в 16:43, Александра Степанова и Иван Букин — в 17:38, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в 17:46.
Произвольная программа женщин начнётся в 19:30. Анна Щербакова выступит в 22:52, Александра Трусова — в 23:00, Камила Валиева — в 23:16.
Чемпионат Европы — 2022 по фигурному катанию: расписание и время трансляций
С 12 по 16 января в Таллине (Эстония) пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований и трансляций.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Расписание соревнований
15 января
14:35 — танцевальные пары, произвольный танец (Eurosport 2, сайт Первого канала).
19:30 — женщины, произвольная программа (Eurosport 2, сайт Первого канала, с 21:30 — Первый канал).
16 января
16:30 — показательные выступления (сайт Первого канала).
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