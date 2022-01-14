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Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2022, мужчины: Кондратюк — первый, Семененко и Мозалёв — вне пьедестала

Фигурист Кондратюк целовал лёд после своего проката. У России новый чемпион Европы!
Екатерина Авдонина
Фигурист Кондратюк целовал лёд после проката
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Марк не смог сдержать слёз после объявления оценок. А вот Семененко и Мозалёв свои медали отдали иностранцам.

Трое россиян готовились устроить сенсацию на чемпионате Европы в Таллине, но, увы, лишь одному из них удалось покорить эстонскую вершину. Марк Кондратюк выдал прокат жизни в произвольной программе и взял второй крупный титул за месяц. После выступления фигурист не мог сдержать слёз и в порыве эмоций целовал лёд. А вместе с ним плакала вся Россия: у нас новый чемпион Европы! Ну как можно не восхищаться этим парнем?

К сожалению, порадовать такими же отличными результатами не смогли товарищи Марка по сборной. Евгений Семененко и Андрей Мозалёв много ошибались и отдали свои медали иностранцам. Кажется, спор о том, кто из них должен ехать в Пекин, продолжается. Федерации будет непросто.

Иностранец разбил российский пьедестал

Российские мужчины сенсационно захватили пьедестал в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. Однако разрыв с основными соперниками был небольшим. Достойную конкуренцию нашим парням могли составить и Кевин Аймоз, и Даниэль Грассль, и Владимир Литвинцев. А главную опасность представлял ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили.

Первым из иностранцев в борьбу за медали включился Кевин Аймоз. В первый соревновательный день фигурист выступил неудачно, но и в произвольной допустил много технического брака. Тем не менее благодаря артистически яркому выступлению француз получил солидные баллы — 171,82, всего — 252,21. Не удалось чисто откататься и Габриэле Франджипани. Фигурист упал на четверном тулупе и сорвал тройной аксель, что отразилось на его оценках: 238,95 балла за две программы.

Порадовал качественным катанием Владимир Литвинцев. Спортсмен приземлил четыре элемента ультра-си, а также впечатлил актёрским мастерством. Его «Джокер» определённо понравился и публике, и судьям: 244 балла заработал Владимир за два проката. Дебют 20-летнего фигуриста явно удался. Не разочаровал Денис Васильев, прыгнувший четверной сальхов и два трикселя, один из них в каскаде. Хорошая техника и высокие компоненты сложились в очень приятную оценку — 272,08 балла. Реакция тренера фигуриста Стефана Ламбьеля говорит сама за себя: после окончания проката специалист буквально схватился за голову. Очень сильное выступление от Дениса! Он стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

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Семененко первым выбыл из гонки за медали

Сумасшедший контент заявил на турнир в Эстонии Даниэль Грассль. 19-летний итальянец зашёл на три старших квада — лутц, флип и риттбергер, причём последний шёл в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Чудесные амплитудные прыжки продемонстрировал фигурист, добавив к ним тройной аксель. Небольшая помарка на финальном тройном элементе ничуть не смазала впечатление от его проката. 182,73 балла — это личный рекорд Даниэля. В сумме он набрал более 274 баллов. Это серебряная медаль!

На фоне предыдущих участников не так успешно выступил Морис Квителашвили, упавший на четверном сальхове и сделавший «бабочку» на сольном тулупе. Не хватило ученику Этери Тутберидзе и сил на непрыжковые элементы — дорожка второго уровня серьёзно отразилась на итоговых оценках — 253,91 балла за две программы.

Первым из российских участников на лёд вышел Евгений Семененко. Отлично проявив себя в короткой программе, фигурист не смог повторить вчерашний успех и совершил несколько грубейших ошибок в произвольной: на четверном сальхове получилось лишь два оборота, сорвал он и квад-тулуп. На других прыжках ученик Алексея Мишина тоже чувствовал себя неуверенно: нарушенные оси и низкий корпус явно мешали спортсмену. Из-за этого мощная программа «Мастер и Маргарита» выглядела неубедительно. Судьи не пощадили фигуриста и поставили 160,96 балла, всего — 260. Похоже, Семененко первым выбыл из гонки за медали и лишил страну российского пьедестала на чемпионате Европы в мужском одиночном катании.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«Минус один в гонке за медали. Что тут лукавить, не справился с нервами однозначно. Он может и не раз это демонстрировал. Был очень стабилен в прошлом году. Маргарита нас покинула, а мастер остался. К сожалению, другой исход этой программы», — так прокомментировал выступление Жени олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

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Кондратюк — новый чемпион Европы

Трудно выступать после такого проката товарища по сборной было чемпиону России Марку Кондратюку. Но ученик Светланы Соколовской не дрогнул. Фигурист выдал потрясающий прокат с тремя четверными, причём каскад из четверного и тройных сальховов и сольный квад-сальхов были исполнены во второй половине программы. Перформанс Кондратюка под рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» буквально взорвал зал: несмотря на третьи уровни на дорожке шагов и вращении, не было ни шанса, чтобы выступление яркого нестандартного спортсмена не было оценено арбитрами по достоинству. 187,50 балла — фантастический результат. 286,56 — за два проката. Это золото чемпионата Европы!

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«Тот редкий случай, когда хочется кричать браво и ура. Всегда радуешься, когда у наших всё получается. А сейчас у Марка получилось абсолютно всё. Он сделал всё, чтобы остаться на пьедестале. Марк, спасибо тебе огромное!» — говорил Алексей Ягудин, и с ним солидарны все любители фигурного катания. Фигурист, которого ещё недавно списывали со счетов, менее чем за месяц взял два крупных титула. Кажется, у нашей сборной теперь точно новый лидер!

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Непростая задача стояла перед Андреем Мозалёвым, закрывавшим соревнования мужчин. Единственная ошибка на четверном сальхове — три оборота и небольшой степ-аут, но в целом ученик Кирилла Давыденко не бросил программу. Два чудесных четверных тулупа, тройные аксели — всё было сделано неплохо, но Андрею слегка не хватило концентрации. Недокруты на прыжках в 3,5 оборота здорово урезали техническую оценку. 265,69 балла получил Мозалёв и лишился места на пьедестале. Ему досталась обидная деревянная медаль.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

И снова сумасшедшая развязка на чемпионате Европы! Новоявленный чемпион России взял первый титул крупного международного турнира и бросил вызов лидеру сборной Михаилу Коляде. А Евгений Семененко и Андрей Мозалёв в очередной раз подкинули нашей федерации пищу для размышления: оба фигуриста откатались неидеально, но ученик Кирилла Давыденко обошёл товарища по команде почти на 6 баллов. Выбирать, кто же поедет на Олимпиаду в Китае, надо будет с умом.

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