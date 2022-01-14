Фигурист Кондратюк целовал лёд после своего проката. У России новый чемпион Европы!

Трое россиян готовились устроить сенсацию на чемпионате Европы в Таллине, но, увы, лишь одному из них удалось покорить эстонскую вершину. Марк Кондратюк выдал прокат жизни в произвольной программе и взял второй крупный титул за месяц. После выступления фигурист не мог сдержать слёз и в порыве эмоций целовал лёд. А вместе с ним плакала вся Россия: у нас новый чемпион Европы! Ну как можно не восхищаться этим парнем?

К сожалению, порадовать такими же отличными результатами не смогли товарищи Марка по сборной. Евгений Семененко и Андрей Мозалёв много ошибались и отдали свои медали иностранцам. Кажется, спор о том, кто из них должен ехать в Пекин, продолжается. Федерации будет непросто.

Иностранец разбил российский пьедестал

Российские мужчины сенсационно захватили пьедестал в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. Однако разрыв с основными соперниками был небольшим. Достойную конкуренцию нашим парням могли составить и Кевин Аймоз, и Даниэль Грассль, и Владимир Литвинцев. А главную опасность представлял ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили.

Первым из иностранцев в борьбу за медали включился Кевин Аймоз. В первый соревновательный день фигурист выступил неудачно, но и в произвольной допустил много технического брака. Тем не менее благодаря артистически яркому выступлению француз получил солидные баллы — 171,82, всего — 252,21. Не удалось чисто откататься и Габриэле Франджипани. Фигурист упал на четверном тулупе и сорвал тройной аксель, что отразилось на его оценках: 238,95 балла за две программы.

Порадовал качественным катанием Владимир Литвинцев. Спортсмен приземлил четыре элемента ультра-си, а также впечатлил актёрским мастерством. Его «Джокер» определённо понравился и публике, и судьям: 244 балла заработал Владимир за два проката. Дебют 20-летнего фигуриста явно удался. Не разочаровал Денис Васильев, прыгнувший четверной сальхов и два трикселя, один из них в каскаде. Хорошая техника и высокие компоненты сложились в очень приятную оценку — 272,08 балла. Реакция тренера фигуриста Стефана Ламбьеля говорит сама за себя: после окончания проката специалист буквально схватился за голову. Очень сильное выступление от Дениса! Он стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

Семененко первым выбыл из гонки за медали

Сумасшедший контент заявил на турнир в Эстонии Даниэль Грассль. 19-летний итальянец зашёл на три старших квада — лутц, флип и риттбергер, причём последний шёл в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Чудесные амплитудные прыжки продемонстрировал фигурист, добавив к ним тройной аксель. Небольшая помарка на финальном тройном элементе ничуть не смазала впечатление от его проката. 182,73 балла — это личный рекорд Даниэля. В сумме он набрал более 274 баллов. Это серебряная медаль!

На фоне предыдущих участников не так успешно выступил Морис Квителашвили, упавший на четверном сальхове и сделавший «бабочку» на сольном тулупе. Не хватило ученику Этери Тутберидзе и сил на непрыжковые элементы — дорожка второго уровня серьёзно отразилась на итоговых оценках — 253,91 балла за две программы.

Первым из российских участников на лёд вышел Евгений Семененко. Отлично проявив себя в короткой программе, фигурист не смог повторить вчерашний успех и совершил несколько грубейших ошибок в произвольной: на четверном сальхове получилось лишь два оборота, сорвал он и квад-тулуп. На других прыжках ученик Алексея Мишина тоже чувствовал себя неуверенно: нарушенные оси и низкий корпус явно мешали спортсмену. Из-за этого мощная программа «Мастер и Маргарита» выглядела неубедительно. Судьи не пощадили фигуриста и поставили 160,96 балла, всего — 260. Похоже, Семененко первым выбыл из гонки за медали и лишил страну российского пьедестала на чемпионате Европы в мужском одиночном катании.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«Минус один в гонке за медали. Что тут лукавить, не справился с нервами однозначно. Он может и не раз это демонстрировал. Был очень стабилен в прошлом году. Маргарита нас покинула, а мастер остался. К сожалению, другой исход этой программы», — так прокомментировал выступление Жени олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Кондратюк — новый чемпион Европы

Трудно выступать после такого проката товарища по сборной было чемпиону России Марку Кондратюку. Но ученик Светланы Соколовской не дрогнул. Фигурист выдал потрясающий прокат с тремя четверными, причём каскад из четверного и тройных сальховов и сольный квад-сальхов были исполнены во второй половине программы. Перформанс Кондратюка под рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» буквально взорвал зал: несмотря на третьи уровни на дорожке шагов и вращении, не было ни шанса, чтобы выступление яркого нестандартного спортсмена не было оценено арбитрами по достоинству. 187,50 балла — фантастический результат. 286,56 — за два проката. Это золото чемпионата Европы!

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«Тот редкий случай, когда хочется кричать браво и ура. Всегда радуешься, когда у наших всё получается. А сейчас у Марка получилось абсолютно всё. Он сделал всё, чтобы остаться на пьедестале. Марк, спасибо тебе огромное!» — говорил Алексей Ягудин, и с ним солидарны все любители фигурного катания. Фигурист, которого ещё недавно списывали со счетов, менее чем за месяц взял два крупных титула. Кажется, у нашей сборной теперь точно новый лидер!

Непростая задача стояла перед Андреем Мозалёвым, закрывавшим соревнования мужчин. Единственная ошибка на четверном сальхове — три оборота и небольшой степ-аут, но в целом ученик Кирилла Давыденко не бросил программу. Два чудесных четверных тулупа, тройные аксели — всё было сделано неплохо, но Андрею слегка не хватило концентрации. Недокруты на прыжках в 3,5 оборота здорово урезали техническую оценку. 265,69 балла получил Мозалёв и лишился места на пьедестале. Ему досталась обидная деревянная медаль.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

И снова сумасшедшая развязка на чемпионате Европы! Новоявленный чемпион России взял первый титул крупного международного турнира и бросил вызов лидеру сборной Михаилу Коляде. А Евгений Семененко и Андрей Мозалёв в очередной раз подкинули нашей федерации пищу для размышления: оба фигуриста откатались неидеально, но ученик Кирилла Давыденко обошёл товарища по команде почти на 6 баллов. Выбирать, кто же поедет на Олимпиаду в Китае, надо будет с умом.