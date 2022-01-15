«Мама, поменяй судей». Иностранцы злорадствуют над дочерью Тутберидзе

Восьмое место Дэвис и Смолкина в ритм-танце на чемпионате Европы развеселило зарубежных болельщиков. Они открыто смеются над дуэтом.

Главная интрига в танцах на льду на чемпионате Европы состояла в том, попадёт ли в тройку лучших российский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин. В первой половине сезона фигуристы стремительно прогрессировали по баллам. Казалось, успех дочери Этери Тутберидзе и сына актёра Бориса Смолкина на чемпионате Европы неминуем. Но в Таллине молодой дуэт столкнулся с суровой реальностью. На серьёзном уровне Диану с Глебом оценили не так уж и щедро, что повергло в шок иностранных болельщиков.

За рубежом смеются над реакцией Дэвис на оценки и генерируют мемы после странного высказывания Смолкина. Над российскими танцорами откровенно злорадствуют.

«А где мировой рекорд Дэвис и Смолкина?»

Восьмое место Дэвис и Смолкина по итогам ритм-танца в Таллине удивило огромное количество болельщиков. После прорыва молодой пары на турнире в Варшаве и на чемпионате России, где они улетели за 80 баллов, зрители ждали подобного результата и на европейском первенстве. Поэтому оценка Дианы и Глеба в 73 балла привела в шок многих иностранцев:

— Стоп… Я не вижу Диану Дэвис в топ-7?

— А где мировой рекорд Дэвис и Смолкина?

— Когда инвестиции в Кубок Варшавы не окупаются так, как планировалось.

— 73! Танцы на льду не умерли!

«Детки недовольны?»

Кажется, не самым высоким результатом были удивлены и сами Диана с Глебом. После объявления результатов они выглядели расстроенными, а у девушки и вовсе блестели глаза. Очевидно, ребята рассчитывали на более внушительные баллы. И их можно понять. Они выступили на том же уровне, что и на прошлых турнирах, но получили почти на 10 меньше. Редкая ситуация для танцев на льду.

Реакция Дэвис и Смолкина на баллы рассмешила иностранных зрителей. Они открыто злорадствуют над российской парой.

— Вы видели её лицо? Она ждала другого исхода.

— Я собираюсь посмотреть на их выражение лиц. Я праздновал, когда высветились баллы, поэтому не стал тратить времени на то, чтобы смотреть на их лица.

— Они должны быть благодарны, что вообще оказались на Евро.

— Детки недовольны? Как же так?

«Этери прямо сейчас проверяет протоколы», — написала спортивный блогер Фран и прикрепила мем с надписью: «Это дело для ФБР».

«Если завтра пропадут некоторые судьи, мы знаем, что случилось»

После проката Глеб Смолкин дал довольно-таки странный комментарий журналистам.

«Посмотрим, что покажут остальные, на этом турнире мы на оценки не ориентируемся. Есть судьи, они меняются, на произвольном танце будут новые судьи, многие нас не видели, многие помнят нас ещё юниорами», — сказал Смолкин.

Слова фигуриста про судей особенно зацепили иностранных болельщиков, которые стали генерировать шутки с особым усердием.

«Глеб Смолкин: «На чемпионате Европы мы на баллы не ориентируемся. На произвольном танце будут новые судьи». Звучит как угроза», — написала спортивный блогер Фран.

А потом добавила к своему твитту мем с надписью: «36? Но в прошлом году же было 37!»

Вместе с Фран смеялись над российским дуэтом и многочисленные зарубежные болельщики.

— Диана такая: «Мама, мне не нравятся судьи, они злые, поменяй на завтра».

— Сколько мама должна будет заплатить судьям, чтобы получить желаемые результаты?

— Что ж, если завтра пропадут некоторые судьи, мы знаем, что случилось.

— Этери рисует вторую полоску на всех тестах судей на коронавирус, пока ждёт, когда высохнет тест Луны.

Вот-вот стартует произвольная программа, и интрига в танцах на льду разрешится. Интересно, поможет ли новый состав судей Диане и Глебу улучшить свои позиции?