Ребус для федерации. Почему ставить Щербакову и Трусову в олимпийский «командник» опасно

Аня и Саша доказали, что достойны ехать в Пекин, но их участие в командном турнире рискованно и невыгодно им самим. Почему?

Чемпионат Европы в Таллине подошёл к концу, а это значит, что пришло время распределять олимпийские квоты и утверждать состав сборной России на командный турнир в Пекине. Его особенность заключается в том, что спортсменам необязательно выступать в обоих видах программ. Дважды мы вольны сделать замену, чтобы увеличить шансы на победу, а ведь именно на золото мы и рассчитываем.

Важен каждый балл, поэтому выбирать представителей во всех дисциплинах нужно с умом. Сложнее всего федерации будет с женским одиночным катанием, поскольку все три россиянки достойны олимпийской медали. Однако отцепить кого-то одного всё же придётся, а возможно, и сразу двух.

Пока всё указывает на то, что ставить Трусову и Щербакову в «командник» очень рискованно. И прежде всего невыгодно самим девочкам.

Даже с ошибками Валиева — идеальный кандидат

Наши спортсмены показали потрясающие результаты на континентальном первенстве: 9 из 12 медалей, включая четыре золота, отправились в Россию. Теперь атлетам можно выдохнуть и уйти на заслуженный отдых, в то время как нашей федерации предстоит много работы. Чиновники должны составить список участников Олимпийских игр, а вместе с тем решить, кто войдёт в российскую сборную на командном турнире.

Особенным ребусом для ФФККР будет формирование женского состава. Трусова, Щербакова и Валиева стопроцентно отправятся в Пекин, но кому из них достанется честь представлять страну в командном турнире — ещё большой вопрос. Очевидной фавориткой является Камила. В её пользу говорят многие факторы. В этом сезоне фигуристка демонстрирует феноменальную стабильность и проводит все старты на высочайшем уровне. Да, в Таллине спортсменка дрогнула, но это случайность, а не систематическая ошибка. Даже с небезупречным прокатом Валиева получила фантастические баллы. Её технический набор поражает, а оценка за компоненты не имеет равных в мире. Арбитры уже привыкли щедро судить её выступления, что обеспечит нашей сборной отличную подушку безопасности. Последний аргумент за Валиеву — это её возраст: в 15 лет она обладает совершенной физической формой и способна откатать четыре программы за две недели без больших потерь. Так что Камила действительно идеальный кандидат на олимпийский «командник».

Трусовой невыгодно участие в «команднике»

Менее надёжными на её фоне кажутся Трусова и Щербакова. У обеих фигуристок сезон складывается крайне тяжело. Саша перенесла травму и пока не полностью восстановилась. Спортсменка всё ещё лелеет мечты о пяти четверных на Олимпиаде, но совладать с таким большим количеством ультра-си у неё пока не получается. Многооборотные прыжки — это всегда определённый риск, и Трусова каждый раз идёт на него. Для личных соревнований это, пожалуй, верная тактика, но не для командных, где стабильность контента превалирует над сложностью.

Поставить Сашу в произвольную программу (короткая явно не её сильный вид из-за отсутствия чистого тройного акселя) будет слегка опрометчиво. Причём это невыгодно и самой Русской ракете. Конечно, возможность получить олимпийскую медаль (Россия нескромно рассчитывает на золотую) — это хорошо, но характер Трусовой — это совсем не про награды. Она желает установить рекорд и первой в истории исполнить пять квадов, но такое даже единожды сделать трудно, а чтобы дважды… За столь короткий промежуток это кажется настоящим сумасшествием. Поэтому Саше логичнее сосредоточиться на личном зачёте, ведь именно ей одной по силам остановить Валиеву в гонке за олимпийское золото.

Щербакова может повторить судьбу Коляды

Что же касается действующей чемпионки мира, то у неё есть свои причины, чтобы отказаться от выступления в «команднике». Для Щербаковой предпочтительна короткая программа, поскольку у неё нет обилия четверных, но в этом сезоне фигуристка нередко грубо ошибается в ней. Проблема в коронном каскаде лутц-риттбергер, который при чистом исполнении помогает обгонять даже фигуристок с тройным акселем (японки и американки не дремлют), но пока он слабо даётся Ане. Из-за жёсткой критики воспитанница «Хрустального» сильно сдала — психологически катать не только за себя, но и за других ей объективно будет тяжело. Груз ответственности может задавить Щербакову.

«До проката мне казалось, что эти два дня одни из худших в моей жизни, что это невозможно пережить, и было много ненужных лишних мыслей. После падения в короткой было морально тяжело. Я и до соревнований сильно нервничала, а после короткой вообще было ощущение, что всё завалила, ни с чем не справилась, всё потеряно — и теряется уверенность в себе. Кажется, что будто время до произвольной ты просто доживаешь до очередного провала», — делилась своими переживаниями Аня, и, признаться честно, после таких слов становится тревожно.

Очень не хотелось бы травмировать фигуристку завышенными ожиданиями, которые могут вызвать преждевременное выгорание. В случае же неудачи в сторону Щербаковой обрушится ещё больше упрёков, а это не проходит бесследно. Михаил Коляда, чью судьбу она рискует повторить, не даст соврать.

Каков оптимальный состав сборной России?

Трусова и Щербакова заметно проигрывают Валиевой тем, что имеют проблемы с одним из видов программ, а замена в женском одиночном катании никак не вписывается в общий расклад. Как это ни парадоксально, но для завоевания золота сборной России было бы оптимально отказаться от замен в женском и парном катании. В обеих видах было бы надёжнее и в короткой, и в произвольной программе сделать ставку на рекордсменов мира — Камилу Валиеву и Анастасию Мишину с Александром Галлямовым. А вот мужчинам и танцорам необходимы замены.

В случае одиночников логичнее будет поставить Михаила Коляду в короткую программу, так как ученик Алексея Мишина хорошо с ней справляется, получая баллы наравне с мировыми лидерами. В произвольной же предпочтительнее смотрелся бы новоявленный чемпион Европы Марк Кондратюк. Подопечный Светланы Соколовской стабильно выдаёт три чистых четверных, что не слишком удаётся Михаилу. К тому же, в пользу этого варианта говорит расписание соревнований: после командного зачёта у мужчин сразу же начинается личный, и обоим фигуристам нужно сохранить достаточно сил, чтобы достойно выступить там.

Ещё сложнее ситуация у Никиты Кацалапова и Виктории Синициной. Ученики Александра Жулина навяжут борьбу за первое место гениальным французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Им точно стоит выложиться на все сто процентов в личном турнире. Ирония заключается в том, что танцы — наиболее предсказуемый вид, где результаты редко пестрят сенсациями. В начале года мы рассчитывали, что Никита и Вика легко смогут одарить команду высокими баллами в обеих программах, но коррективы внесла травма спины партнёра. Теперь не факт, что ребятам хватит физической подготовки на четыре танца, а рисковать их золотой медалью было бы откровенным неуважением к ним. Поэтому доверить исполнение ритм-танца можно было бы Александре Степановой и Ивану Букину, показавшим отличный результат на чемпионате Европы.

Конечно, у федерации могут быть другие планы, но пока всё указывает на то, что ставить Трусову и Щербакову в олимпийский «командник» опасно, если мы всё ещё рассчитываем на победу. Конкретно для Саши и Ани это решение будет означать потерю одной из медалей, но нет никаких сомнений, что девочки самостоятельно добудут себе награды в личных соревнованиях.