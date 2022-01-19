«Решила у Медведевой увести?» Загитова повеселилась на вечеринке с Милохиным

Болельщики под впечатлением от нового тандема. А ведь еще недавно Даня и Женя были неразлучны.

Медведева и Загитова уже давно не соревнуются, но их драматичное противостояние продолжает существовать. Просто из спорта оно плавно перетекло в их новую жизнь. Теперь болельщики фигуристок спорят о том, у кого же из них круче университеты, контракты и в целом жизнь после спорта. Делят фанаты между девушками даже Даню Милохина…

После окончания «Ледникового периода» популярный тиктокер перестал появляться с Медведевой. Зато его стали замечать в компании её главной соперницы — Загитовой. И если некоторых фанатов Алины эта ситуация позабавила, то другие призывают чемпионку одуматься. Тиктокеры — это не её уровень, считают болельщики.

Загитовой сильно досталось за поход на вечеринку с Милохиным.

Милохин переметнулся от Медведевой к Загитовой?

В «Ледниковом периоде» Загитова и Милохин общались в основном в рамках съёмочного процесса. Алина задавала вопросы тиктокеру после его выступлений с Медведевой, и никаких намёков на более близкие отношения между ними не возникало. Да и не могло возникнуть, ведь на протяжение всего проекта перед зрителями активно разворачивалась история других отношений: Милохина и Медведевой. Романтичные номера, совместные видео для соцсетей и тусовки вне льда породили слухи, что Даня и Женя испытывают друг к другу нечто большее, чем дружеские чувства. Фанаты окрестили их «Медвелохиными» и с интересом наблюдали, чем закончится эта лавстори. А страстный поцелуй фигуристки и блогера в одном из номеров под конец «Ледникового периода», казалось, и вовсе не оставлял сомнений, что Даня и Женя — пара не только на льду, но и в жизни. Уж очень искренним он получился.

Однако с окончанием «Ледникового периода» в отношениях Дани и Жени наметилась трещина: тиктокера перестали замечать в её компании. Прекратились и их смешные видео для соцсетей. Вроде ничего удивительного: проект завершился, общих тренировок нет, изображать любовь на льду больше не нужно. Но поклонников «Медвелохиных» всё равно настигло разочарование, особенно когда Даню неожиданно заметили на публике в компании Алины Загитовой.

«Дуэт, который никто не ожидал»

«Потепление» в отношениях Загитовой и Милохина произошло ещё в последних выпусках «Ледникового периода». Тогда они засняли совместный танец, который Алина сначала опубликовала в TikTok, а затем и в «Инстаграме». На видео Алина и Даня танцевали в нарядах, в которых были в финале телепроекта. Энергичные движения они исполняли в коньках на тренировочном льду. В «Инстаграме» Загитова добавила под этим видео забавную подпись.

«Дуэт, который никто не ожидал. Или кто-то ждал? С Даней Милохиным сверкаем на льду, как две снежинки», — написала Алина.

Танец олимпийской чемпионки и популярного тиктокера всего за два дня набрал более четырёх миллионов просмотров в TikTok, а в «Инстаграме» собрал почти две тысячи комментариев.

«Давно я так не отрывалась»

Мог ли кто-то подумать, что эти танцы из виртуального пространства перенесутся в реальную жизнь? А ведь именно так всё и случилось. Алина и Даня были приглашены на вечеринку в честь дня рождения известного блогера Насти Ризик и отлично повеселились на ней в общей компании. А Евгении Медведевой, которая тоже дружит с именинницей, на этом празднике не было. Совпадение? Или она не желала наблюдать, как Милохин сменил свой ракурс с неё на Загитову? Были там чувства или один лишь пиар, но неприятно, когда тебя так легко и быстро на кого-то меняют.

Сама Алина прекрасно провела тот праздничный вечер. Новые друзья и Даня Милохин не дали ей заскучать ни на минутку, и она наконец-то смогла расслабиться и повеселиться как обычная 19-летняя девушка. После напряжённого графика выступлений в ледовом шоу «Аленький цветочек» можно и нужно себе позволить оторваться вместе с ровесниками.

О своих впечатлениях от вечеринки Алина написала в «Инстаграме» и разместила там фотографии, где её запечатлели с Даней Милохиным и другими блогерами.

«Ребята, желаю вам творческих успехов, больше улыбок и всего самого яркого! Этот вечер я провела в дружеской и позитивной компании, познакомилась с новыми замечательными людьми и могу сказать — давно я так не отрывалась! Спасибо за приглашение, было безумно круто», — написала Загитова.

Милохин никаких постов и фотографий с Алиной пока не публиковал. Но на снимках с вечеринки тоже выглядит довольным. Впрочем, в обнимку вдвоём они нигде не стоят: между ними разместилась виновница торжества, и неизвестно, планировали ли Алина с Даней заранее прийти вместе или встретились там случайно.

Неоднозначная реакция фанатов

Фанаты Алины Загитовой восприняли её появление на вечеринке с Даней Милохиным неоднозначно. Кто-то порадовался, что спортсменка расширяет круг общения и заводит новых друзей, кто-то оставил в комментариях комплименты её красоте, а кто-то отреагировал достаточно резко, посчитав, что подобная компания Алине не подходит и даже может испортить её добрую репутацию.

«Алина! Репутация зарабатывается всю жизнь, а теряется в один момент!!! Ты не на тех ставку сделала. Беги от них как можно быстрей и дальше. Это чьи-то проекты, тебе точно с ними не по пути! У тебя талант, а их всех сошлют, как только попользуются ими» (sheina8968).

«Да. Компания не фонтан» (galinabalandina1912).

«Новые друзья — это здорово!» (ludaantonova54)

«Запала что ли на этого Милохина, а я думал ты приличная девочка» (brown_inc.01).

«Алиночка, ты прелесть!!! И вы с Даней очень подходите друг к другу. Мне нравится, не читай всю грязь, что могут написать, это зависть» (galinaostrizhnaia).

«Как же так!!! Наша скромная, чистая Алина общается с фриками и клоунами!» (evgeniialiubimaia73)

«Решила Милохина у Медведевой увести?» (mifistopolis)

«Странная компания… Как туда Алинка попала...» (gagarinskay)

Станет ли эта вечеринка с Милохиным для Загитовой разовой акцией или они ещё не раз появятся на публике вместе — покажет время. Но с кем общаться, а с кем нет — в любом случае решать Алине. А желания фанатов не должны влиять на её жизнь.