Торжество спортивного принципа. Идеальный состав сборной по фигурному катанию на Олимпиаду

Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду невероятно порадовал. Федерация не стала мудрить и решила отправить в Пекин спортсменов, которые заслужили этого своими результатами. Проще говоря, чиновники выдали путёвки на Игры согласно спортивному принципу.

Примерный состав российской команды на Олимпиаду был понятен ещё после чемпионата Европы. Но один вопрос висел в воздухе до последнего — кого же федерация предпочтёт видеть третьим номером в мужской команде: Евгения Семененко или Андрея Мозалёва? И тут всё решилось по справедливости.

Федерация устроила торжество спортивного принципа.

Туктамышева и Хромых прикоснутся к олимпийской атмосфере

Если до чемпионата Европы ещё оставалась какая-то интрига в том, кто же должен поехать на Олимпиаду из наших одиночниц, то турнир в Таллине закрыл все вопросы. Ни Камила Валиева, ни Анна Щербакова, ни Александра Трусова не дали повода себя заменить, доказав, что они заслужили поездку в Пекин. Конечно, обидно за Елизавету Туктамышеву и Майю Хромых, которые могли бы показать класс на Олимпиаде. Они уж точно превосходят многих зарубежных соперниц. Но таковы правила — от одной страны может поехать максимум три фигуристки.



Тем не менее хотя бы чуть-чуть, но эти девушки смогут прикоснуться к олимпийской атмосфере — они поедут на сборы в Красноярске вместе с полноправными участниками Игр. Причём работать будут наравне со всеми. В нынешней эпидемиологической ситуации недооценивать роль запасных нельзя.

Торжество спортивного принципа у мужчин

Пожалуй, единственный вид, в котором вопросы по составу держались до последнего — мужское одиночное катание. Марк Кондратюк и Михаил Коляда забронировали места в сборной ещё на чемпионате России. Лишить их путёвки в Пекин мог только сокрушительный провал в Таллине. Но Марк с блеском выиграл чемпионат Европы, а Михаил снялся с турнира из-за травмы. Спор до последнего продолжался лишь за третью путёвку, за которую бились Мозалёв и Семененко.

Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Андрей мог претендовать на место в сборной на главные старты ещё после чемпионата России, где он занял третье место, но тренерский совет решил дать Евгению шанс. Этим жестом федерация ясно дала понять, кто же для неё приоритетен в пекинской команде. Но внезапная травма Коляды дала возможность Мозалёву отстоять себя. С этой задачей Андрей справился наполовину. Он идеально откатал короткую на чемпионате Европы, став первым, но выдал неудачную произвольную. В итоге Мозалёв остановился в шаге от пьедестала — на четвёртом месте. На счастье Андрея, его главный конкурент справился чуть похуже — стал пятым.

Итого: 2:0 в пользу Мозалёва по личным встречам. По спортивному принципу ехать на Игры должен Андрей. Но в то же время в завоевании третьей квоты на Олимпиаду фигурист, в отличие от Семененко, не участвовал. Так что у федерации в любом случае оставался повод для манёвра. Однако чиновники им не воспользовались и решили руководствоваться спортивным принципом. Но Олимпиаду поедет Мозалёв, Семененко — запасной.

Вместе с Женей страховать основной состав будет Пётр Гуменник. Парни поедут на предолимпийский сбор в Красноярск.

Без сюрпризов в парах и танцах

Без сюрпризов обошлось у спортивных и танцевальных дуэтов. Российское парное катание в Пекине будут представлять Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В запасных числятся Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.



В танцах на льду Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, а также Диана Дэвис и Глеб Смолкин, а страховать на предолимпийских сборах их будут Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозов и Андрей Багин, а также Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.



Пожалуй, тот редкий случай, когда к федерации нет ни одного вопроса по составу. На Олимпиаду в Пекин поедет идеальная сборная России по фигурному катанию.



Согласны?