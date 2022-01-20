«Открываю чемодан, а там две бутылки водки». Почему Ягудин проиграл свою первую Олимпиаду

Великий фигурист Алексей Ягудин прославился благодаря своим блестящим победам. Российский спортсмен выигрывал все самые престижные турниры, а его олимпийский триумф в 2002 году в Солт-Лейк-Сити не могут забыть до сих пор. Но было в карьере Алексея и тёмное пятно, из-за которого его будущее в спорте оказалось под угрозой. На заре своей большой карьеры Ягудин потерпел обидное поражение на Олимпиаде в 1998 году в Нагано, виновником которого оказался он сам.

Бунтарский характер и недисциплинированность привели к тому, что от Алексея отвернулись руководство федерации и его собственный тренер.

Чемпион Европы без игровой приставки

На Олимпийские игры в Нагано Алексей Ягудин поехал в статусе чемпиона Европы. Однако этот титул никак не прибавил ему уверенности. Ягудину казалось, что фаворитом его тогдашнего тренера Алексея Мишина является 15-летний Евгений Плющенко, который, хотя пока и проигрывал на соревнованиях Алексею, стремительно развивался и был более ответственным.

Ягудин и в самом деле отличался взбалмошным характером и неорганизованностью, которые не вызывали у его тренера симпатии и приводили к конфликтам. А на чемпионате Европы в 1998 году Мишин ещё и особо строго обходился с воспитанником: запретил ему общаться с иностранными фигуристами, контролировал время возвращения в отель и даже отобрал у него игровую приставку. Лёша, в свою очередь, нервировал профессора, приходя на разминку в удобное для себя время, а не когда того требовал Мишин.

Впрочем, главную задачу — выиграть чемпионат Европы — Ягудин выполнил. Плющенко стал вторым. Но кто знает, как бы сложились те соревнования, не прояви тренер излишней строгости к Алексею. Возможно, их выиграл бы Плющенко, как того и желал Мишин, если верить воспоминаниям самого Ягудина. Якобы друзья фигуриста видели, как тот пожалел, что золото досталось не Евгению.

Федерация хотела отправить в Нагано Плющенко

Но если уж кто и был тогда реально против Ягудина, так это наша федерация фигурного катания, которая предпочитала послать на Олимпиаду в Нагано Евгения. Мишин же настаивал поступить по спортивному принципу, хотя мог безо всяких отборов через чемпионат Европы сказать, что на Игры поедет Женя.

«Поскольку на олимпийскую путёвку в Нагано претендовали сразу два моих спортсмена, мне дали возможность решать, кому из них ехать в Нагано. Тогдашний президент федерации фигурного катания Валентин Писеев однозначно высказывался за кандидатуру Жени. Но я решил: пусть на Игры поедет тот, кто выиграет чемпионат Европы. Из всего руководства федерации моё решение поддержал тогда лишь один Игорь Кабанов», — рассказал Мишин в своей книге «О чём молчит лёд».

Обидно быть внешне лидером в сборной, но понимать, что ставку делают на другого. Заработав путёвку на свои первые в карьере Олимпийские игры, Ягудин не получил должной поддержки. Но считать, что все его незаслуженно обижали и не верили в его силы, будет неправильно. Поводы сомневаться в себе молодой фигурист и сам давал. И история его проигрыша в Нагано в этом отношении очень показательна.

«В обнимку с коньками лежат две бутылки водки»

На Олимпийские игры в феврале 1998-го Алексей Ягудин отправился не за победой, но попасть на пьедестал он там однозначно мог, отнесись к такому важному старту чуть более ответственно. Не зря бы привёз с собой водку: было бы, что праздновать, а не запивать расстройство от неудачного выступления.

«Ягудину были свойственны юношеская бравада, напускная небрежность. Яркий пример: на контроле в Олимпийской деревне Нагано открывают его чемодан, а там в обнимку с коньками лежат две бутылки водки. Иногда эта бравада сильно мешала ему», — вспоминал Мишин в своей книге «О чём молчит лёд».

Эта юношеская бравада в итоге стоила Алексею олимпийской медали. Он чисто откатался в короткой программе и мог спокойно завоевать бронзу, так как был объективно сильнее одного из фаворитов — французского фигуриста Филиппа Канделоро. Но для этого Ягудину предстояло хорошо откататься и в произвольной программе, чего он сделать, к сожалению, не смог. Но не потому, что не справился с волнением и грузом ответственности. И даже не потому, что переживал из-за симпатий федерации и тренера к Плющенко. А потому что заболел. По своей же вине. Фигуриста продуло на трибуне во время просмотра соревнований: он устроился прямо под вентиляционной трубой. Тренеры просили его пересесть — не послушал. А на другой день проснулся с температурой под 40°.

«Я ему говорю: «Пересядь!». Подходит Артур Дмитриев, говорит: «Лёша, пересядь». Не стал. В итоге — назавтра температура под 40°, произвольная не задалась, упал с четверного», — поделился Мишин в своей книге.

«Алексей Николаевич ушёл, оставив меня наедине с моими чувствами»

Провал Ягудина в произвольной из-за собственной безалаберности показался Алексею Мишину настолько обидным, что, увидев первые оценки, он встал и покинул арену. Свой «приговор» фигурист досматривал в одиночестве. Он понимал, что тренер рассчитывал совсем на другой результат, но всё же надеялся в столь сложный момент на поддержку. Он с таким трудом откатал программу до конца, но не получил ни капли сочувствия.

«Алексей Николаевич не сказал ни слова. Когда на табло появились оценки, он ушёл, оставив меня наедине с моими чувствами. Я знал: он зол на меня за то, что я заболел», — вспоминал Ягудин в своей автобиографии «НаPROлом».

На Олимпиаде в Нагано Алексей Ягудин в итоге занял пятое место. Конечно, это не было откровенным провалом, ведь он попал в пятёрку сильнейших. А золото всё равно досталось России — олимпийским чемпионом стал воспитанник Татьяны Тарасовой Илья Кулик. Но дело ведь в том, как именно Ягудин лишился медали. А лишился он её сидя под холодным вентилятором.

Конец тандема Ягудина и Мишина

Стоит ли удивляться, что после такого выступления на Олимпийских играх в федерации серьёзно задумались о замене Ягудина на чемпионате мира? И, естественно, на его главного соперника — Плющенко. Отнюдь. Повторения досадного поражения никто не хотел. Алексей, конечно, тоже, но ни ему, ни в него больше не верили. В том числе и Алексей Мишин. Поехать на чемпионат мира Ягудину позволило лишь снятие новоиспечённого олимпийского чемпиона Ильи Кулика.

На этот раз свою медаль Алексей не упустил — он выиграл золото. Но титул чемпиона мира уже не мог спасти их отношения с Мишиным. Свой путь к Олимпийским играм в Солт-Лейк-Сити он без сомнений решил продолжить с другим тренером, Татьяной Тарасовой. По совпадению совсем недавно победившей Мишина на Олимпиаде в Нагано.