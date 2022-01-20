Звезда Тутберидзе произвела фурор на первенстве России. А Плющенко фатально ошибся

Софья Акатьева в погоне за вторым титулом чемпионки России среди юниоров. Ученица Этери Тутберидзе идеально исполнила короткую программу и не оставила соперницам шансов на лидерство. А её основная соперница из академии «Ангелы Плющенко» даже с чистым прокатом осталась вне пьедестала. Вероника Жилина пострадала из-за трусливой тактики тренера.

Кажется, фатальная ошибка Плющенко лишит её золотой медали.

Самоделкина вышла из кризиса

Если на взрослом уровне Этери Тутберидзе пресекла любые попытки тренерского противостояния в женском одиночном катании, то на юниорском оно в самом разгаре. На первенстве России в Саранске выступают фигуристки сразу из трёх сильнейших школ страны. Максимального представительства добилась академия «Ангелы Плющенко»: за пьедестал бьются все четыре воспитанницы двукратного олимпийского чемпиона. Одной из них, Софье Титовой, предстояло открывать соревновательную программу, и с этой задачей спортсменка справилась блестяще. Двойной аксель, тройной флип, каскад лутц — тулуп были выполнены безукоризненно. Трогательная программа под песню «Не отрекаются любя» произвела сильное впечатление как на зрителей, так и на судей. За свой прокат Соня получила 66,81 балла — отличный результат 12-летней фигуристки!

Громкими овациями приветствовал зал Аделию Петросян. Ученица Этери Тутберидзе приехала на юниорский чемпионат России прямиком со взрослого, где остановилась в шаге от пьедестала сразу после великолепного трио Трусова-Щербакова-Валиева. В Саранске фигуристка подтвердила свои претензии на медали, выдав классный прокат без единой ошибки. Петросян первая из участниц пробила отметку в 70 баллов.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Закрывала первую разминку одна из фавориток турнира Софья Самоделкина из ЦСКА. Подопечная Сергея Давыдова продемонстрировала сильное сбалансированное катание, вызвав у зрителей нервные мурашки. Начала Софа со сложнейшего каскада 3A+3Т — фигуристку слегка пошатнуло после элемента ультра-си, зато второй прыжок был исполнен филигранно. Двойной аксель и тройной флип тоже покорились спортсменке. Судьи не поскупились на оценки — с результатом в 75,51 балла Самоделкина уверенно обошла соперницу из «Хрустального».

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Удачные выступления на обоих национальных первенствах намекают, что Софа справилась с кризисом, который настиг её в начале сезона, и постепенно набирает форму к юниорскому чемпионату мира.

Муравьёва не отстояла себя

Качественно отработали короткую программу Инга Гургенидзе, Елизавета Куликова и Надежда Понтелеенко. Не разочаровала и Алиса Двоеглазова, представляющая группу Этери Тутберидзе. Фигуристка играючи справилась с контентом из акселя в 2,5 оборота, флипом и каскадом лутц — тулуп, а также показала отличное владение коньком. 67,58 балла — её оценка.

Следующей на лёд вышла ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва. Фигуристка надеялась защитить свою честь после странного штрафа на чемпионате России, но в этот раз выступление у неё не задалось. Соня совершила степ-аут на тройном акселе, из-за чего каскад с тулупом не был засчитан. Спортсменка потеряла на этом элементе более пяти баллов. Остальная часть программы была выполнена чисто. Увидев на табло оценку в 68,38 балла, спортсменка едва смогла сдержать слёзы. Это явно не тот результат, на который рассчитывала фигуристка. Увы, но повторить успех в Санкт-Петербурге и отстоять себя у неё не получилось.

Плющенко подставил Жилину?

Сильнейшую разминку открывала Любовь Рубцова из «Хрустального». Спортсменка продемонстрировала редкий каскад тройной лутц — тройной риттбергер, но коснулась рукой льда на тройном флипе. С нетерпением любители фигурного катания ждали выхода Вероники Жилиной.

Ученица Евгения Плющенко пропускала старты из-за травмы и, похоже, ещё не успела полностью восстановиться. Ника не стала рисковать с тройным акселем и исполнила лишь двойной, поэтому итоговый результат оказался не слишком высоким — 69,91 балла. Тем не менее тренер выступлением фигуристки остался доволен: после проката Евгений улыбался и шутил, вот только его трусливая тактика определённо лишит Жилину преимущества перед произвольной программой, а значит, велика вероятность упустить золотую медаль.

Не всё удалось Анастасии Зининой. Воспитанница «Ангелов Плющенко» упала на тройном лутце, потеряв каскад. Чувственная программа про птицу, мечтающую парить в небесах, рассыпалась на глазах. К сожалению, с таким прокатом Настя не могла претендовать на пьедестал — всего 57,32 балла.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Софья Акатьева приехала в Саранск в статусе самой яркой звезды турнира, готовой защитить свой титул чемпионки. Фигуристка уже не первый сезон поражает не по годам стабильным и осмысленным катанием. Тройной аксель — тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип Соня выполнила так легко, будто ей это ничего не стоило. Арбитры оценили её прокат по достоинству — 78,84 балла. Соня не оставила соперницам ни шанса и уверенно выиграла короткую программу.