Конец монополии. На юниорский чемпионат мира поедет только одна ученица Тутберидзе

Первенство России среди юниоров в Саранске завершилось победой 14-летней Софьи Акатьевой. Но не грандиозной, а рабочей. Безупречно откататься воспитанница Тутберидзе не смогла. Но другие фигуристки сами отрезали себе шансы побороться за золото, тоже допустив грубые ошибки. Фигуристок Плющенко и вовсе на этом турнире накрыла чёрная полоса: их программы рассыпались буквально на глазах.

Тем не менее уже сейчас можно констатировать, что монополия Тутберидзе окончена. Ведь впервые за шесть лет на юниорский чемпионат мира поедет только одна её ученица.

Развал талантливого «ангела» Плющенко

В числе первых в произвольной программе на лёд вышла Анастасия Зинина, представляющая «Ангелы Плющенко». В первой разминке фигуристка оказалась после заваленной короткой программы. К сожалению, взять реванш Насте не удалось. В произвольной она откаталась ещё хуже, чем накануне. Девушка буквально рассыпалась на глазах: два падения, сорванный каскад и еле выкатанная дорожка шагов. Под конец программы Настя едва сдерживала слёзы, но, покинув лёд, дала волю эмоциям и разрыдалась.

Евгений Плющенко не стал отчитывать свою ученицу, а пытался её успокоить. Хотя едва ли в этот момент Зинину можно было утешить. 158,91 балла за две программы и последнее место, когда впереди ещё куча участниц — настоящий кошмар для любой фигуристки. Это совсем не тот результат, на который претендовала здесь Настя. Она так хорошо показала себя в начале сезона, что причины её ошибок кажутся чуть ли не мистическими. Как ещё объяснить такой спад? Травма, а может быть, начался пубертат? Хочется верить, что этот старт будет худшим в карьере Насти, а дальше её ждут только успехи. А перед Плющенко теперь стоит очень сложная задача: он должен разобраться в причинах провала своей ученицы и помочь ей отпустить произошедшее.

Борьба Софьи Титовой

Любовь Рубцова из группы Тутберидзе первой в произвольной программе продемонстрировала тройной аксель, а также сложнейший каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Однако само исполнение прыжков было не лучшим: на трикселе степ-аут, на риттбергере в каскаде — недокрут. Плюс Любе не засчитали одно из вращений, которое она случайно повторила. Даниил Глейхенгауз, встречавший 12-летнюю воспитанницу после проката, не скрывал своего недовольства и сразу начал разбор полётов.

Ещё одна воспитанница Плющенко — Софья Титова — тоже попыталась исполнить тройной аксель в произвольной программе, но сделала бабочку. А так как прыжок был у неё в комбинации, она едва не потеряла каскад, но всё-таки смогла прицепить второй прыжок. Катаясь под героический саундтрек из «Пиратов Карибского моря», Титова героически зашла после неприятной ошибки на четверной сальхов и смогла его приземлить, но не идеально. Откататься дальше чисто у Сони, видимо, не хватило сил: она допустила помарку на выезде с тройного флипа. Однако расстраиваться из-за ошибок фигуристка не стала и спокойно восприняла свои итоговые 190,31 балла.

Отличное впечатление произвела выступавшая за Титовой Алиса Двоеглазова. Юная спортсменка из «Хрустального» исполнила два четверных тулупа, но под конец программы не обошлась без ошибок. Алиса допустила касание рукой на последнем каскаде и тройном флипе. Тем не менее она первой преодолела порог в 200 баллов по сумме двух программ, набрав 206,83.

Чёрная полоса у фигуристок Плющенко

Борьба за медали юниорского чемпионата России развернулась в последней разминке. Воспитанницы Тутберидзе, Плющенко и Давыдова собирались устроить настоящий флешмоб ультра-си. Первой из шестёрки лидеров выступала Софья Муравьёва. Евгений Плющенко пристально наблюдал за своей ученицей за бортиком, но это не уберегло её от ошибок. Каскад с тройным акселем сделала, но на сольном допустила степ-аут, а затем и упала с тройного лутца. На четверной прыжок она даже не заходила: скорее всего, потому что тренеры решили не рисковать. Но каталась спортсменка очень вдохновенно и эмоционально. Жаль, что не всё получилось. Софья очень расстроилась после своего проката, и Плющенко снова пытался как мог утешить ученицу. Впрочем, переживать ей было рано: в финальной таблице Муравьёва заняла третье место с 211,62 балла.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Вероника Жилина очень трогательно начала свою произвольную под лирическую мелодию, но затем последовала череда падений. Сначала с четверного сальхова и тулупа, а затем ещё и с каскада с квад-тулупом. Так что получился минус один каскад у Ники, да ещё и повтор прыжка. Ни один элемент ультра-си ей не удался. Прямо какая-то чёрная полоса настигла фигуристок «Ангелов Плющенко» на первенстве России! А ведь они были реальными конкурентками девочкам Тутберидзе! Но в самый ответственный момент что-то явно пошло не так. С общим результатом 180,98 балла Жилина заняла лишь 12-е место.

Небезупречная чемпионка

На самом деле фортуна ополчилась чуть ли не на всех выступавших на первенстве девушек. Досталось даже самым сильным. Так, феноменально прыгнув два четверных риттбергера на взрослом чемпионате России, сегодня Аделия Петросян с ними не справилась. Первый приземлила со степ-аутом, а второй вообще недокрутила и упала. Аделия старалась нивелировать эти ошибки качественным исполнением остальных элементов, но это было уже бесполезно. В итоге фигуристка получила 202,25 балла за две программы и оказалась на пятом месте после младшей коллеги по группе Алисы Двоеглазовой.

Воспитанница Сергея Давыдова и одна из главных претенденток на золото первенства — Софья Самоделкина — тоже дрогнула в своей произвольной программе. Фигуристка пошла на старший квад — четверной лутц, но допустила падение. Четверной сальхов недокрутила и приземлила в степ-аут. Больше рисковать с другими ультра-си Самоделкина не стала и без приключений докатала свою программу. Неплохое на фоне других девушек выступление вкупе с отличной короткой помогли ей занять второе место с 213,73 балла.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Произвольная у девушек на первенстве России завершалась выступлением лидера первого соревновательного дня — Софьи Акатьевой. Начала ученица Тутберидзе очень уверенно — легко и воздушно исполнила тройной акаель, потом качнулась на выезде с четверного тулупа, но это было не так критично. Серьёзную ошибку она допустила, сделав бабочку на тулупе. И всё же этот прокат был лучшим на первенстве. С общей суммой 237,09 Софья защитила титул чемпионки России среди юниоров.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Помимо Акатьевой, на пьедестале почёта оказались Самоделкина и Муравьёва. Три Софьи из трёх разных тренерских штабов заслужили право поехать на юниорский чемпионат мира. Впервые за шесть лет Этери Тутберидзе повезёт на первенство планеты лишь одну свою ученицу. Кажется, монополии великого тренера приходит конец.

Очень давно мы не видели такого разнообразного противостояния в юниорах!