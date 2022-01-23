«Я чёрная женщина». Что стало с американской фигуристкой, взорвавшей интернет в девять лет

Детское выступление Старр Эндрюс посмотрели 57 миллионов человек. А теперь она борется за права чернокожих и мечтает об олимпийском золоте.

Порой, чтобы завоевать сердца миллионов, необязательно иметь россыпь медалей всевозможных турниров. Достаточно искренне любить своё дело и ставить перед собой большие цели, делая этот мир немного лучше.

Старр Эндрюс снискала славу в девять лет, став самой популярной фигуристкой в YouTube. Теперь же она открыто борется за права чернокожих спортсменов и надеется стать первой афроамериканкой, выигравшей Олимпийские игры.

Неординарные номера стали настоящей фишкой фигуристки.

Карьеру в большом спорте открыл YouTube

Необычная история американской фигуристки Старр Эндрюс началась, когда ей было три года. Девочка попала на каток благодаря матери Тошаве, бравшей личные уроки у местных тренеров. Однако со временем родительница и дочка поменялись местами, и уже Старр надела коньки, став самой юной участницей спортивной секции. Своё мастерство Эндрюс оттачивала на небольших турнирах в Лос-Анджелесе, нередко прося людей записывать её выступления, чтобы потом выявить ошибки и заодно поделиться успехами с мамой, которая не всегда присутствовала на соревнованиях.

Так и появилось видео её проката в девять лет под дерзкую песню Уиллоу Смит Whip My Hair. Ролик моментально взорвал интернет, на сегодняшний день собрав 57 миллионов просмотров в YouTube. Внезапная популярность помогла Старр запустить карьеру в большом спорте: фигуристка открыла сбор средств на экипировку и аренду льда для регулярных тренировок.

«Это положительно сказалось на моей карьере. В то время я, конечно, вообще не понимала этого. Думала что-то вроде: «О, круто!», и всё. На сегодняшний день это видео уже посмотрело огромное количество людей, это невероятно. Но, думаю, большинство из них не в курсе, что та девочка на видео и я сейчас — это одно лицо», — рассказывала Старр.

В 2013 году Эндрюс нашла профессионального наставника. Им стал чемпион мира среди юниоров Деррик Делмор, входивший в штаб Рафаэля Арутюняна. Под его руководством фигуристка успешно дебютировала на международной арене, взяв золото на юниорском турнире Golden Bear of Zagreb в 2016 году. А через несколько месяцев она стала второй на молодёжном чемпионате США.

Нестандартные программы под собственный вокал

Несмотря на не самые высокие по нынешним меркам результаты, Эндрюс завоевала любовь фанатов по всему миру, став фигуристкой с самым популярным выступлением в YouTube. Зрителей привлекает особенный стиль спортсменки, которая нередко экспериментирует со своими постановками, танцуя под песни Кристины Агилеры, Бейонсе и даже под собственный вокал. В 2018 году на национальном чемпионате Старр выступила с программой под свою кавер-версию хита Уитни Хьюстон One Moment in Time, по-настоящему восхитив публику.

«Это мне посоветовали тренеры, а я подумала: «Вы шутите, да?» Оказывается, они говорили серьёзно. Я очень переживала, потому что тогда люди услышали бы, как я пою. Когда я впервые выступала с этой программой на чемпионате США, я совершенно забыла, что спела часть песни. Когда на первой тренировке услышала её, подумала: «О, это же я!» На большой арене звучало очень круто», — делилась воспоминаниями спортсменка.

Затем Эндрюс перепела песню Марка Гордона и Гарри Уоррена At Last, использовав её как музыкальное сопровождение к своей короткой программе. По словам фигуристки, это часть её самовыражения, без которого она не мыслит развития в спорте.

«Мне просто хочется быть ни на кого не похожей. В нашем виде спорта это достаточно сложно, каждый год все катают свои программы под одну и ту же музыку. Найти что-то новое, что-то своё — нелёгкая задача, и, когда у нас это получается, я безумно этому рада. Обычно при выборе музыки мы собираемся все вместе — я, моя мама и тренеры. Если нам всем нравится предложенный вариант, сразу берём его. Если у кого-то возникают сомнения, ищем дальше», — объясняла она.

Поддержка Black Lives Matter и похвала от жены Обамы

Путь Эндрюс существенно отличается от других фигуристок. Старр активно борется за права чернокожих людей, привлекая внимание общественности к проблеме неравных прав и социальной несправедливости. Например, спортсменка поставила номер под музыку Микки Гайтона Black Like Me в поддержку знаменитого антирасистского движения Black Lives Matter. Видео с её выступлением нашло отклик у более чем 60 тысяч людей, включая жену бывшего президента США Мишель Обаму.

«Я чёрная женщина. Я одна из немногих чернокожих женщин, которые представляют страну на международной арене в фигурном катании. Почти всю свою жизнь я каталась на коньках, и мне всегда приходилось сталкиваться со сложностями.

Счастлива, что могу представлять своё сообщество в том виде спорта, где все спортсмены имеют преимущественно белый цвет кожи. Раньше часто плакала и задавалась вопросом, почему я являюсь единственной чернокожей девушкой, представляющей США. С возрастом я осознала свою значимость и стала чувствовать себя счастливой, ведь я смогла достичь высокого уровня в этом очень политизированном виде спорта», — писала Старр на своей странице в «Инстаграме».

Будучи цветной спортсменкой, она продолжает дело бронзового призёра Олимпиады Деби Томас и стремится стать первой афроамериканкой, победившей на Играх.