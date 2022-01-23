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История фигуристки из США Старр Эндрюс: звезда интернета в 9 лет, номера под свой вокал, борьба за права чернокожих

«Я чёрная женщина». Что стало с американской фигуристкой, взорвавшей интернет в девять лет
Екатерина Авдонина
История фигуристки из США Старр Эндрюс
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Детское выступление Старр Эндрюс посмотрели 57 миллионов человек. А теперь она борется за права чернокожих и мечтает об олимпийском золоте.

Порой, чтобы завоевать сердца миллионов, необязательно иметь россыпь медалей всевозможных турниров. Достаточно искренне любить своё дело и ставить перед собой большие цели, делая этот мир немного лучше.

Старр Эндрюс снискала славу в девять лет, став самой популярной фигуристкой в YouTube. Теперь же она открыто борется за права чернокожих спортсменов и надеется стать первой афроамериканкой, выигравшей Олимпийские игры.

Неординарные номера стали настоящей фишкой фигуристки.

Карьеру в большом спорте открыл YouTube

Необычная история американской фигуристки Старр Эндрюс началась, когда ей было три года. Девочка попала на каток благодаря матери Тошаве, бравшей личные уроки у местных тренеров. Однако со временем родительница и дочка поменялись местами, и уже Старр надела коньки, став самой юной участницей спортивной секции. Своё мастерство Эндрюс оттачивала на небольших турнирах в Лос-Анджелесе, нередко прося людей записывать её выступления, чтобы потом выявить ошибки и заодно поделиться успехами с мамой, которая не всегда присутствовала на соревнованиях.

Так и появилось видео её проката в девять лет под дерзкую песню Уиллоу Смит Whip My Hair. Ролик моментально взорвал интернет, на сегодняшний день собрав 57 миллионов просмотров в YouTube. Внезапная популярность помогла Старр запустить карьеру в большом спорте: фигуристка открыла сбор средств на экипировку и аренду льда для регулярных тренировок.

«Это положительно сказалось на моей карьере. В то время я, конечно, вообще не понимала этого. Думала что-то вроде: «О, круто!», и всё. На сегодняшний день это видео уже посмотрело огромное количество людей, это невероятно. Но, думаю, большинство из них не в курсе, что та девочка на видео и я сейчас — это одно лицо», — рассказывала Старр.

В 2013 году Эндрюс нашла профессионального наставника. Им стал чемпион мира среди юниоров Деррик Делмор, входивший в штаб Рафаэля Арутюняна. Под его руководством фигуристка успешно дебютировала на международной арене, взяв золото на юниорском турнире Golden Bear of Zagreb в 2016 году. А через несколько месяцев она стала второй на молодёжном чемпионате США.

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Нестандартные программы под собственный вокал

Несмотря на не самые высокие по нынешним меркам результаты, Эндрюс завоевала любовь фанатов по всему миру, став фигуристкой с самым популярным выступлением в YouTube. Зрителей привлекает особенный стиль спортсменки, которая нередко экспериментирует со своими постановками, танцуя под песни Кристины Агилеры, Бейонсе и даже под собственный вокал. В 2018 году на национальном чемпионате Старр выступила с программой под свою кавер-версию хита Уитни Хьюстон One Moment in Time, по-настоящему восхитив публику.

«Это мне посоветовали тренеры, а я подумала: «Вы шутите, да?» Оказывается, они говорили серьёзно. Я очень переживала, потому что тогда люди услышали бы, как я пою. Когда я впервые выступала с этой программой на чемпионате США, я совершенно забыла, что спела часть песни. Когда на первой тренировке услышала её, подумала: «О, это же я!» На большой арене звучало очень круто», — делилась воспоминаниями спортсменка.

Затем Эндрюс перепела песню Марка Гордона и Гарри Уоррена At Last, использовав её как музыкальное сопровождение к своей короткой программе. По словам фигуристки, это часть её самовыражения, без которого она не мыслит развития в спорте.

«Мне просто хочется быть ни на кого не похожей. В нашем виде спорта это достаточно сложно, каждый год все катают свои программы под одну и ту же музыку. Найти что-то новое, что-то своё — нелёгкая задача, и, когда у нас это получается, я безумно этому рада. Обычно при выборе музыки мы собираемся все вместе — я, моя мама и тренеры. Если нам всем нравится предложенный вариант, сразу берём его. Если у кого-то возникают сомнения, ищем дальше», — объясняла она.

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Поддержка Black Lives Matter и похвала от жены Обамы

Путь Эндрюс существенно отличается от других фигуристок. Старр активно борется за права чернокожих людей, привлекая внимание общественности к проблеме неравных прав и социальной несправедливости. Например, спортсменка поставила номер под музыку Микки Гайтона Black Like Me в поддержку знаменитого антирасистского движения Black Lives Matter. Видео с её выступлением нашло отклик у более чем 60 тысяч людей, включая жену бывшего президента США Мишель Обаму.

«Я чёрная женщина. Я одна из немногих чернокожих женщин, которые представляют страну на международной арене в фигурном катании. Почти всю свою жизнь я каталась на коньках, и мне всегда приходилось сталкиваться со сложностями.

Счастлива, что могу представлять своё сообщество в том виде спорта, где все спортсмены имеют преимущественно белый цвет кожи. Раньше часто плакала и задавалась вопросом, почему я являюсь единственной чернокожей девушкой, представляющей США. С возрастом я осознала свою значимость и стала чувствовать себя счастливой, ведь я смогла достичь высокого уровня в этом очень политизированном виде спорта», — писала Старр на своей странице в «Инстаграме».

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Будучи цветной спортсменкой, она продолжает дело бронзового призёра Олимпиады Деби Томас и стремится стать первой афроамериканкой, победившей на Играх.

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