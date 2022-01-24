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Фигурное катание: Александру Трусову и Камилу Валиеву перепутали на японском телеканале — реакция за рубежом и в России

«Эти русские фигуристки такие одинаковые!» Как Валиеву и Трусову перепутали в Японии
Екатерина Авдонина
Александру Трусову и Камилу Валиеву перепутали
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Зарубежные эксперты предложили необычный состав нашей сборной на Олимпиаду. Прокол телевизионщиков возмутил японцев и рассмешил русских.

Даже самые преданные фанаты фигурного катания порой ошибаются. Но прокол японских телеведущих вряд ли можно назвать рядовым случаем. В эфире крупнейшего телеканала страны зарубежные эксперты предложили очень необычный вариант для состава женской сборной России на Олимпийские игры. По их мнению, в Пекин должны ехать Аня Щербакова, Саша Трусова и… Саша Трусова.

Прокол иностранных специалистов заставил россиян задуматься о клонировании Русской ракеты. И привёл в бешенство самих японцев.

В Японии перепутали Трусову и Валиеву

В преддверии Олимпиады не затихают споры о том, кто из российских фигуристок должен участвовать в командном турнире в Пекине. Эксперты по всему миру строят теории, предлагая порой самые необычные рокировки, однако превзойти находчивость специалистов из Японии не удалось никому. На телеканале «Асахи ТВ» вышла программа, посвящённая Играм в Китае, а основной темой обсуждения стало фигурное катание. Естественно, не обошли стороной ведущие женское одиночное катание, выдавая одну версию событий интереснее другой. Даже не заметив, что совершают нелепую ошибку.

Пока господин Фурута и его очаровательная коллега дискутировали о шансах России на полный пьедестал, зрители ужасались, увидев на экране состав нашей сборной, ведь в нём было… сразу две Русских ракеты. Монтажная группа телеканала перепутала фотографии и вместо 15-летней Камилы Валиевой поставила второе изображение Александры Трусовой. Причём прошлогоднего образца, когда спортсменка занималась у Евгения Плющенко.

Примечательно, что до конца передачи никто из профессионалов так и не обнаружил подмену, продолжая разговор о невероятных качествах Валиевой, которая претендует на золотую медаль и в личном, и в командном зачётах.

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«Эти русские фигуристки такие одинаковые!»

Зато фанаты, смотревшие эфир, оказались в замешательстве. Некоторые из них иронизировали над конвейерным подходом штаба Тутберидзе к работе. Мол, все воспитанницы «Хрустального» лишены индивидуальности и на льду выглядят одинаково.

— Что Трусова, что лже-Трусова, какая разница?

— Эти русские фигуристки такие одинаковые! — писали в сети пользователи.

Однако большинству японцев всё же было не до смеха. Они жёстко раскритиковали руководство канала, требуя уволить ответственных за ошибку.

— Я переключил канал сразу после этого. Надеюсь, они потом стояли с открытым ртом и фальшивыми улыбками, обливаясь холодным потом.

— Когда я обнаружил это в записи программы, мысленно извинился перед девочками. Жаль, что господин Фурута всё ещё позволяет себе комментировать фигурное катание.

— Конечно, лицо Трусовой, макияж и форма тела сильно изменились с прошлого сезона, но чтобы настолько…

— Это ужасно. Полное неуважение!

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«Трусова раздвоилась, чтобы выиграть Олимпиаду»

В России же к проколу японских телевизионщиков отнеслись более лояльно. Поклонники девочек с юмором отреагировали на произошедшее, решив вместо критики поддержать любимых фигуристок.

— Одна Саша хорошо, а две — лучше!

— Если они Сашу с Камилой спутали, то что же с ними будет, когда они увидят Степанову и Синицину?

— Теперь у нас будет десять квадов.

— Шок! Саша Трусова раздвоилась, чтобы точно выиграть Олимпиаду.

Остаётся лишь надеяться, что, кто бы ни выиграл в Пекине, в Японии запомнят их лица и имена. В конце концов, именно россиянки здесь и сейчас пишут историю, и каждая из них заслуживает, чтобы о ней знали даже на другом конце света, в студии крупнейшего телеканала страны.

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