«Я влюбляюсь в тебя каждый день». Известная российская фигуристка готовится к свадьбе

Одна из самых талантливых танцовщиц России Елизавета Худайбердиева, выступающая в дуэте с Егором Базиным, не смогла отобраться на Олимпиаду в Пекине. Фигуристы оказались буквально в шаге от своей мечты, став первыми запасными на Игры. Но, как говорится, не повезло в картах, значит, повезёт в любви. Так и произошло в жизни Худайбердиевой. Вместо подготовки к поездке в Пекин судьба преподнесла Лизе другие приятные хлопоты — она готовится к свадьбе.

Предложение руки и сердца фигуристка получила на днях. Возлюбленный Худайбердиевой, креативный продюсер Первого канала Кирилл Благов, предложил фигуристке узаконить отношения, подарив роскошное кольцо. И Лиза не смогла отказаться.

«Она сказала да», — поделился Благов своей радостью.

Скоро в фигурном катании появится ещё одна красивая семья.

«Как вам новый маникюр?»

О помолвке с Благовым Худайбердиева объявила оригинальным способом. Лиза выложила в «сториз» своего «инстаграма» фото руки с колечком на безымянном пальце и кокетливо поинтересовалась у подписчиков: «Как вам новый маникюр?». Маникюр у неё, и правда, был отличный, но кольцо с бриллиантом ожидаемо затмило его и перетянуло на себя всё внимание.

Благов тем временем репостнул «сториз» своей невесты и добавил к нему подпись «Она сказала да», окончательно развеяв все сомнения о помолвке молодых людей. Позже Елизавета и Кирилл посвятили знаменательному дню одинаковые посты с трогательными совместными фото. Как же красиво они смотрятся вместе!

«Моё всё»

Роман фигуристки и продюсера Первого канала поклонники заподозрили ещё весной прошлого года. Тогда в «Инстаграме» Кирилла стали регулярно появляться фотографии с Лизой. Он даже завёл отдельную папку со «сториз», посвящёнными девушке. Однако подтверждать свои отношения влюблённые не спешили. Лишь к концу июля Лиза наконец-то раскрылась, опубликовав на своей страничке романтичное видео с Благовым. Она написала «Моё всё» и поставила сердечко вместо точки. А Кирилл назвал её в комментариях своей королевой.

С тех пор «инстаграм» спортсменки запестрел фотографиями с молодым человеком. Лиза делилась моментами личного счастья, подкрепляя их короткими фразами о любви. А с началом олимпийского сезона Благов стал приезжать на соревнования возлюбленной, чтобы поддержать её.

«Просто богиня, мне очень повезло»

Осенью Благов рассказал о том, как познакомился с Худайбердиевой, отвечая на вопросы в своём «инстаграме». Оказалось, что Лизу он заприметил давно, но лично пообщаться с ней сразу не получилось. При первом разговоре он понял, что перед ним не только великолепная фигуристка и красивая девушка, но и очень яркая личность.

«Просто богиня, мне очень повезло. Я в восторге от Лизы. Первый раз увидел её в Турине в финале Гран-при, познакомились на других стартах. Я сказал ей после выступления: «Ты прекрасна». Она ответила: «Я знаю», — делился Благов.

Кирилл очень нежно относится к Лизе. Продюсер постоянно выкладывает фото с возлюбленной и очень мило их подписывает.

«Знаешь, мне очень с тобой повезло. Я влюбляюсь в тебя каждый день. Ты чувствуешь меня как саму себя и делаешь самым счастливым человеком на свете», — писал Кирилл.

Возраст свадьбе не помеха

Хоть Лизе Худайбердиевой всего 19 лет, бесконечные тренировки, турниры и самостоятельное решение финансовых вопросов заставили её рано повзрослеть. С детским подходом в мире большого спорта ей было бы не продержаться. Поэтому известие о помолвке фигуристки не удивляет, как и существенная разница в возрасте с избранником. Кирилл Благов старше невесты на 15 лет, но для них это не имеет значения. Вместе им легко и комфортно.

К тому же примеров счастливых семейных пар, где один из супругов значительно старше другого, в фигурном катании наберётся немало: Алексей и Татьяна Мишины (разница в 13 лет), Александр Жулин и Наталья Михайлова (разница в 23 года), Илья Авербух и Елизавета Арзамасова (разница в 22 года). У Худайбердиевой и Благова есть все шансы пополнить этот список.

А вот что по-настоящему важно, так это любовь и нежное отношение ребят друг к другу.