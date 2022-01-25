«Было тяжело пережить это». Почему Степанову и Букина не пустили на Олимпиаду-2018

Иван стал жертвой известного допингового скандала после Игр в Сочи. Но фигурист никак не мог оказаться в злосчастном списке Родченкова.

Поездка на Олимпиаду была давней мечтой Ивана Букина и его партнёрши Александры Степановой. Фигуристы вовсю готовятся к турниру в Пекине, надеясь расплатиться за несправедливость четырёхлетней давности. Наших танцоров не пустили в Пхёнчхан из-за отстранения партнёра, попавшего в «чёрный список» МОК.

На Россию наложили санкции из-за масштабного допингового скандала, развернувшегося после завершения домашних Игр-2014. Многие спортсмены были лишены наград и дисквалифицированы с соревнований. Вот только Иван в Сочи не катался и никак не мог оказаться в злосчастном списке Родченкова.

У Степановой и Букина просто-напросто украли их первую Олимпиаду!

Букина лишили первой Олимпиады

Танцевальный дуэт Степанова/Букин уже много лет представляет нашу страну на крупных международных турнирах, и небезуспешно. Тем удивительнее, что предстоящая Олимпиада в Пекине для 26-летней Александры и 28-летнего Ивана станет первой в карьере. Четыре года назад фигуристы готовились к поездке в Пхёнчхан, но в последний момент оказались за бортом из-за скандального решения Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить партнёра от участия в Играх.

Иван пал жертвой санкций, наложенных на Россию после выявления нарушений в антидопиноговой системе на домашней Олимпиаде в Сочи. Правда, вряд ли его имя могло попасть в печально известный список Григория Родченкова или в доклад Ричарда Макларена, поскольку фигурист не выступал на том турнире. «Допинговая история» Букина также была чиста, но зарубежных чиновников, похоже, это мало волновало. Ивана не оказалось в списке приглашённых в Корею, равно как и парницы Ксении Столбовой.

Абсурдность ситуации заключалась в том, что глава МОК Томас Бах считал подобные действия во благо российского спорта, предполагая, что новое поколение, не запятнавшее свою репутацию, послужит рычагом планомерного развития. То самое поколение в лице Букина и Степановой, у которых банально украли их первую Олимпиаду.

«Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности, неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры», — так отреагировали на заявление Олимпийского комитета в ФФККР, пообещав начать борьбу за честь и достоинство спортсменов.

«Я был за рулём, у меня случился шок»

Обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) и Столбова с Букиным, а Иван ещё написал письмо в МОК с просьбой разъяснить причины их решения. Увы, ответа так и не последовало. Фигурист тяжело переживал отказ: ему было стыдно перед партнёршей и тренерами.

«Я был за рулём, у меня случился шок. Я просто остановился посередине дороги. Спрашиваю: «Как? Что сказали?» Мне говорят: «Ничего не сказали, просто пришло в федерацию письмо, что ты не допущен». Я остановился на заправке просто в шоке, купил себе водички. А день был очень солнечный и тёплый, хоть и февраль. Я стоял и молча пил водичку.

Нам дали недельку на отдых. Было очень тяжело пережить это все внутри», — рассказывал Букин.

Тем не менее и Ирина Жук с Александром Свининым, и Александра Степанова всеми силами старались поддержать Ивана и ни в чём его не винили.

«Мы абсолютно не были к этому готовы. Это останется для нас чёрным днём календаря. Мы тренируем их на протяжении 11 лет. Они нам как дети. Между нами существует определённая связь. Признаюсь, была поражена поведением Степановой. Она оказалась морально сильнее меня — в тот день Александра поддерживала меня, а не наоборот. Букину было сложнее, так как именно его фамилия значилась в этом списке. Учитывая то, каким позитивным человеком он является… Но Александру удалось найти слова и привести нас в порядок», — делилась воспоминаниями Жук.

В России встали на защиту Букина

Семья Букина тоже находилась в замешательстве после скандального заявления иностранных специалистов. Отец Ивана, олимпийский чемпион Андрей Букин жёстко раскритиковал решение МОК, заподозрив чиновников в нечестной игре против сборной России. По его мнению, отстранение сына и других талантливых спортсменов было политическим ходом, чтобы ослабить нашу команду и оставить в Пхёнчхане только тех атлетов, которые не рассчитывают на крупные призы. Так, Букина и Степанову на Олимпиаде в Корее сменили Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, которые действительно не обладали таким авторитетом, как вторая пара страны, ставшая незадолго до Игр бронзовыми призёрами чемпионата Европы.

«Людей «отцепили» от главного старта в жизни, они оказались совершенно беззащитны за две недели до Игр. Времени нет ни на апелляции, ни на суды. Я говорила сейчас с мамой Ивана, семья просто в шоке — они жили знанием, что Ваня никогда не был замешан ни в одной истории с допингом, что он спокойно готовится к Играм. А получается, чем ты лучше катаешься, тем вернее тебя отстранят?» — возмущалась поведением МОК бывшая партнёрша Андрея Наталья Бестемьянова.

Олимпийские чемпионы не стали сидеть сложа руки и тоже составили письмо для Томаса Баха, которое подписали фигуристы и прославленные тренеры России, включая Татьяну Тарасову, Тамару Москвину, Евгения Плющенко, Алексея Ягудина, Евгению Медведеву и многих других. Ивана и Александру поддержали даже иностранные спортсмены — олимпийские чемпионы Скотт Гамильтон, Гвендаль Пейзера и Виктор Петренко также высказались в защиту российского дуэта.

К сожалению, эта история не имела счастливого конца. Решение по Букину не пересмотрели, и Иван с Александрой пропустили свои первые Олимпийские игры, но, как говорил сам спортсмен, после этого они стали ещё сильнее. Очень хочется надеяться, что в Пекине для них всё сложится наилучшим образом.